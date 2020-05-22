Запрет на передвижение более трёх человек в машине будет действовать в Грузии лишь для такси

Миссия Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) категорически отрицает обвинения цхинвальского КГБ и средств массовой информации в самопровозглашенной республике Южная Осетия.

Речь идёт о сообщении, якобы представители центра Лугара «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан». В Цхинвали заявили о «несанкционированном появлении автомобиля грузинской частной медицинской клиники «Private» с зеленной надписью «Cprivate» на дверях, а также синей эмблемой Экстренной медицинской помощи «Звезда жизни» на окнах». В КГБ сообщили, что автомобили сопровождали две патрульные машины МНЕС.

В Миссии наблюдателей в ответ заявили, что указанные автомобили являются машинами скорой помощи. «Инцидент» произошёл 26 апреля.

«Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНЕС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности заботиться о наших сотрудниках, заключающаяся в том, что они сопровождают персонал МНЕС с тем, чтобы могли быстро оказать необходимую помощь в случае необходимости, как например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь.

Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытного движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами. Не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии COVID .

Все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку они были объяснены по Горячей Линии 26-ого и 27-ого апреля и ранее на протяжении многих лет, например, на встречах в рамках Механизма Предотвращения и Реагирования на инциденты (МПРИ) еще в 2014 году», - сказано в заявлении.

В МНЕС говорят, что внимательно следят за ситуацией на местах вдоль административной границы Южной Осетии на ежедневной основе.

«Наша Миссия непрерывно патрулирует во время нынешней пандемии. Наш подход совершенно непредвзятый», - сказано в сообщении.