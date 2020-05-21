«Мечта» проверит Конституцию на коронавирус

Вернувшаяся в парламент оппозиция объединилась против инициативы «Грузинской мечты» о расширении полномочий правительства в связи с пандемией коронавируса.

«Главная цель и девиз нашего правительства – использовать этот кризис как возможность добиться успеха», – слова премьер-министра Грузии Георгия Гахария оппозиция восприняла не в экономическом контексте, как настаивал глава кабмина, а исключительно в политическом. Сегодня парламент в ускоренном режиме, сразу в двух чтениях рассматривал законодательную инициативу правящей партии, согласно которой у правительства появятся новые возможности. Например, вводить ограничения, предусмотренные законом «О чрезвычайном положении», без его объявления.

Проще говоря, правительство сможет без санкции парламента и декрета президента изолировать от внешнего мира любые районы или любого человека. Это, по мнению бывшей главы юридического комитета парламента, ныне независимого депутата Эки Беселия, открывает неограниченные возможности для устранения политических оппонентов:

«Вытирать ноги о права человека под знаменем и лозунгами заботы об общественном здоровье - это характеризует авторитарную власть. Это не присуще демократической системе. Опасность этого законопроекта в том, что правительство сможет применять ограничения в отношении любого человека, в отношении которого будут просто подозрения в том, что он является носителем вируса. Это означает, что власти смогут нейтрализовать и изолировать любого, кого сочтут нужным».

В «Европейской Грузии» намерения партии власти и вовсе считают конституционным переворотом. По словам представителей оппозиционной силы, новые поправки в законодательство не просто дают возможность правительству вводить нормы чрезвычайного положения без согласия парламента, но и фактически отстраняют законодательный орган от процесса законотворчества во всем, что касается пандемии коронавируса и ее последствий. В частности, по словам депутата Серго Ратиани, под вопросом оказывается образовательная сфера, и если поправки будут утверждены, то правительство сможет, в том числе, принимать решения, которые по Конституции являются сферой ответственности парламента:

«Этот законопроект неконституционен даже не потому, что правительству дано право вводить ограничения, которые в случае их правильного использования не будут подвергаться сомнению парламентом. Проблема в том, что правительству также будет дано право заменить закон резолюцией. Сегодня, например, школы и университеты проводят обучение дистанционно. Но за онлайн-обучением будет следовать и онлайн-оценка. А у нас нет закона об онлайн-оценке, дистанционной оценке. Теперь я спрашиваю вас: если такая ситуация сохранится, кто примет закон о дистанционном обучении и оценках? Будем это делать мы, или правительство в случае принятия этих поправок будет иметь право сделать это в соответствии с какой-нибудь принятой им резолюцией? Оказывается, правительство будет иметь на это право. Следовательно, эти поправки лишают парламент права обсуждать законопроекты. Вместо того чтобы обсуждать какой-либо закон, Гахария просто напишет резолюцию. А это уже действительно конституционный переворот».

Впрочем, в правящей партии продолжают настаивать: поправки к закону необходимы, чтобы максимально упростить жизнь простым гражданам, так как страна устала от чрезвычайного положения. Обвинения же оппозиции не выдерживают никакой критики, считает вице-спикер парламента Георгий Вольский. По его словам, у парламента сохранятся все надзорные функции. Просто этим шагом будут ликвидированы бюрократические барьеры. А вот целью оппозиции, считает Вольский, является попытка сорвать выборы:

«У нас есть ответы на вопросы, в том числе на те, о которых говорил Серго Ратиани. Вопросы гипотетические. Посмотрите, если эпидемия вернется и придется вновь вводить чрезвычайное положение, кому это выгодно? Тем, кто хочет сорвать выборы ввиду бесперспективности своих позиций. Для них дестабилизация – лучший выход».

При этом глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, представляя законопроект, отметил, что говорить о сроках действия расширенных полномочий правительства сложно. Это будет зависеть от эпидемиологических рисков:

«Так как действие чрезвычайного положения заканчивается, мы должны оставить в силе те минимальные ограничения, которые необходимы для того, чтобы правительство могло управлять кризисом. Что касается Конституции, то, согласно проекту, речь идет о возможностях правительства эффективно противостоять пандемии и обеспечить безопасность общественного здоровья в этой борьбе. Поэтому говорить о каких-то сроках очень трудно. Сроки зависят от того, как будет развиваться ситуация в связи с пандемией», – заявил Хундадзе.

Его речь, впрочем, не убедила противников поправок. Оппозиция настаивает, что главная цель «Грузинской мечты» вовсе не забота о здоровье граждан, а желание получить мощный административный ресурс в преддверии выборов. Заседание в знак протеста в полном составе покинула фракция «Независимые депутаты». Ее глава Мариам Джаши пообещала, что ее коллеги будут бойкотировать рассмотрение законопроекта в том виде, в котором его пытается провести через парламент партия власти.

По мнению оппозиции, этим законом «Грузинская мечта» переведет Грузию в разряд авторитарных стран. Противники власти обещают опротестовать закон в Конституционном и Страсбургском судах.