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Трамп и Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество Турции с США
Президенты США и Турции накануне, 23 мая, обсудили по телефону вопросы, связанные с развитием мировой экономики после пандемии коронавируса. Представитель администрации США заявил, что Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили и важные региональные и двусторонние вопросы.
Трамп вновь выразил обеспокоенность по поводу внешнего вмешательства в ливийский конфликт и подчеркнул необходимость быстрого снижения напряженности в регионе.
Президенты Трамп и Эрдоган подтвердили необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии.
Администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган и Трамп выразили взаимную готовность продолжать тесное военное и политическое сотрудничество и добиваться стабильности в восточном Средиземноморье.
Как отмечает «Голос Америки», Турция поддерживает международно-признанное правительство Ливии, которое в последние недели добилось успехов в боях с Ливийской национальной армией под командованием генерала Халифы Хафтара.
Другие новости дня
В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, 13 пациентов выздоровели
В Грузии за сутки выявлены два новых случая инфицирования коронавирусом – общее число фактов COVID-19 увеличилось до 730. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 13 и сейчас составляет 522 – это около 72% от всех случаев, зафиксированных в Грузии с 26 февраля.
Как сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, источник заражения двух новых пациентов известен. По ее словам, один из них является жителем села Мушевани Болнисского муниципалитета, где продолжает действовать режим строгого карантина.
«У нас два новых подтвержденных случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели… Известен кластер двух новых случаев: один – это контакт подтвержденного случая, другой – из карантинного пространства», – сказала Эзугбая.
- В настоящее время в ковид-больницах Грузии лечение продолжают 196 пациентов с коронавирусом. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались, сообщает агентство «Новости-Грузия». В карантине находятся 3 511 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 243.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 23 мая в стране проведено более 47,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Правительство Грузии определило ограничения со сроком действия до 15 июля
15 июля 2020 года – максимальный срок действия ограничений, введенных в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства. С 21 марта по 23 мая в Грузии действовало чрезвычайное положение. Власти решили не продлевать режим ЧП, однако оставили в силе большинство ограничений, предусмотренных им. Постановление «Об изоляции и карантинных мерах», где указаны все меры, правительство Грузии утвердило накануне, 23 мая.
Транспорт
- запрещено международное сухопутное, морское и авиасообщение;
- запрещены прямые международные регулярные рейсы, кроме чартерных для вывоза граждан Грузии из-за границы;
- запрещены железнодорожные пассажирские перевозки;
- запрещена перевозка пассажиров на автобусах и маршрутных такси между городами или внутри района;
- запрещено движение общественного транспорта, метрополитена, канатных дорог;
- запрещено нахождение в машинах такси более двух пассажиров на заднем сиденье, при этом водитель должен быть в медицинской маске.
Общественная жизнь
- в закрытых помещениях обязательно ношение защитных масок;
- запрещены собрания более 10 человек, связанные с социальными мероприятиями, такими как свадьбы, дни рождения, праздники, поминки и так далее;
- проведение тренингов, конференций и семинаров допустимо только дистанционно;
- в дистанционном режиме будет осуществляться образовательный процесс в школах и вузах;
- с учетом рекомендаций здравоохранения вузы могут проводить экзамены, лабораторные и практические работы;
- проведение культурных мероприятий возможно только дистанционно;
- запрещено проведение массовых спортивных мероприятий, сборов и соревнований.
Экономическая деятельность
- кафе, барам и ресторанам разрешается работать только на вынос, обслуживать посетителей на месте запрещено;
- запрещена работа магазинов обуви и одежды;
- запрещена работа торговых центров и рынков, кроме аграрных;
- запрещены организация и проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа пунктов обмены валют;
- запрещены спортивно-оздоровительные активности и процедуры.
В администрации правительства подчеркивают, что существующие ограничения могут быть отменены и до 15 июля.
«Постановлением предусмотрен максимальный срок действия ограничений – 15 июля. Однако это не исключает того, что часть введенных ограничений, в том числе на движение общественного транспорта, будет снята раньше», - сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Как отмечается, межведомственный координационный совет примет решение о постепенном снятии оставшихся ограничений на основе анализа эпидемиологической ситуации, после чего в постановление будут внесены соответствующие поправки.
