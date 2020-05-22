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Запрет на передвижение более трёх человек в машине будет действовать в Грузии лишь для такси
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что снимается ограничение на передвижение автотранспортными средствами более трех человек. Запрет будет действовать лишь для такси.
По словам премьер-министра, чрезвычайное положение и комендантский час не продлят после 22 мая, но часть ограничений остаётся в силе.
«Отмена чрезвычайного положения не означает, что всё хорошо и пандемия побеждена», - заявил Гахария на заседании межведомственного координационного совета.
Накануне парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье», согласно которым правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения.
Другие новости дня
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек. Это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии. Всего от COVID-19 умерли по официальным данным 3249 человек.
За прошедшие сутки в России выявлены 8894 новых инфицированных – это на 45 человек больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных достигло 326 448, сообщает оперативный штаб.
Выздоровели за сутки более 7 тысяч человек, а общее число выздоровевших почти достигло 100 тысяч.
Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему в Москве - около 3 тысяч. Москва и Московская область на протяжении долгого времени обеспечивали основной рост распространения заболевания в стране. Теперь это происходит за счёт других регионов.
Карантинные меры в связи с инфекцией в России начали вводить в конце марта. 11 мая президент Владимир Путин заявил, что регионы могут начать принимать решения об ослаблении так называемого режима самоизоляции. В Москве этот режим сейчас продлён до 31 мая.
Цирк, политический маскарад, третий фронт – Гахария о действиях оппозиции
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство борется с пандемией коронавируса на двух фронтах – здоровья и экономики. Оппозиция же, по его словам, накануне открыла третий фронт. Гахария назвал действия оппонентов цирком и политическим маскарадом.
«Вчера мы обнаружили, что открыт новый фронт – политический. Этот политический маскарад ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан», – отметил Гахария.
Накануне парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье», согласно которым правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения. Оппозиция выступала против изменений, заявляя о неконституционности законопроекта.
В правящей партии к вечеру объявили, что у ограничений будет временный характер и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой.
- Чрезвычайное положение и комендантский час в Грузии отменят после 22 мая. Часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, остаётся в силе.
Похищенных с судна у берегов Нигерии грузинских моряков освободили
Пираты освободили похищенных у берегов Нигерии моряков. Среди них – девять граждан Грузии и один гражданин Украины.
Как сообщил родственник одного из моряков, они находятся в безопасном месте и проходят медицинское обследование.
Переговоры об освобождении моряков вела специальная группа, нанятая компанией–владельцем судна. Другие подробности пока не сообщаются.
За сутки в Армении выявили 322 новых случая коронавируса, 4 пациента скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 322, в общем составив 5928. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 293 и сейчас составляет 2874.
За сутки от COVID-19 скончались еще четыре пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 74.
С начала эпидемии коронавируса нового типа 28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2952, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 47654.
В Грузии 2 новых случая коронавируса, 10 пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили 2 новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 724.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 10 и достигло 495. Умерли 12 пациентов.
В карантине находятся 3614 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 316.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия 34 подтверждённых случаев коронавируса. Пять пациентов выздоровели. Коронавирус также выявили у российского военнослужащего.
- В самопровозглашенной республике Абхазия общее число выявленных случаев коронавируса составляет 25, из них шесть человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
СМИ: США и Россия готовы говорить об ограничении ядерных арсеналов
Представители США и России планируют встретиться для обсуждения американского предложения о заключении масштабного договора об ограничении ядерных арсеналов, участником которого, по мнению Вашингтона, должен стать Китай, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Встреча между специальным представителем президента Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым знаменует собой первую официальную попытку администрации Трампа начать переговоры о подготовке договора, который может заменить договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале будущего года. Встреча, по-видимому, пройдет в Вене, сейчас завершается работа над ее повесткой. "Мы согласились, что как только представится возможность, учитывая ситуацию с коронавирусом, мы соберемся для переговоров", - сообщил непоименованный американский представитель.
Согласно американскому источнику, Соединенные Штаты будут настаивать на заключении трехстороннего договора с участием Китая, несмотря на однозначный отказ Пекина от участия в переговорах об ограничении ядерных вооружений. Маршалл Биллингсли, как сообщает газета Wall Street Journal довел до сведения российской стороны, что США ожидают, что Москва убедит Пекин в необходимости присоединиться к переговорам. В качестве инструмента убеждения могут использоваться дипломатическое и экономическое давление.
