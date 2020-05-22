Отменяя «коронные» правила. Но не все

В Грузии продолжают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. С завтрашнего дня вместе с отменой ЧП будут сняты запреты на перевозку пассажиров в частных автомобилях, с понедельника разрешат тюремные свидания. Какие населенные пункты все еще остаются в изоляции и почему, а также, какие правила планируется разработать для туристов, которым разрешат приезжать в Грузию с 1-го июля?

«Правило трех», принесшее большим семьям немало трудностей, отменяется. С завтрашнего дня количество людей, находящихся в машине, больше ограничиваться не будет: сидеть теперь, как в докоронавирусные времена, можно и впереди, рядом с водителем. Отмена этого запрета не коснется только такси, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

При этом, когда возобновит работу общественный транспорт, все еще не уточняется. Но, по словам министра, предполагается, что на следующей неделе уже будет разработан перечень правил для муниципального транспорта. Известно, что маски носить в нем надо будет обязательно.

«На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в реальном времени у нас 1,36. Это не дает нам оснований выдать правительству рекомендацию о снятии определенных ограничений. Впрочем, в отношении транспорта мы приняли одно решение, которое в значительном смысле облегчит гражданам передвижение: на личном транспорте число людей сможет превышать 3. Но в такси это ограничение сохранится. Сейчас мы работаем над разработкой правил, касающихся общественного транспорта, следим за коэффициентом распространения инфекции, на основании результатов будет принято решение», – заявила глава Минздрава.

В начале марта грузинские тюрьмы перешли на специальный режим работы. Как сказала сегодня министр юстиции Тея Цулукиани, с понедельника в местах лишения свободы будет снят запрет на свидания:

«В наших пенитенциарных учреждениях превентивные меры будут такими же строгими, как и до этого, но с понедельника возобновятся короткие свидания, исключительно со стеклянным барьером (между заключенным и навещающим). Кроме того, каждый гость будет обязан следовать тем санитарным правилам, которые действуют в учреждении, – будь то маска или прочее».

В режиме карантина в настоящее время остаются лишь два села Болнисского муниципалитета – Мушевани и Гета, которые грузинские эпидемиологи называют местной Италией. По словам Амирана Гамкрелидзе, главы Центра по контролю заболеваний, Болниси, а также Марнеули и Тетрицкаро – наиболее пострадавшие от коронавируса районы Грузии. 36% всех инфицированных приходятся на эти три муниципалитета.

Так, в Болнисском муниципалитете был выявлен 161 случай заражения. А 55 из них – жители села Мушевани, где проживает всего 700 человек. Большая часть местного населения уже исследована (522 человека). Об открытии Мушевани и Гета можно будет вести речь только после того, как все жители пройдут тестирование на коронавирус и отсидятся в карантине, сказал Гамкрелидзе.

В общей сложности, по его словам, в Грузии за это время было проведено более 48 тысяч ПЦР-тестов. Глава центра заявляет, что в условиях открытия внутреннего, а потом и международного туризма тестирование будет проводиться более интенсивно. К июню – до трех тысяч тестов в день, сказал Гамкрелидзе. Он также рассказал о том, каким, предположительно, будет международный туризм во время «короны»:

«В первую очередь это будут т.н. зеленые страны, где показатель инфицирования низкий. Разумеется, будут определены правила въезда в страну и передвижения по ней. Мы введем такие, которые не будут строгими настолько, чтобы человек вообще не захотел приезжать к нам, – они будут легко выполнимы (…) Вероятно, будет использоваться документ по типу т.н. ковид-паспорта: человек за последние 72 часа должен быть проверен, и это должен быть негативный ответ ПЦР (теста). Существуют также приложения для отслеживания и много других механизмов».

За последние сутки в Грузии было выявлено два случая инфицирования, 10 человек выздоровели.