Залкалиани: В Ереване сожалеют из-за ситуации с заявлением главы Минздрава Армении
Армянская сторона сожалеет, что неверно интерпретированное заявление министра здравоохранения Арсена Торосяна расстроило грузинских коллег. Об этом в эфире телеканала «Имеди» сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Согласно сообщениям армянских СМИ, Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система в Грузии отличается от армянской, причем не в лучшую сторону. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии можно объяснить недостатками с точки зрения методологии и качества проводимых в соседней стране тестов.
За этими сообщениями последовала острая реакция со стороны медицинского истеблишмента Грузии. Высокопоставленные чиновники здравоохранения заверили, что статистика страны по коронавирусу абсолютно прозрачна.
По словам Залкалиани, посредством дипломатических каналов грузинская сторона потребовала от соответствующих государственных ведомств Армении разъяснений. «Естественно, как только из СМИ мы получили оповещение о подобных заявлениях, незамедлительно было реагирование посредством дипломатических каналов… Конечно же, говоря мягко, это было очень некорректно по отношению к соседней и дружественной стране, в том числе, со стороны официальных лиц, со стороны таких высоких официальных лиц, как министр здравоохранения», - заявил министр.
Залкалиани сообщил, что Минздрав Армении передал свою позицию через посольство Грузии в Ереване. Армянская сторона подчеркивает, что «высказывания их министра здравоохранения, озвученные в СМИ, были неправильно интерпретированы». Глава МИД Грузии считает, что эта информация обязательно должна быть перепроверена и уточнена.
Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что усилия Грузии в борьбе с COVID-19 высоко оценивают международные партнеры, в том числе, Всемирная организация здравоохранения. «Я хочу верить, что это была неправильная интерпретация СМИ и эта обеспокоенность, которую выразил министр здравоохранения Армении в недавно поступившем в посольство звонке, является искренней», - добавил он.
В Киеве найдено тело народного депутата Валерия Давиденко
В Киеве найдено тело народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко. Рядом с лежал пистолет.
Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу от всеукраинского объединения «Заступ». Он набрал тогда 39 процентов голосов избирателей. В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец от округа в Черниговской области. С 6 декабря 2019 - член депутатской группы «Доверие», ранее ни в одной из фракций не состоял.
Валерий Давиденко был членом Комитета по вопросам экономического развития.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию о гибели Валерия Давиденко. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.
Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что полиция как основную версию рассматривает самоубийство. Однако следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.
Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа Давиденко как убийство. Следователями столичной полиции начато уголовное по делу об умышленном убийстве.
Валерий Давиденко с мая 2013 по март 2014 года был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Восемь пациентов выписаны из Гудаутской больницы
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 13 человек - по линии Минобороны и один курсант от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, восемь пациентов (все они курсанты) в течение суток были выписаны из Гудаутской ЦРБ.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент скончался.
Госдеп объявил грант в 250 тысяч долларов за отчет о российских «фейк-ньюс»
Бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США объявило грант в 250 тысяч долларов за подготовку отчета о российских и советских кампаниях дезинформации в области здравоохранения.
Грант предусмотрен для организации с опытом «в противодействии российскому дезинформационному анализу и программированию», сообщается на сайте Newsru.com.
Никаких подробностей о содержании отчета, о периоде, который должен быть охвачен его создателями, нет.
В борьбе за награду могут принять участие американские и иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения и коммерческие структуры. Частные лица, органы местного или государственного управления и международные общественные организации не могут участвовать в конкурсе. Прием заявок заканчивается 20 июня, конкурс пройдет в один этап.
Американские и европейские СМИ не обратили никакого внимания на этот грант, говорится в публикации. Но бурно отреагировало посольство РФ в США, обвинившее «русофобские силы в деструктивной деятельности».
«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы - и Россия и США - теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину - полностью или частично - за недоработки собственных властей», - говорится на странице посольства РФ в Facebook.
Муфтий Абхазии обратился к мусульманам с просьбой совершить праздничный намаз дома
Сегодня, после заката солнца, подошел к концу Священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого верующие воздерживались от еды, питья и от всего, что вызывает гнев Всевышнего. Праздник Ураза-Байрам длится 3 дня, в течение которых мусульмане накрывают праздничные столы, угощают родственников, друзей и соседей.
В связи с карантином, объявленным правительством самопровозглашенной республики Абхазия, Единое духовное управление мусульман ввело ограничение на проведение в мечетях массовых праздничных мероприятий в честь праздника Аурычра Ныҳәа (Ураза-Байрам), знаменующего окончание поста в месяц Рамадан.