Вашингтон также хочет, чтобы объектом договора стали все ядерные боезаряды, в том числе тактические и находящиеся на долгосрочном хранении.
Действие Договора СНВ-3 может быть продлено на пять лет. Вашингтон готов пойти на такое продление в случае начала серьезных трехсторонних переговоров, у которых будет шанс завершиться успехом.
Запрет Москвы на полёты близ Абхазии и Южной Осетии – одна из причин выхода США из Договора по открытому небу
В США назвали причины выхода из Договора по открытому небу. Среди них – российский запрет на полёты близ самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
«Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными ею грузинскими регионами - Абхазией и Южной Осетией, тем самым пытаясь «продвинуть» ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами», - сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
О намерении США выйти из Договора по открытому небу сообщил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.
В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.
Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу
США намерены выйти из Договора по открытому небу. Об этом в разговоре с прессой в Вашингтоне заявил президент США Дональд Трамп. «У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение», – сказал глава Белого дома.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп намерен завтра, 22 мая, сообщить России о выходе Вашингтона из соглашения. Позднее эту информацию подтвердил Госсекретарь США Майк Помпео.
Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года. Россия ратифицировала документ в 2001 году. Участниками договора являются 34 государства. Они могут совершать полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности. Выйти из договора может любая страна, за полгода уведомив остальных участников.
По словам собеседников газеты The New York Times, выход США из соглашения может говорить о нежелании продлевать в 2021 году Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.
В МИД России заявили, что официальных уведомлений от США пока не получали. Министерство считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности в Европе. Все обвинения в адрес Москвы ведомство считает безосновательными.
О том, что США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, стало известно в октябре прошлого года. Однако окончательного решения Вашингтон тогда не принял.
За прошедшие сутки в Абхазии тест на коронавирус прошли 62 человека
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от COVID-19, сегодня, 21 мая, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 62 человек, и у всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
28 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 9 человек - по линии Минобороны и 19 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
- На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, трое сегодня были выписаны, двое из них военные курсанты, один – житель города Гудаута. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент скончался.
Парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект об ограничениях
Правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения - парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье» (80 голосов - за, 3 – против).
Законодательные изменения не поддержали ни оппозиция, ни независимые депутаты. По их оценке, данный законопроект неконституционен и сводит роль парламента к минимуму. Парламентское большинство же заявляет, что единственной целью этих изменений является защита безопасности здоровья общества.
Следует отметить, что перед голосованием член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции, чтобы ограничительные мероприятия, предусмотренные в законопроекте, были временными, и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой.
Согласно законопроекту, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают и такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность, на собрания, на труд и других прав.
Россия и Турция призвали к прекращению огня в Ливии
Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта под эгидой ООН в Ливии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Агентство dpa обращает внимание, что Москва призвала к остановке военных действий вскоре после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 18 мая потерял контроль над ключевой авиабазой в 140 километрах от Триполи.
С 2011 года в Ливии идет гражданская война. Главные стороны конфликта – признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке, на стороне которого выступает Хафтар. С весны 2019 года он пытается захватить Триполи.
Анкара официально поддерживает правительство Сараджа. Считается, что Москва выступает в поддержку Хафтара. Различные источники утверждают также, что в стране на стороне Ливийской национальной армии воюет более тысячи наемников российской «частной военной компании Вагнера». О присутствии в Ливии российских наемников говорили как власти в Триполи, так президент Турции Реджеп Эрдоган.
Россия отрицает какое-либо военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии. В январе президент России Владимир Путин отметил, что если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».
Тем временем, по информации источников агентства Bloomberg, не менее восьми российских военных самолетов прибыли в Ливию с российской военной базы «Хмеймим» в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала. Источники турецкого агентства Anadolu утверждают, что сейчас армия Хафтара занимается самой крупной операцией в истории Ливии против турецкой армии.
СМИ: Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением московских врачей – у него подозревают коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», – рассказал собеседник агентства.
По данным Baza, на первые симптомы Кадыров начал жаловаться несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда его состояние стало ухудшаться, его доставили на лечение в Москву.
В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- Ранее коронавирусной инфекцией переболели председатель правительства России Михаил Мишустин, глава министерства строительства Владимир Якушев (он до сих пор находится на больничном), министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также инфекцию выявили у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и нескольких депутатов Госдумы.
