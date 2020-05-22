21 мая 1864 года произошло последнее сражение Кавказской войны на Красной Поляне близ Сочи. Эту дату черкесская общественность отмечает как День памяти и скорби по жертвам той войны. Название официальное, принято законодательным собранием Республики Адыгея 28 декабря 2012 года. В этот день традиционно проводятся массовые памятные мероприятия, возложение цветов к памятникам жертв Кавказской войны, конные шествия. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия переместились в интернет.

Руководитель Кабардинского конгресса Аслан Бешто говорит о том, что готовилось к памятной дате с учетом режима самоизоляции – без проведения массовых мероприятий:

«Молодежь все-таки не вытерпела, человек сто прошлись в Нальчике с флагами по тротуару. Человек пятьдесят пришло к памятнику «Древо памяти». Там мы сфотографировались с поднятой левой рукой в знак скорби и выставили фотографии в соцсетях. Получился флешмоб, который подхватили в черкесских социальных сетях».

Общественники вспомнили старый обычай: когда люди приходили на соболезнование, старший выходил вперед с левой ноги и выражал соболезнование от имени своей группы. При этом он поднимал левую руку ладонью вперед, не прижимая большой палец. Чем значимее утрата для общества, тем выше рука. Если масштаб потери был таков, что горе постигло всю страну, то рука поднималась так, что большой палец достигал вершины уха или уровня виска. Вот этот флешмоб и запустили общественники из Кабарды.

Кроме этого, около месяца назад, когда уже было ясно, что массовых мероприятий не будет, общественники сняли ролик с всадником, несущим дурную весть, с так называемым горевестником, говорит Аслан Бешто:

«Горевестник, несущий скорбь, делал все наоборот. Он садился на коня и спешивался с правой стороны, а не с левой, держал плеть в левой руке, а поводья в правой, не приветствовал встречных. Весь его вид говорил о том, что он себе не принадлежит».

К подобного рода датам и мероприятиям государство относится с крайней подозрительностью, как к проявлению недопустимой вольности – люди отмечают не предусмотренные кремлевскими идеологами и не спущенные сверху памятные даты. Поэтому эти дни никогда не обходятся без демонстрации встревоженности и бдительности охранителей государства. Почему так, объясняет руководитель общественной организации «Адыгэ Хасэ» Краснодарского края Аскер Cохт:

«Вообще, в России не существует культуры отношения к трагическим страницам своей истории, виновником которых было государство. Не имеет никакого значения, о каких событиях идет речь – о расстреле польских офицеров, массовых репрессиях, депортации народов или черкесском геноциде. Возьмите хоть тамбовское восстание, когда впервые в России Тухачевский применил химическое оружие против восставших крестьян. Удивительно, но в Тамбовской области об этом нет ни одного памятного знака, об этом никто не вспоминает. Нет какого-то устоявшегося идеологического подхода, вместо него окопная философия – все против нас. Сегодня появилась статья какого-то ростовского автора. Он пишет, дескать, спекуляциями на тему Кавказской войны хотят ослабить Россию. Какое отношение к тем событиям имеет Российская Федерация и что ее ослабляет? Где логика? Зачем, например, становиться адвокатом Сталина или русских царей? Какая в этом необходимость?

– Какая в этом необходимость?

– Необходимость простая – это легитимация государственного насилия. Государство имеет право».

21 мая, говорит Аскер Сохт, это не только день памяти. Это еще и время обсудить современные реалии, сегодняшние проблемы черкесского общества – в диаспорах и в России. Проблем становится все больше. Сохранить родной язык стало труднее после того, как его преподавание отменили в школах. Продолжает действовать множество несправедливых ограничений, поэтому 21 мая люди акцентируют внимание не только на прошлом, но, прежде всего, на настоящем:

«С 2011 года у нас большинство соотечественников из Сирии до сих пор не получили российского гражданства. Девять лет, как они вернулись. По российскому законодательству гражданство предоставляют после пяти лет проживания, а уже прошло девять лет. Что еще должно произойти? У нас китайцы и вьетнамцы раньше получают гражданство.

– Я слышал, что многие уже получили паспорта…

– Далеко не все. Большая часть еще не получила. В Кабардино-Балкарии с этим катастрофа – абсолютное большинство не получило, такая же ситуация в Карачаево-Черкессии. Такой ограничительный подход не вписывается ни в логику, ни в законодательство, ни в гуманитарные аспекты».

Россия принимает государственные программы переселения соотечественников. Москва декларирует, что черкесы подпадают под определение соотечественников и могут воспользоваться госпрограммой. В прошлом году ИА Regnum обратилось в российский МИД за разъяснениями и 7 августа 2019 года опубликовало ответ министерства:

«В связи с вашим обращением сообщаем, что по смыслу ст.1 Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» этнические адыги (черкесы), проживающие в Сирийской Арабской Республике, могут рассматриваться как соотечественники».

К сожалению, говорит Аскер Сохт, в отношении черкесов этот закон действует лишь на бумаге:

«Тщательно скрывается, но известно, что русскоязычные граждане из Узбекистана, Азербайджана уже принимают участие в этой программе, получают свидетельства в Адыгее и в Кабардино-Балкарии. А в Кабардино-Балкарии миграционщики предоставляют обращающимся ложную информацию, что они не принимают заявлений. А когда я отправил письменный запрос в МВД России, мне ответили, что принимают. В Адыгее, например, сирийским черкесам выставляют совершенно не предусмотренные законом требования. Они должны привезти из Сирии справку о том, что они являются этническими черкесами. То есть они должны привезти справку, которую органы власти Сирии не выдают. Более того, и федеральным законом эта справка не предусмотрена. То есть, если русский человек обращается для участия в госпрограмме, ему не нужна справка, что он русский, а если черкес, – то он должен найти эту справку. При этом нет ответа на вопрос, кто ее должен выдать. То есть это совершенно искусственное препятствие, о котором мы говорим уже многие годы, но ничего не меняется».

Но при этом, говорит Аскер Сохт, эту стену все же можно пробить, если задаться целью. Например, завтра в российском посольстве в Абхазии Анзор Асланук будет давать присягу российского гражданина. 19 мая 2017 года его, сирийского беженца, студента инженерно-технического факультета Адыгейского Государственного университета, задержали на российско-абхазской границе и решением Адлерского, а затем и Краснодарского краевого суда выдворили за пределы России, как незаконного мигранта. Ему отказали и в убежище, и в российском гражданстве, несмотря на то, что мать Анзора была гражданкой России, и он имел право на получение подданства в упрощенном порядке.

Три года Аскер Сохт, как общественник, занимался этой проблемой. За это время сменилось пять адвокатов, они обошли все инстанции, но своего добились – президент Путин подписал указ о предоставлении Арсену Аслануку российского гражданства.