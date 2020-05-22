Закрыть небо – открыть НАТО

Абхазия и Южная Осетия стали одним из мотивов выхода США из Договора об открытом небе с Россией. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента. На этом фоне член Конгресса – сопредседатель группы друзей Грузии республиканец Адам Кинзингер выступил с инициативой принять Тбилиси в НАТО именно на основании того, что часть территории страны оккупирована Россией.

Вашингтон назвал причины выхода из Договора об открытом небе. В числе препятствий для дальнейшего нахождения среди подписантов международного соглашения в США считают российский запрет на полеты близ самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. В заявлении от имени госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента, в частности, сказано:

«Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными ею грузинскими регионами – Абхазией и Южной Осетией, тем самым пытаясь «продвинуть» ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами».

Помпео также отметил, что с «выборочной реализацией» соглашения Россия все чаще использует принцип «Открытого неба» в качестве инструмента для военного принуждения.

Помимо грузинской проблемы в качестве причины указана и украинская. Помпео напоминает, что в Крыму, который США и подавляющее большинство стран мира считают территорией Украины, Россия подобрала аэродром для заправки самолетов, совершающих полеты в рамках договора.

«Это тоже попытка продвинуть свои утверждения об аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся», – сказано в заявлении.

Договор, объединяющий три с половиной десятка стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц. Решение США выйти было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора. Президент Дональд Трамп не стал откладывать дело в долгий ящик. Правда, полностью сжигать мосты не стал:

«У меня хорошие отношения с Россией, но Москва не выполняет свои обязательства по договору. Есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение».

Будет ли в пресловутом новом соглашении фигурировать вопрос оккупированных грузинских территорий, американский лидер не уточнил.

22 мая США передали всем сторонам официальное уведомление о выходе из договора. Согласно процедуре, через шесть месяцев после этого США официально перестанут быть участником соглашения. Москва, в свою очередь, считает, что выход Вашингтона из договора ударит по системе военной безопасности во всей Европе. В МИД России увидели в американском демарше последовательную политику Белого дома:

«К сожалению, это укладывается в общую линию нынешней администрации на подрыв всех договоренностей в области контроля над вооружениями. Данный договор – ключевой с точки зрения обеспечения предсказуемости и взаимного доверия в Европе и в более широком масштабе».

Впрочем, о доверии на данном этапе не может быть и речи. Так считает однопартиец Дональда Трампа Адам Кинзингер. Конгрессмен, являющийся сопредседателем группы друзей Грузии, в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил, что Вашингтону и Брюсселю пора перестать заигрывать с Москвой в ущерб союзникам и партнерам. Одним из таких долгожданных шагов может стать вступление Грузии в НАТО, считает Кинзингер:

«То, что Грузия оккупирована, мне кажется достаточным для того, чтобы принять ее в НАТО. Россия играет негативную роль не только с точки зрения влияния, но и с точки зрения создания массовой нестабильности. Россия гораздо слабее Америки. Единственное, что они могут сделать, – это похожие единичные шаги. Они будут продолжать создавать проблемы. Но нас не должна пугать такая слабая страна, как Россия».

Кинзингер напомнил, что, выступая недавно в Атлантическом совете, он призвал европейских лидеров поддержать Тбилиси:

«Пришло время удвоить свое участие в жизни Грузии, чтобы не позволить России осуществлять буллинг», – считает конгрессмен.

Впрочем, в исполнительной власти США от столь категоричных высказываний предпочитают воздерживаться. Не торопятся откликнуться на призыв Адама Кинзингера и другие ключевые страны-члены НАТО. Наблюдатели считают слова конгрессмена хоть и нужными, но скорее декларативными, чем побуждающими к действию.

Более того, у Тбилиси на фоне громких заявлений представителя законодательной власти США и демарша исполнительной прибавилось проблем с Россией. МИД страны обвинил Москву в ужесточении гибридной войны. Параллельно внешнеполитическое ведомство намерено усилить дипломатическую работу как раз в контексте существующих конфликтов. Послом в Австрию и международные организации, базирующиеся в Вене, едет госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили. Она займет место Виктора Долидзе. Последний же переберется в Брюссель – в штаб-квартиру НАТО, где постарается сделать все для того, чтобы призыв конгрессмена Кинзингера стал реальностью.