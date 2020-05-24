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За сутки в Южной Осетии выявлены еще два случая заболевания коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией: у прибывшего курсанта и женщины вернувшейся с лечения.
Таким образом, на утро 24 мая, в инфекционном отделении РММЦ находятся 30 заболевших коронавирусом граждан, среди них и медработники, сообщила информагентству «Рес» глава комитета Югосетпотребнадзора Марина Кочиева. «Накануне из инфекционного отделения был выписан еще один человек, у которого все тесты показали, что он выздоровел», - уточнила санитарный врач.
По словам Кочиевой, на двухнедельном карантине всего на сегодняшний день находятся 149 человек. Накануне в ПЦР лаборатории комитета было проведено порядка 100 тестов (всего более 1200). «Все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно», - отметила Кочиева. Санитарная служба призывает соблюдать правила, действующие при пандемии коронавируса.
- Первые случаи заражения коронавирусом в республике были зафиксированы 6 мая, всего за весь период лабораторно подтверждено 37 случаев. В пятницу правительство республики приняло решение продлить закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня.
- Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
- При этом, 25 мая откроются кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории, начнет работать общественный транспорт.
Другие новости дня
New York Times на первой полосе опубликовала имена жертв COVID-19
Газета New York Times сегодня, 24 мая, опубликовала на первой полосе отрывки из некрологов около тысячи жертв коронавирусной инфекции. Так газета решила почтить память умерших. «Число смертей в США приближается к 100 тысячам, неоценимая утрата» - гласит заголовок.
Кроме выходных данных, заголовка, имен умерших и отрывков из некрологов, на первой полосе ничего нет. В газете пояснили, что не стали просто публиковать список жертв COVID-19, а приняли решение именно снабдить имена отрывками из некрологов, которые редакторы New York Times нашли в региональных газетах по всей стране. Тем самым газета хотела показать уникальность каждого человека и разнообразие Америки: «Это не просто список имен. Это были мы».
К концу дня 23 мая в США официально зафиксировано более 98 тысяч смертей от коронавирусной инфекции - намного больше, чем в любой другой стране мира. Около 30 тысяч смертей приходится на штат Нью-Йорк.
В последние дни в ряде штатов, в том числе в Нью-Йорке, число смертей и новых случаев инфекции снижается, что позволяет властям снимать некоторые карантинные ограничения.
В штате Нью-Йорк накануне было зарегистрировано самое низкое за последние недели число случаев смерти от коронавирусной инфекции – 84. На пике кризиса, 8 апреля, в Нью-Йорке от коронавируса за один день умерли 799 человек. «Для меня это признак того, что мы добились реального прогресса», - сказал губернатор штата Эндрю Куомо.
В Азербайджане зарегистрированы 127 новых случаев коронавирусной инфекции
В Азербайджане зарегистрированы 127 новых случаев коронавирусной инфекции. По сообщениям азербайджанских СМИ, за день от коронавируса скончались человека, выздоровели 107.
С начала эпидемии в Азербайджане всего диагностировано до 4 000 случаев COVID-19, из них выздоровели более 2 500 человек, скончалось 49.
На данный момент в больницах проходят лечение 1 427 человек, 44 из которых находятся в критическом состоянии. Всего в Азербайджане было проведено более 265 000 тестов на коронавирус.
СМИ: Теннисист Николоз Басилашвили задержан за избиение бывшей супруги
Полиция задержала лидера сборной Грузии по теннису Николоза Басилашвили (27 номер в рейтинге АТР) . 27-летний спортсмен обвиняется в избиении своей бывшей супруги. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
Согласно распространившейся информации, в эти минуты Тбилисский городской суд рассматривает вопрос о мере пресечения. Басилашвили не признает вину. Адвокаты первой ракетки Грузии не раскрывают подробностей, от комментариев отказались и члены семьи спортсмена.
Грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на собственный источник сообщает, что Николоз Басилашвили был задержан 22 мая. В тот же день на имя отца теннисиста сотрудники МВД выписали ограничительный ордер.
Утверждается, что 21 мая молодой спортсмен физически расправился со своей бывшей женой Нелли Дорокашвили. При этом с ним находился его отец, а свидетелем насилия стал малолетний ребенок Дорокашвили и Басилашвили. Известно, что интересы Дорокашвили в суде представляет неправительственная организация «Партнерства за права человека».
