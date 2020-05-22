В Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян усомнился в грузинской статистике по коронавирусу.

«Информация к размышлению: когда мы тестируем въезжающих из Грузии в Армению водителей, то во многих случаях диагностируется коронавирус. Так можно ли считать, что в Грузии действительно в день выявляется 1-2 случая коронавируса, или же в действительности не все случаи COVID-19 выявляются и включаются в статистику?», - заявил министр.

Как сообщает Arminfo, Торосян озвучил несколько вопросов: применялись ли в Грузии во всех случаях тестирования ПЦР-тесты, или же речь идет о быстрых тестах, которые в Армении практически не используются в связи с их низким уровнем точности; проходят ли тест на коронавирус граждане, имеющие легкие симптомы ОРВИ; входят ли в статистику по коронавирусу лица, которые скончались от пневмонии, имея при этом диагностированный COVID-19?

Он также заявил, что армянская противоэпидемиологическая система сильнее грузинской.

«Грузинская здравоохранительная и противоэпидемиологическая системы значительно отличаются от армянской, причем не в хорошем смысле. Наша более сильная, и это факт», - заявил он.

Он задался вопросом и касательно того, удастся ли Грузии, а также другим странам, сохранить нынешние показатели в условиях туристического потока.