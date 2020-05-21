Запрет Москвы на полёты близ Абхазии и Южной Осетии – одна из причин выхода США из Договора по открытому небу

В США назвали причины выхода из Договора по открытому небу. Среди них – российский запрет на полёты близ самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

«Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными ею грузинскими регионами - Абхазией и Южной Осетией, тем самым пытаясь «продвинуть» ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами», - сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

О намерении США выйти из Договора по открытому небу сообщил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.

В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.