Мусульмане отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам
Мусульманский мир сегодня, 24 мая, отмечает Ураза-байрам – праздник разговения, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан. В некоторых мечетях Грузии сегодня впервые за долгое время провели намазы. Еще 19 марта Управление мусульман объявило о полном прекращении коллективных молитв из-за угрозы распространения коронавируса. До тех пор, пока на территории Грузии действовало чрезвычайное положение, богослужения они проводили только дистанционно, посредством онлайн-трансляций.
В батумской мечети Орта Джаме общая праздничная молитва началась с восходом солнца. С учетом рекомендаций эпидемиологов, большинство верующих находились на улице. Кроме того, все обязаны были надеть защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Муфтий Грузии Адам Шантадзе после окончания богослужения отметил, что пока что пятничные молитвы в мечетях Грузии будут проходить в соответствии с правилами.
За исключением Аджарии, практически во всех других регионах Грузии коронавирус заставил мусульман отмечать один из двух главных праздников не в мечетях при большом скоплении людей, а дома. Так, например, в мечетях Марнеульского района намазы не проводились. С утра некоторые верующие пришли туда, только чтобы оставить подношения.
- Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Точные даты празднования зависят от времени появления на небе видимой новой луны. В 2020 году Ураза-байрам начался вечером 23 мая и закончится вечером 24 мая.
- В дни празднования мусульмане надевают лучшую одежду, ходят в гости с подарками, стараются веселиться, готовят традиционные блюда, которыми угощают соседей. В это время принято посещать могилы близких, раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.
Кадыров записал поздравление с праздником, но не появился в кадре
Глава Чечни Рамзан Кадыров, о госпитализации которого ранее сообщали СМИ, в своем телеграм-канале накануне вечером, 23 мая, опубликовал видео с поздравлением с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр).
На видео звучит голос Кадырова. На чеченском языке он говорит, что последнее время было «непростым для всех из-за распространения пандемии, многие были напуганы, и это понятно». При этом Кадыров утверждает, что население соблюдало все ограничения, что позволило избежать большого числа жертв. По словам главы Чечни, смертность в республике даже сократилась.
На видео показана мечеть в Грозном, однако сам Кадыров в кадре не появился.
Издание Baza утверждает, что глава Чечни записал обращение в московской клинике, где он лечится от коронавирусной инфекции, а голос Кадырова наложили на видеоряд.
По утверждениям Baza, одной из первых сообщившей о предполагаемой болезни Кадырова, глава Чечни идет на поправку.
О госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирусную инфекцию сообщалось в четверг. Ряд представителей властей Чечни отрицали, что Кадыров в Москве, а председатель парламента республики Магомед Даудов заявил, что со здоровьем главы региона все в порядке. Сам глава Чечни, однако, не комментировал сообщения о госпитализации и не появлялся на публике.
В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников. Это день завершения месяца Рамадан, в течение которого мусульмане соблюдают пост. Традиционно в этот день люди с поздравлениями ходят друг к другу в гости. В этом году мусульманское духовенство просило верующих воздержаться от масштабных празднований. С такой же просьбой обращался и президент России Владимир Путин. В воскресенье он направил мусульманам России традиционное поздравление с праздником.
В Грузии выявлены два новых случая заражения коронавирусом, 13 пациентов выздоровели
В Грузии за сутки выявлены два новых случая инфицирования коронавирусом – общее число фактов COVID-19 увеличилось до 730. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 13 и сейчас составляет 522 – это около 72% от всех случаев, зафиксированных в Грузии с 26 февраля.
Как сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, источник заражения двух новых пациентов известен. По ее словам, один из них является жителем села Мушевани Болнисского муниципалитета, где продолжает действовать режим строгого карантина.
«У нас два новых подтвержденных случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели… Известен кластер двух новых случаев: один – это контакт подтвержденного случая, другой – из карантинного пространства», – сказала Эзугбая.
- В настоящее время в ковид-больницах Грузии лечение продолжают 196 пациентов с коронавирусом. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались, сообщает агентство «Новости-Грузия». В карантине находятся 3 511 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 243.
- По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 23 мая в стране проведено более 47,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Правительство Грузии определило ограничения со сроком действия до 15 июля
15 июля 2020 года – максимальный срок действия ограничений, введенных в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства. С 21 марта по 23 мая в Грузии действовало чрезвычайное положение. Власти решили не продлевать режим ЧП, однако оставили в силе большинство ограничений, предусмотренных им. Постановление «Об изоляции и карантинных мерах», где указаны все меры, правительство Грузии утвердило накануне, 23 мая.
