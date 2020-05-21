Грузинских депутатов разделили на «отстойных и достойных»

В последний день ЧП парламент Грузии приступил к работе. У законодателей впереди насыщенная работа – надо успеть принять конституционные поправки для изменения избирательной системы, по которой должны пройти в октябре парламентские выборы. Этих изменений ждут, в том числе, и западные партнеры Грузии. Тем не менее с подачи бывшего спикера Ираклия Кобахидзе депутаты нашли время разделиться на «отстойных» и «светских».

Что такое отстой и как выглядит «отстойный человек» – краткий курс на эту тему преподал сегодня журналистам бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Накануне он заявил, что история Грузии не помнит такого отстойного состава оппозиции, какой есть сейчас. Журналисты, которых сегодня впервые после введения ЧП впустили в здание парламента, не упустили возможности лично спросить у автора «крылатой фразы», что он имел в виду, когда клеймил оппозицию такими эпитетами. Если в Грузии хотят унизить человека и сказать, что он, мягко говоря, не в тренде, необразованный и убогий человек из глуши, его называют одним словом – «гоими». Ираклий Кобахидзе решил долго не церемониться и установил своеобразный рекорд – за минуту более 10 раз повторил слово «отстой».

«Все очень просто, они выглядят отстойно, ведут себя отстойно, все это и есть настоящая отстойность, и на эту отстойность они получат ответ. И в Грузии нет человека, который не знал бы, что такое отстойность. И отстоем была та встреча, которую мы видели во дворе офиса Лейбористкой партии», – здесь обычно неулыбчивый Ираклий Кобахидзе и сам засмеялся, видимо почувствовав, что слишком увлекся этим эпитетом.

Но от соблазна назвать лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гигу Бокерия «отстоем номер один» он все-таки не удержался. Кобахидзе не считает, что его отзывы об оппозиции накаляют и без того поляризованную политическую ситуацию в Грузии:

«Поляризации способствует присутствие криминалов в политике. И эта эпоха должна закончиться раз и навсегда. Мы все для этого сделаем».

Ираклий Кобахидзе, как и многие другие представители «Грузинской мечты», называет криминалами осужденных и помилованных президентом 16 мая оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. Риторика «мечтателей» в адрес оппозиции стала заметно жестче после того, как 18 мая освобожденные Угулава и Окруашвили, в свою очередь называемые соратниками политзаключенными, торжественно присоединились к собранию оппозиции во дворе офиса Лейбористской партии.

«Всех не назову отстойными, – не согласился с соратником по партии в оценках оппозиции лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. – Есть у них редкие исключения».

Но поименно Мдинарадзе их не назвал. Право разрешить спор вице-спикер Гия Вольский предоставил народу: «Отстойные или светские – это нам покажут запланированные на октябрь выборы».

А эти выборы должны быть проведены по новой избирательной системе. Об этом политические силы страны договорились 8 марта при посредничестве послов США и стран ЕС. И с тех пор Брюссель и Вашингтон неоднократно напоминали Тбилиси об этом обязательстве. Но парламентская оппозиция в лице «Нацдвижения» и «Европейской Грузии» отказывается принять участие в голосовании за конституционные поправки, необходимые для реформы избирательной системы, пока не будет освобожден из-под стражи Георгий Руруа, владелец ТВ «Мтавари». По их утверждению, это условие было в числе других в мартовском договоре. Вместе с грузинской оппозицией Руруа политзаключенным называют и некоторые европарламентарии и американские сенаторы.

И с этой оценкой категорически не согласны представители правящей силы. Сегодня уже в стенах парламента еще раз обозначились позиции сторон, перекладывающих ответственность за срыв договора друг на друга.

«Как можно одного человека приравнять к Конституции?» – недоумевал лидер большинства Мамука Мдинарадзе. «Все дело в принципе», – парировал один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, поблагодарив Ираклия Кобахидзе за «звание», ведь получается, что он самый главный оппозиционер.

«Я искренне верю: что бы не делал человек, в этом деле он должен быть первым. Если я отстойный, то хорошо, что я первый, так что спасибо господину Кобахидзе».

Несмотря на то что сегодня премьер-министр Георгий Гахария и спикер парламента Арчил Талаквадзе заявили, что правящая сила сдержит слово, проведет избирательную реформу, а потом и выборы свободные и прозрачные, у многих наблюдателей нет полной уверенности, что «Грузинская мечта» не провалит в очередной раз обещанную реформу, как это было в ноябре прошлого года. Тем более что существующая избирательная система больше всех устраивает правящую силу, говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе:

«Думаю, оппозиция допустит большую ошибку, если не поддержит конституционные поправки из-за того, что Руруа не освободят из-под стражи. За его права можно бороться и дальше. Нельзя отказываться от участия в голосовании. Теоретически правящая сила и без «Нацдвижения» и «Европейской Грузии» может набрать даже больше необходимых 113 голосов. Но потом постоянно будет говорить о том, что это она изменила систему, а не оппозиция».

По словам Сулхана Саладзе, у него, как и у многих в Грузии, больше нет желания, чтобы новый созыв парламента вновь оказался двухполюсным и крайне поляризованным. Избежать этого можно только благодаря реформе, которую нужно успеть осуществить до конца июня, а затем - активности избирателей, считает Сулхан Саладзе.

Избирательная реформа предусматривает избрание из 150 депутатов 120 – по пропорциональным и 30 – по мажоритарным спискам. Также вводится однопроцентный барьер для прохождения в парламент и так называемый затвор, не позволяющий партии, набравшей менее 40% голосов, сформировать правительство.