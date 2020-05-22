Курортный сезон, который «в синей дымке тает»

На днях активное обсуждение в интернет-сообществе Абхазии вызвали сообщения СМИ о том, что гостиницы Абхазии открыли бронирование номеров с 1 июня. Забронировать поездку и номера в гостиницах, санаториях, домах отдыха республики уже можно на сайтах популярных российских туроператоров. Средняя цена проживания на семь ночей в Гагре и Сухуме обойдется в 16 тысяч рублей, в Гудауте – 11, в Новом Афоне – 13 и в Пицунде – 12 тысяч. В большинстве гостиниц номера можно забронировать онлайн без предоплаты, в случае внесения предоплаты и продления ограничительных мер, связанных с закрытием российско-абхазской границы, владельцы готовы вернуть всю сумму туристам. На сайтах российских авиакомпаний также можно найти рейсы в Сочи на 1 июня. К примеру, цена на перелет Москва-Сочи без пересадок обойдется в среднем в 4 тысячи рублей. А вот билетов на поезд из Москвы в Сухум на первые числа июня еще нет в продаже. Приехать в Сухум на поезде в начале июня можно будет из Санкт-Петербурга, билет обойдется в 1677 рублей.

Многие восприняли эту информацию от российских туроператоров и владельцев абхазских гостиниц как попытку в конкурентной борьбе «бежать впереди паровоза». Бронирование до принятия решения о снятии ограничительных мер, предписанных руководством республики, является нарушением, сказал в интервью заместитель министра по туризму Абхазии Астамур Барциц. И добавил: «Конечно, нам бы хотелось все заранее и самим знать, так как мы должны предупредить наш бизнес, надо ли им возобновлять рекламную деятельность, готовиться к предстоящему сезону. Но пока нет понимания, когда будет открыта граница. Если первого числа разрешат, то можно уже будет бронировать».

Ранее в интервью СМИ президент «Гильдии отельеров Абхазии» Астамыр Ахба выступил с более осторожным прогнозом, он заявил, что надеяться на приезд туристов в Абхазию можно в конце июня, так как ситуация с турсезоном в республике напрямую связана с карантинными мерами в России.

А на форуме одного популярного абхазского сайта развернулась полемика между оптимистами, верящими в возможность успешного курортного сезона, и пессимистами. Примерно так это было: «Писать, что деньги за бронирование могут взять и «кинуть» – так этого лучше не делать, поскольку данные предположения губительны для репутации Абхазии! Думайте и пишите о хорошем, господа и особенно дамы. Будем приветливы, это располагает, а там, даст бог, – и границу откроют, и туристы приедут. Делай, что должно, и будь что будет! Сдаваться и впадать в уныние нельзя. В России масса народа, который материально не пострадал от пандемии». – «И, конечно, эти обеспеченные – чиновники, депутаты – ринутся с горящими глазами именно к нам тратить свои денежки?» – «Как это вам ни покажется странным, не только чиновники, но и пенсионеры, военные всякие, разные бюджетники, да и мало ли кто. Ведь цены у нас погуманнее (просто посмотрите, сколько стоит бутылка любого абхазского вина в России и сколько стоит в Абхазии), и море опять же почище, и природа поярче. И на пляжах раздолье, никакой тесноты, там социальная дистанция у нас и так в любой сезон… У меня создается впечатление, что тут преобладают пораженческие, паникерские эмоции, а это вредно, дамы и господа».

Тут мне подумалось о том, что в дискуссию еще не вступили другие – те, кто «никаким боком» не вовлечен в туристический бизнес и мало верит, что ему от успешного сезона хоть что-то перепадет, но зато страшится заезда массы отдыхающих из России, которая удерживает сейчас второе место в мире по числу выявленных коронавирусоносителей (более трехсот тысяч). Да, пока с курортным сезоном в Абхазии все неопределенно, и он где-то там, как поется в старой советской песне, «в синей дымке тает», но теоретически представим себе, что если не в июне, то во второй половине лета Россия откроет-таки границы, соответственно, и Абхазия на КПП «Псоу», и российские туристы поедут к нам – наверняка тогда громко зазвучат голоса этих протестующих.