Владелец Petrocas Energy Давид Якобашвили вернулся в Россию
В Россию вернулся бизнесмен и владелец музея «Собрание» Давид Якобашвили. Он сказал «Интерфаксу», что приехал по делам музея.
Летом 2019 года он покинул страну и говорил, что не вернется, пока не прояснится ситуация с уголовным делом, из-за которого в его музее прошли обыски.
«Да, приехал. Я приехал на несколько дней, не знаю, посмотрим, я должен быть на карантине 14 дней по закону. Приехал в Россию по делам музея», - сказал предприниматель.
Комментировать расследование он отказался и добавил, что не знает, как оно продвигается. С ним сотрудники ФСБ никаких следственных действий не проводили: «Не думаю, что ко мне были бы вопросы, я не знаю ничего такого».
Обыск в «Собрании» на Солянке прошел 18 июня 2019 года. Источники РБК тогда связали обыски с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи - компаньоны спорили о правах на Ейский портовый элеватор.
Якобашвили - один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях. Forbes его ставит на 136-е место среди богатейших людей России и оценивает его состояние на 2020 год в $750 млн. Основным его активом журнал назвал долю в 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding. Якобашвили владеет активами и в Грузии.
Госдума одобрила закон о создании единой базы данных жителей России
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В регистр будут включать следующие основные данные о жителях: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и другие. Также предусмотрена возможность внесения дополнительных сведений о физическом лице, например, о семейном положении и родственных связях.
Формировать базу данных планируется на основе сведений государственных и муниципальных информационных ресурсов органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. Закон вводит понятие "идентификатора", указывающего "на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".
Вести регистр будет Федеральная налоговая служба. Замруководителя ФНС Виталий Колесников ранее говорил, что в регистр войдут "30 видов сведений от 12 основных поставщиков". Центр обработки данных, в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.
"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", — сказал Колесников.
Обсуждение законопроекта
Перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении депутат Николай Коломейцев (КПРФ) заявил, что данный законопроект противоречит нескольким статьям Конституции, а также нарушает права граждан на тайну частной жизни. Коломейцев предложил внести ряд поправок, чтобы устранить нарушения. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ находится на рассмотрении несколько месяцев, все процедуры по внесению каких-либо поправок уже прошли. В ответ на это коммунист Коломейцев потребовал вообще снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания. Однако большинство из присутствующих депутата высказались против этого предложения.
"Куда спешим? Что случится? Пусть коллеги сейчас занимаются другими вопросами — спасением экономики России. В такой спешке уже есть подозрения. Давайте выделим отдельную категорию граждан, покажем на себе, на себе будем испытывать систему, наверняка выявятся недоработки, исправим, а потом будем всех подключать", — возмутился депутат Олег Нилов.
По словам Игоря Лебедева, фракция ЛДПР также не намерена "в такой спешке" поддерживать такой законопроект, потому что он нарушает закон о персональных данных: "Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать 100% безопасность хранения данных".
- Различные базы данных россиян неоднократно оказывались в продаже или в открытом доступе. Например, в октябре 2019 года британская исследовательская компания Comparitech сообщила, что данные 20 миллионов российских налогоплательщиков попали в интернет и находились в открытом доступе около года. Речь шла о таких данных, как фамилия, имя и отчество человека, его адрес, телефон и паспортные данные, статус налогового резидента и сумма уплаченных налогов, а также ИНН. Попали в сеть и данные о работодателях.
- В Федеральной налоговой службе заявляли, что часть данных, упомянутых в статье, вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах. Подлинность попавших в интернет данных проверить невозможно из-за отсутствия ссылки. В ФНС утверждали, что публикация Comparitech может являться провокацией.
В Цхинвали заявили, что накажут сбежавших из карантина курсантов
Официальные структуры самопровозглашенной республики Южная Осетия подтвердили побег курсантов из карантина.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов встретился сегодня с родителями курсантов. Агентство «Рес» сообщает, что «разговор был жестким и президент назвал поведение курсантов безответственным».