В своем обращении к мусульманам Абхазии, муфтий Тимур Дзыба сказал поздравил их с наступлением праздника Аурычра Ныҳәа. В связи с распространением вируса COVID-19 в мире, с действием карантина в республике и увеличением числа инфицированных, после консультаций с имамами сухумской и гудаутской мечетями и членами Совета ЕДУМА, а также, опираясь на опыт других странах, было принято решение ограничить до минимума число людей, совершающих праздничную молитву в мечетях и отменить массовые мероприятия, посвященные празднованию Аурычра Ныҳәа.
По его словам, «данные меры приняты, исходя из Шариатского понятия о безопасности, с целью ограждения мусульман и всех граждан Абхазии от возможности инфицирования вирусом COVID-19». При этом он обратился к мусульманам республики с просьбой совершать праздничную молитву дома, в кругу семьи, или индивидуально, согласно Шариатскому положению.
По словам Дзыба, согласно предписанию ислама, в день празднования Аурычра Ныҳәа (араб. «Ид аль-Фитр», тур. «Ураза-Байрам») после утренней молитвы и перед праздничной молитвой обеспеченные мусульмане обязаны раздать нуждающимся единоверцам установленное количество продуктов питания (Закят аль-Фитр).
В Тбилиси поваленные ветром деревья повредили 13 автомобилей
13 автомобилей сегодня, 23 мая, были повреждены в Тбилиси поваленными штормовым ветром деревьями. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Погода на территории Грузии ухудшилась накануне вечером. Сегодня в Тбилиси северо-западный ветер с порывами усилился до 28 м/с. За последние 12 часов к спасателям поступило 260 тревожных вызовов, из которых 240 – от жителей грузинской столицы.
«В большинстве случаев сообщения касались поваленных деревьев или сломанных веток, зафиксировано несколько фактов повреждения билбордов и случаи, когда сильный ветер срывал крыши», - сообщили в ведомстве. В результате стихии никто не пострадал. В службе отмечают, что пожарные-спасатели осуществили реагирование на все вызовы.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, в воскресенье ветер в Тбилиси немного стихнет – до 22 м/с.
В Киеве у офиса партии Медведчука произошел взрыв
В Киеве возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН. По информации агентства, полиция задержала двух человек, еще несколько скрылись.
Видео с места происшествия было опубликовано - и вскоре удалено - в телеграм-канале Pavlovksy News. На кадрах запечатлены клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно, констатирует телеканал «Настоящее время».
Пресс-служба партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» подтвердила, что возле офиса «произошла акция». Вина за взрыв в штаб-квартире, по всей вероятности, несут националисты, считают активисты «Оппозиционной платформы».
Вскоре выяснилось, что акцию возле офиса партии Медведчука 23 мая устроили активисты партии «Национальный корпус». На трансляции видно, как участники достают дымовые шашки и файеры, а также слышен взрыв.
СМИ называют народного депутата Виктора Медведчука кумом президента РФ Владимира Путина. Украинские политологи часто говорят, что Медведчук лоббирует интересы России.
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя села Мушевани Болнисского района
В результате исследования коронавирус подтвердился еще у одного лица в селе Мушевани Болнисского муниципалитета.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в мэрии Болниси, из муниципалитета в лабораторию Лугара были отправлены для исследования материалы, взятые у 67 лиц. Из них 39 были взяты в Мушевани, а остальные – у представителей целевых групп. По 66 ответ был отрицательным и лишь в одном случае подтвердился коронавирус.
На сегодняшний день в Болнисском муниципалитете подтверждено 162 случая инфицирования, из них 75 выздоровели, трое скончались. Режим карантин снят в муниципальном центре и во всех селах, кроме Мушевани и Гета.
Дагестан продолжил лидировать в СКФО по числу смертей от COVID-19
В Дагестане за сутки скончались пятеро зараженных коронавирусом, число жертв в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу выросло на 11 и достигло 196. По данным Минздрава Ингушетии, число умерших от коронавируса за сутки выросло на два и достигло 40. На Ставрополье зафиксированы две смерти, а в Чечне и Северной Осетии - по одной, следует из данных на правительственном сайте «Стопкоронавирус».
Всего в Дагестане теперь 70 умерших - среди российских регионов республика находится на четвертом месте. В Ставропольском крае скончались 38 зараженных, в Северной Осетии - 23, в Чечне - 12, в Карачаево-Черкесии - четыре. Данных о двух новых смертях в Ингушетии на сайте «Стопкоронавирус» нет. Там также нет информации о девятой смерти от коронавируса в Кабардино-Балкарии, о которой оперативный штаб региона сообщил еще 21 мая.