Как известно, и это уже не раз упоминалось на «Эхе Кавказа», многие жители Абхазии часто делились в мае своими подозрениями, что по улицам абхазских городов уже сейчас разгуливают люди, явно похожие на отдыхающих россиян, непонятно как заехавших через закрытую границу на Псоу. Меня всегда в этой ситуации, мягко говоря, удивляло то, что ни один из них не попытался подтвердить или опровергнуть эти свои подозрения, просто подойдя и поговорив с «мнимыми туристами» (всегда можно найти тактичную, благожелательную форму такого разговора), зато выплескивать свои эмоции по данному поводу в соцсетях – это пожалуйста! И вот на днях было весьма любопытно познакомиться со «взглядом с другой стороны», когда в одном из местных СМИ своими ощущениями поделилась россиянка, вот уже несколько лет живущая и работающая в Сухуме, но по внешним приметам далеко не слившаяся с «туземным населением»:

«Страна курортная, поэтому все, кто не похож на коренных, автоматически в сознании людей становятся туристами, тем более что погода уже для отдыха, а тут еще эти – на море прогуливаются, загорают на пляже, а некоторые еще и одеты чересчур легко. Раньше на это никто внимания не обращал, а сейчас страшно – коронавирус кругом. Гораздо проще поверить, что кто-то деньги заплатил и тайком проник в республику, чем то, что в Абхазии есть люди из другой страны, которые здесь живут больше двух месяцев, а то и лет, и даже на своих машинах ездят с иностранными номерами – до последнего времени это было нормально. Правда, есть люди, которые живут здесь не первый год, но до сих пор не вникли в местный менталитет, как я это называю. Например, молодые (и не очень) мужчины, которые, как только потеплеет, сразу шорты и сланцы надевают, или барышни в купальниках и парео… Не буду говорить про рапорты МВД и СГБ о том, что отдыхающих, незаконно проникших на территорию республики, они не нашли. Просто представьте: сейчас, чтобы попасть в Абхазию, нужно как минимум попасть в Краснодарский край. А это 14 дней провести в обсерваторе. А потом еще найти беспринципных пограничников с российской и абхазской стороны, дать им денег… И кому это так все было бы нужно?»

А вчера в Торгово-промышленной палате Абхазии на внеочередном собрании некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма» обсудили проблемы турбизнеса, возникшие в связи с пандемией коронавируса. Президент НП Анна Калягина отметила: «Сегодня уже середина второго квартала, а нам нечем платить налоги и зарплату. Поэтому интересно, какие шаги в поддержку предпринимателей готово сделать правительство? Возникает и другой вопрос: если границу все же откроют, как именно мы будем работать? Какие меры безопасности по приему гостей использовать?»

По мнению заместителя директора РУП «Национальная туристическая компания «Турист» Руслана Кокоскерия, необходимо как минимум не только перенести платежи по всем налогам, но и найти возможность упростить систему налогообложения. Директор пансионата «Мюссера» Рустам Бения подчеркнул: «Считаю, что туристы должны предъявлять на границе паспорт здоровья. И необходимо пересмотреть условия аренды по государственным объектам, мы не можем просто их закрыть». Но другие участники встречи высказали мнение, что требование на границе паспорта здоровья может отпугнуть туристов, вполне достаточно наличия справки о состоянии здоровья. По мнению Анны Калягиной, сегодня как никогда важна поддержка банков, которые могли бы выдавать кредиты под минимальные проценты на длительный срок, и государство могло бы стать гарантом для работающих объектов. Члены «Абхазского союза туризма» внесли предложение, чтобы для медиков Абхазии и России возможность отдохнуть в республике предоставлялась по специальным ценам, а по возможности – бесплатно. Это, по словам представителей турбизнеса, будет способствовать продвижению положительного имиджа Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия