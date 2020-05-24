Кадыров записал поздравление с праздником, но не появился в кадре

Глава Чечни Рамзан Кадыров, о госпитализации которого ранее сообщали СМИ, в своем телеграм-канале накануне вечером, 23 мая, опубликовал видео с поздравлением с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр).

На видео звучит голос Кадырова. На чеченском языке он говорит, что последнее время было «непростым для всех из-за распространения пандемии, многие были напуганы, и это понятно». При этом Кадыров утверждает, что население соблюдало все ограничения, что позволило избежать большого числа жертв. По словам главы Чечни, смертность в республике даже сократилась.

На видео показана мечеть в Грозном, однако сам Кадыров в кадре не появился.

Издание Baza утверждает, что глава Чечни записал обращение в московской клинике, где он лечится от коронавирусной инфекции, а голос Кадырова наложили на видеоряд.

По утверждениям Baza, одной из первых сообщившей о предполагаемой болезни Кадырова, глава Чечни идет на поправку.

О госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирусную инфекцию сообщалось в четверг. Ряд представителей властей Чечни отрицали, что Кадыров в Москве, а председатель парламента республики Магомед Даудов заявил, что со здоровьем главы региона все в порядке. Сам глава Чечни, однако, не комментировал сообщения о госпитализации и не появлялся на публике.

В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.