Минздрав России ранее признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. Наряду со смертями от коронавируса в республике резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По мнению главы правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдина Увайсова, на самом деле эти жертвы также вызваны коронавирусом.
Число случаев заражения выросло за сутки во всех регионах СКФО. Больше всего новых случаев инфицирования в Дагестане – 127. По этому показателю республика занимает восьмое место по России, указано в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора. В Кабардино-Балкарии число заражений за сутки выросло на 80, в Ставропольском крае - на 74, в Северной Осетии – на 67, в Ингушетии - на 42, в Чечне и Карачаево-Черкесии прирост составил по 20 зараженных. Таким образом, за сутки число случаев CОVID-19 в федеральном округе увеличилось на 430, что на 53 больше, чем за предыдущие сутки.
Больше всего зараженных с начала пандемии зафиксировано в Дагестане – 3 982, это пятый показатель среди всех регионов России. В Северной Осетии 2 523 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 2 171. Ставрополье с 1 855 зараженными опередило Ингушетию (1 734). В Чечне 1 066 случаев инфицирования коронавирусом, в Карачаево-Черкесии – 732. Всего в СКФО их 14 063.
В трех регионах СКФО выздоровело более половины заболевших: в Дагестане уже 3 002 из 3 982 (то есть 75,4%), в Чечне 659 из 1 066, в Северной Осетии 1 416 из 2 523. Всего выздоровевших в СКФО 7 327, то есть тоже больше половины всех зараженных.
Однако общее число болеющих коронавирусом в СКФО выросло - за сутки оно изменилось с 6 365 до 6 500. Больше всего активных больных в Кабардино-Балкарии – 1 603. На втором месте Ставропольский край с 1 106 больными. В Северной Осетии 1 084 активных больных, в Ингушетии - 917, в Дагестане - 910, в Карачаево-Черкесии – 485, в Чечне – 395, сообщает «Кавказский узел».
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 374 новых случая инфицирования, 3 пациента скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 374, в общем составив 6302. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 62 и сейчас составляет 2936.
За сутки от COVID-19 скончались еще 3 пациента. Министерство здравоохранения сообщает информацию об умерших пациентах: это 74-летний мужчина, 86-летняя и 54-летняя женщины, у них были сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 77. За это время еще 32 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам, сообщают из Минздрава.
Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3257, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 49 080.
В Азербайджане скончались три человека, зараженных коронавирусом
Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджан сегодня, 23 мая, сообщил о трех новых случаях смерти больных, зараженных COVID-19.
В частности, от коронавирусной инфекции умерли пациенты 1948-го, 1952-го и 1982-го года рождения. При этом за последние сутки зафиксированы 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 107 человек излечились.
Всего в Азербайджане зафиксированы 3 982 случая заражения COVID-19. Из них 2 506 выздоровели и выписаны из больниц, 49 – скончались.
В больницах находятся на лечении по данным на сегодняшний день 1 427 пациентов. Состояние 47 больных тяжелое, 54 – средней тяжести, остальных - стабильное. Всего проведено 265 067 тестовых исследований на предмет выявления зараженных COVID-19.
Компьютерный томограф в Южной Осетии заработает на следующей неделе
В РММЦ самопровозглашенной республики Южная Осетия на следующей неделе прибудет бригада ремонтников медицинского оборудования, чтобы починить компьютерный томограф.
Как отметил министр здравоохранения республики Георгий Тотчиев, правительством выделено порядка 2 миллионов рублей, чтобы закупить необходимый агрегат и провести все ремонтные работы. По его словам, бригада также займется техническим обслуживанием аппаратов гемодиализа. Глава Минздрава отметил, что любое медицинское оборудование, находящееся в медицинском учреждении, нуждается в своевременном техническом обслуживании.
Компьютерный томограф предназначен не для профилактических исследований, а строго для диагностики заболевания, в настоящее время его используют для диагностики новой коронавирусной инфекции. С помощью компьютерной томографии обследуются легкие, так как рентген-снимок не позволяет увидеть мельчайшие изменения в тканях легких, передает информагентство «Рес».
Путин подписал закон о голосовании по почте и интернету
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы всех уровней и голосование на референдумах по почте и интернету. Об этом сообщает сайт Кремля.
Документ был внесен в Госдуму 13 мая и в тот же день прошел все три чтения нижней палатой парламента. Через неделю его одобрил Совет Федерации. Издание «Проект» писало, что законопроект был разработан в Администрации президента, внесли его однако депутаты-единороссы.