«Я знаю, что некоторые из вас одобряли их действия. Те родители, которые относятся к курсантам, военным, как к сынкам, портят своих детей. Или мы воспитываем настоящих мужчин, которые завтра должны защищать Родину, воспитываем в духе того поколения, которое пять лет воевало, в окопах, в холоде, несмотря ни на что шли к победе, или мы воспитываем слюнтяев, которые не дисциплинированы, не выполняют принесенную присягу, которые не могут две недели побыть на карантине - в тепле и удобстве», - сказал Бибилов.
Он напомнил, что в изоляции находятся не только курсанты, но и гражданские лица.
«14 суток на карантине сидят женщины с новорожденными детьми, пожилые люди. Однако они ответственно относятся к ситуации. А военные покинули территорию, ставя под угрозу здоровье жителей республики, стариков, людей которые находятся в группе риска, не чувствуя ответственности перед своей Родиной», - отметил Бибилов.
В Минобороны самопровозглашенной республики заявили, что военнослужащих накажут - уже готов приказ об их отчислении. Однако Анатолий Бибилов потребовал сначала провести тщательное расследование и выявить зачинщиков демарша.
«В отношении военнослужащих, нарушающих установленные карантинные правила и нормы, будут применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил и военным законодательством. Действия (бездействие) курсантов, препятствующие выполнению проводимых мероприятий, будут расценены как грубые дисциплинарные проступки с последующей аттестацией военнослужащих и рассмотрением вопроса об их отчислении из высшего учебного заведения», - сказано в заявлении Минобороны.
В ведомстве говорят, что соблюдение установленных правил, карантинных мер, прохождение тестирования и другие мероприятия, проводимые медицинскими работниками, являются залогом нераспространения COVID-19 среди населения.
- Около 25 курсантов российских военных вузов сбежали из карантина в Южной Осетии накануне. Сотрудники правоохранительных органов вернули их в карантинную зону.
Грузия и Украина планируют возобновить авиасообщение с 1 июля
Прямое авиасообщение между Грузией и Украиной будет восстановлено 1 июля.
Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий накануне провели переговоры в формате видеоконференции и обсудили вопросы, связанные с возобновлением авиасообщения.
Сообщается, что украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне и выразили готовность возобновить полеты.
Именно 1 июля Грузия открывает границы для туристов. Пока неизвестно, будут ли требовать грузинские власти от туристов справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Грузия и Израиль обсуждают детали безопасного туристического коридора
Представители Грузии и Израиля обсуждают детали безопасного туристического коридора, открытие которого планируется между странами. Об этом сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.
«Если мы договоримся обо всём, Израиль и Грузия сформируют туристический союз с общей безопасной зоной», – написал Жвания в социальной сети.
Ранее представители министерств здравоохранения и туризма Израиля, а также авиационные власти страны обсудили открытие для туризма пяти стран – Греции, Кипра, Сейшельских островов, Грузии и Черногории. По информации израильских СМИ, в список попадёт и Австрия.
«В эти страны, скорее всего, израильтяне смогут улететь в первую очередь после возобновления работы аэропорта имени Бен-Гуриона», – сообщает Девятый канал.
При этом границы для граждан этих стран откроет и сам Израиль. Прилетающим туристам не надо будет находиться две недели в карантине по прибытии. От них потребуют лишь первичные медицинские справки о состоянии здоровья.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что первой страной, с которой Грузия создаст «зелёный коридор», станет Израиль.
В Москве задержана подозреваемая в распространении фейка о вирусе
По подозрению в распространении фейка о продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи задержана и допрошена 38-летняя жительница Москвы. Об этом сообщает Следственный комитет России. Её имя не называется, сообщается, что она занимается предпринимательской деятельностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сказала официальный представитель СКР.
Ранее было возбуждено уголовное дело из-за видеоролика, автор которого утверждал, что в московских магазинах продаются средства индивидуальной защиты из гуманитарной помощи, которые должны раздаваться бесплатно. На продаваемых масках якобы стоит штамп "гуманитарная помощь". Следствие заявляет, что на защитных масках приводились сведения о сертификации товара.
Подозреваемая подтвердила факт размещения видеоролика. Ранее при обыске по месту жительства у неё были изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, и ноутбук.
Уголовное дело заведено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В качестве наказания может быть назначен штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.
В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрама
Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике в дни празднования Ураза-байрама – с 23 по 26 мая. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил эти четыре дня выходными и призвал жителей республики провести праздник дома.
