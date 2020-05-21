Парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект об ограничениях

Правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения - парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье» (80 голосов - за, 3 – против).

Законодательные изменения не поддержали ни оппозиция, ни независимые депутаты. По их оценке, данный законопроект неконституционен и сводит роль парламента к минимуму. Парламентское большинство же заявляет, что единственной целью этих изменений является защита безопасности здоровья общества.

Следует отметить, что перед голосованием член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции, чтобы ограничительные мероприятия, предусмотренные в законопроекте, были временными, и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой.

Согласно законопроекту, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают и такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность, на собрания, на труд и других прав.