Норма о голосовании по почте не распространяется на запланированное общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно было назначено на 22 апреля, но перенесено на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. По ряду сообщений, голосование может пройти в середине лета.
Документ, кроме того, предполагает, что сбор подписей на выборы можно будет проводить через портал государственных услуг. Однако он же резко снижает процент допустимого брака в собранных подписях.
- Одновременно с этим президент подписал закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности людям, осужденным за умышленные преступления средней тяжести до истечения пяти лет со дня снятия или погашения такой судимости.
Отозванный из Киева посол Грузии прошел карантин и готов к консультациям
Чрезвычайному и полномочному послу Грузии в Украине Теймуразу Шарашенидзе, отозванному в Тбилиси для консультации, аудиенция в МИД назначена на 25 мая. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По словам главы МИД, Шарашенидзе уже прошел двухнедельный карантин, и встреча с ним назначена на понедельник.
«Естественно, мы следовали всем процедурам, предписанным для карантина. В понедельник он прибудет в министерство, мы рассмотрим все детали, все основные вопросы, связанные с текущей ситуацией, нашими будущими отношениями [с Украиной]. Несмотря на эту проблему, мы остаемся стратегическими партнерами. Многие инициативы не подлежат пересмотру. Хотя ряд ситуаций создал проблемы в двусторонних отношениях, и нам необходим серьезный анализ того, как должны продолжаться двусторонние отношения», - заявил Залкалиани.
8 мая власти Грузии вызвали в Тбилиси посла из Украины «для консультаций». Такое решение было принято после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, был назначен на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что действия Тбилиси не означают ухудшения отношений с Украиной. По его словам, Грузия «отозвала посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов».
Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение банка в Москве
Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение Альфа-банка в центре Москвы. Подозреваемый задержан. Видео штурма транслировал в инстаграме находившийся в помещении заложник.
В банке сообщили, что при задержании никто не пострадал. По данным источника ТАСС подозреваемый находится в «неадекватном состоянии».
Ранее днем мужчина в возрасте около 30 лет захватил отделение банка на улице Земляной вал в центре города. Он обещал взорвать бомбу. При задержании у него был обнаружен муляж взрывного устройства.
Подозреваемый требовал себе крупную сумму денег, утверждает источник ТАСС. Источник «Интерфакса» утверждает, что подозреваемый выбросил на улицу записку, где заявил, что деньги ему не нужны, а «нужна правда». Предположительно, к захвату подозреваемого подтолкнули долги по кредитам.
В центре Москвы в отделении банка захвачены заложники
Неизвестный мужчина захватил в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу в центре Москвы. Он угрожает взорвать бомбу.
На месте присутствуют сотрудники полиции, готовятся переговоры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Очевидец событий рассказал изданию «База», что на захватившем отделении банка фирменный костюм и рюкзак сервиса доставки еды Delivery Club.
По данным Life News, преступник взял в заложники пять человек. ТАСС со ссылкой на источник сообщает о шести заложниках. Очевидец, говоривший с «Базой», утверждает, что в помещении остался только один заложник.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, подозреваемый требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. «Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию», - цитирует агентство своего источника.
Два человека с COVID-19 скончались в Ингушетии за сутки
Число умерших от коронавируса в Ингушетии выросло до 40, инфицированных - до 1 734, выздоровел 781 человек. Состояние 31 пациента с COVID-19 названо тяжелым, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Ингушетии в Instagram.
«Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-19, 560 госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 277», - сказано в сообщении.
По данным ведомства, 31 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, девять из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Абхазию и Южную Осетию удалили из списка стран в TikTok
Самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия больше не указаны в списке стран при регистрации в видеохостинге TikTok. Если интернет-приложение уже установлено на телефоне, Абхазия и Южная Осетия «исчезают» при обновлении.
Интернет-пользователь Звиад Адзинбая, который одним из первых обратил внимание на TikTok-«признание», поблагодарил за реагирование министерство иностранных дел Грузии. Как известно, грузинское посольство в Китае связалось с компанией, которая владеет видеохостингом, и попросило её удалить Абхазию и Южную Осетию из списка.
В МИД Грузии 13 мая заявили, что ведомство всегда реагирует на упоминание отдельными субъектами/организациями оккупированных регионов Грузии независимыми единицами.
Реакцию Тбилиси на «признание» Абхазии и Южной Осетии видеохостингом TikTok в Сухуми назвали «неадекватной».