В инстаграме МВД Чечни сообщается, что государственные органы и ведомства, за исключением экстренных служб, в этот период работать не будут, а передвижение по региону запрещено. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов на совещании поручил местным руководителям довести эти требования до глав районных администраций и духовенства. Он отметил, что жители республики с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, однако попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации. Нарушителей режима самоизоляции власти будут наказывать по всей строгости закона, сказал Алханов.
В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин ранее объявил, что 24 мая во время Ураза-байрама мечети в Москве и других регионах будут закрыты. Он призвал верующих соблюдать меры предосторожности и встретить праздник дома. Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.
Часть курсантов сбежала из карантина в Южной Осетии
Около 25 курсантов российских военных вузов сбежали из карантина в Южной Осетии, - сообщает корреспондент «Эха Кавказа». Сотрудники правоохранительных органов вернули их в карантинную зону.
Официальные источники пока не сообщают об инциденте, произошедшем накануне в республиканском многопрофильном медицинском центре Цхинвали.
Замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Анна Гаглоева сегодня заявила агентству «Рес», что на двухнедельном карантине находятся 213 человек, в медучреждениях республики - 146.
Число подтверждённых случаев коронавируса составляет 34, из них пятеро выздоровели.
Миссия наблюдателей ЕС отвергает обвинения Цхинвали в «попытках забора биологического материала»
Миссия Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) категорически отрицает обвинения цхинвальского КГБ и средств массовой информации в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Речь идёт о сообщении, якобы представители центра Лугара «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан». В Цхинвали заявили о «несанкционированном появлении автомобиля грузинской частной медицинской клиники «Private» с зеленной надписью «Cprivate» на дверях, а также синей эмблемой Экстренной медицинской помощи «Звезда жизни» на окнах». В КГБ сообщили, что автомобили сопровождали две патрульные машины МНЕС.
В Миссии наблюдателей в ответ заявили, что указанные автомобили являются машинами скорой помощи. «Инцидент» произошёл 26 апреля.
«Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНЕС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности заботиться о наших сотрудниках, заключающаяся в том, что они сопровождают персонал МНЕС с тем, чтобы могли быстро оказать необходимую помощь в случае необходимости, как например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь.
Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытного движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами. Не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии COVID .
Все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку они были объяснены по Горячей Линии 26-ого и 27-ого апреля и ранее на протяжении многих лет, например, на встречах в рамках Механизма Предотвращения и Реагирования на инциденты (МПРИ) еще в 2014 году», - сказано в заявлении.
В МНЕС говорят, что внимательно следят за ситуацией на местах вдоль административной границы Южной Осетии на ежедневной основе.
«Наша Миссия непрерывно патрулирует во время нынешней пандемии. Наш подход совершенно непредвзятый», - сказано в сообщении.
В Северной Осетии коронавирус подтвердился у министра здравоохранения и муфтия
Коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева и муфтия республики Хаджимурата Гацалова. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили в пресс-службе местного Минздрава.
Состояние обоих расценивается как удовлетворительное. 65-летний председатель духовного управления мусульман проходит лечение в республиканской клинической больнице. А 53-летний глава министерства здравоохранения справляется с коронавирусом в домашних условиях.
Напомним, что Гацалов распорядился ограничить посещения крупных мечетей еще до появления первых заразившихся в республике. А Гогичаев регулярно призывал всех граждан Северной Осетии соблюдать карантинные меры.
Всего в республике насчитывается 2387 человек с коронавирусом, умерли – 22.
За сутки в Армении выявили 335 новых случаев коронавируса, трое пациентов скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 335, в общем составив 5606. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 162 и сейчас составляет 2581.
За сутки от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 70.
Напомним, что с начала эпидемии коронавируса нового типа 27 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2928, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 45822.
Грузинские банки предоставят временно безработным дополнительную отсрочку по кредитам
Оставшиеся без работы граждане Грузии получат дополнительную, 3-месячную отсрочку по кредитам. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Банки автоматически предоставят отсрочку лицам, которые получат от государства компенсацию в рамках антикризисного плана (без капитализации процента).
Граждане, доход которых сократился, также смогут обратиться к коммерческим банкам для получения отсрочки.
- Правительство Грузии в течение 6 месяцев будет выплачивать временно безработным гражданам по 200 лари (около 63 долларов США). Лица, потерявшие работу в условиях пандемии коронавируса (наёмные рабочие), получат 1200 лари (377 долларов).
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