В Южной Осетии за сутки выявлен еще один случай заболевания коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего - 35) у вновь прибывшего курсанта.
Накануне, 22 мая, в ПЦР-лаборатории комитета Югосетпотребнадзора был проведен 71 тест (всего более 1 000), один из них показал положительный результат. Таким образом, на утро 23 мая в инфекционном отделении РММЦ находятся 29 заболевших коронавирусом, среди них - 16 курсантов, 11 граждан, вернувшихся по линии консульства и 2 медработника. Все они чувствуют себя удовлетворительно.
По словам главы комитета Югосетпотребнадзора Марины Кочиевой, на двухнедельном карантине находятся 150 человек. «Очередная группа курсантов из Питера, которая прошла двухнедельный карантин, в субботу будет выписана из медучреждения», - отметила она.
Санитарная служба призывает соблюдать правила, действующие при пандемии коронавируса. Югоосетинский кабмин продлил ограничительные меры в республике до 30 июня. Первые случаи заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 6 мая, всего за весь период лабораторно подтверждено 35 случаев, сообщает информагентство «Рес».
Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении по грузинской статистике COVID-19
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении Арсена Торосяна, усомнившегося в грузинской статистике по коронавирусу.
Согласно сообщениям армянских СМИ, Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличается от армянской, причем не с лучшей стороны. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии, можно объяснить особенностями методологии и качеством тестов, проводимых в соседней стране.
В эфире телеканала «Рустави 2» Гамкелидзе сообщил, что был удивлен этими оценками. Глава NCDC сомневается в том, что Торосян действительно мог сделать такое заявление. Гамкрелидзе не исключает, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра. «Я лично знаю Арсена Торосяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы – очень близкие народы, соседи, у нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления», - заявил Гамкрелидзе.
Торосян также утверждает, что среди граждан, прибывших из Грузии в Армению, было выявлено много больных с COVID-19, в том числе водителей фур. Гамкрелидзе в ответ на это напомнил, что для таких случаев существует регламент «международной конвенции о соблюдении правил здравоохранения Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ), участниками которой являются Грузия и Армения. Как пояснил руководитель NCDC, если на территории Грузии вирус подтверждается у иностранцев, то власти проинформируют ВОЗ, а также государство, гражданином которой является инфицированный.
Он также прокомментировал заявления Торосяна, касавшиеся прозрачности методологии учета смертей в Грузии. При этом Гамкрелидзе отметил, что сегодня в Грузии «тестируются все больные пневмонией во всех госпиталях и все амбулаторные обращения, где ставится диагноз пневмония».
При этом Гамкрелидзе заверил Торосояна, что, когда Национальный центр по контролю заболеваний Грузии приводит статистику по числу проведенных тестов на коронавирус, речь идет только о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестах) и экспресс-тесты, которые считаются менее точными, не учитываются.
Согласно данным Минздрава Армении, по состоянию на 23 мая число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет 6 302. Из них выздоровели 2 936 человек, скончались 77. Активными остаются 3 257 случая. В Армении проведено в общей сложности 49 080 тестов.
На территории Грузии коронавирус был подтвержден у 728 человек. Из них выздоровели 508 пациентов – это почти 70% от всего числа фактов, зарегистрированных по стране. Активными в настоящее время остаются 208 случаев. 12 человек с COVID-19 скончались. По состоянию на 22 мая в стране проведено более 45 707 ПЦР-тестов на коронавирус.
В Грузии снят запрет на посещение территории кладбищ
В Грузии снят запрет на посещение территории кладбищ. Об этом говорится в информации, распространенной администрацией правительства. Вход на территорию кладбищ, кроме мероприятий, связанных с похоронами, был запрещен с 17 апреля.
Кроме того, как отмечается в информации, распространенной администрацией правительства, после отмены чрезвычайного положения ограничиваются собрания более 10 человек, связанные с социальными мероприятиями, например, такими как свадьба, юбилей, поминки и т.д.
В России за сутки выявлено более девяти тысяч инфицированных коронавирусом
За последние сутки в России выявлены 9434 инфицированных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882.
Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией больны 224 558 тысяч человек. 107 936 выздоровели. 3 388 - умерли.
В Москве количество выздоровевших за сутки на 641 человека превысило число новых заболевших. В городе зафиксировано и большее число новых случаев - 3190.
По утверждению Роспотребнадзора, за последние сутки в стране проведены 276,1 тысячи тестов на коронавирус.
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