Транспорт
- запрещено международное сухопутное, морское и авиасообщение;
- запрещены прямые международные регулярные рейсы, кроме чартерных для вывоза граждан Грузии из-за границы;
- запрещены железнодорожные пассажирские перевозки;
- запрещена перевозка пассажиров на автобусах и маршрутных такси между городами или внутри района;
- запрещено движение общественного транспорта, метрополитена, канатных дорог;
- запрещено нахождение в машинах такси более двух пассажиров на заднем сиденье, при этом водитель должен быть в медицинской маске.
Общественная жизнь
- в закрытых помещениях обязательно ношение защитных масок;
- запрещены собрания более 10 человек, связанные с социальными мероприятиями, такими как свадьбы, дни рождения, праздники, поминки и так далее;
- проведение тренингов, конференций и семинаров допустимо только дистанционно;
- в дистанционном режиме будет осуществляться образовательный процесс в школах и вузах;
- с учетом рекомендаций здравоохранения вузы могут проводить экзамены, лабораторные и практические работы;
- проведение культурных мероприятий возможно только дистанционно;
- запрещено проведение массовых спортивных мероприятий, сборов и соревнований.
Экономическая деятельность
- кафе, барам и ресторанам разрешается работать только на вынос, обслуживать посетителей на месте запрещено;
- запрещена работа магазинов обуви и одежды;
- запрещена работа торговых центров и рынков, кроме аграрных;
- запрещены организация и проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа пунктов обмены валют;
- запрещены спортивно-оздоровительные активности и процедуры.
В администрации правительства подчеркивают, что существующие ограничения могут быть отменены и до 15 июля.
«Постановлением предусмотрен максимальный срок действия ограничений – 15 июля. Однако это не исключает того, что часть введенных ограничений, в том числе на движение общественного транспорта, будет снята раньше», - сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Как отмечается, межведомственный координационный совет примет решение о постепенном снятии оставшихся ограничений на основе анализа эпидемиологической ситуации, после чего в постановление будут внесены соответствующие поправки.
Трамп и Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество Турции с США
Президенты США и Турции накануне, 23 мая, обсудили по телефону вопросы, связанные с развитием мировой экономики после пандемии коронавируса. Представитель администрации США заявил, что Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили и важные региональные и двусторонние вопросы.
Трамп вновь выразил обеспокоенность по поводу внешнего вмешательства в ливийский конфликт и подчеркнул необходимость быстрого снижения напряженности в регионе.
Президенты Трамп и Эрдоган подтвердили необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии.
Администрация президента Турции сообщила, что Эрдоган и Трамп выразили взаимную готовность продолжать тесное военное и политическое сотрудничество и добиваться стабильности в восточном Средиземноморье.
Как отмечает «Голос Америки», Турция поддерживает международно-признанное правительство Ливии, которое в последние недели добилось успехов в боях с Ливийской национальной армией под командованием генерала Халифы Хафтара.
Залкалиани: В Ереване сожалеют из-за ситуации с заявлением главы Минздрава Армении
Армянская сторона сожалеет, что неверно интерпретированное заявление министра здравоохранения Арсена Торосяна расстроило грузинских коллег. Об этом в эфире телеканала «Имеди» сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Согласно сообщениям армянских СМИ, Торосян заявил, что противоэпидемиологическая система в Грузии отличается от армянской, причем не в лучшую сторону. Глава Минздрава Армении считает, что небольшое число случаев инфицирования и смертей среди больных коронавирусом в Грузии можно объяснить недостатками с точки зрения методологии и качества проводимых в соседней стране тестов.
За этими сообщениями последовала острая реакция со стороны медицинского истеблишмента Грузии. Высокопоставленные чиновники здравоохранения заверили, что статистика страны по коронавирусу абсолютно прозрачна.
По словам Залкалиани, посредством дипломатических каналов грузинская сторона потребовала от соответствующих государственных ведомств Армении разъяснений. «Естественно, как только из СМИ мы получили оповещение о подобных заявлениях, незамедлительно было реагирование посредством дипломатических каналов… Конечно же, говоря мягко, это было очень некорректно по отношению к соседней и дружественной стране, в том числе, со стороны официальных лиц, со стороны таких высоких официальных лиц, как министр здравоохранения», - заявил министр.
Залкалиани сообщил, что Минздрав Армении передал свою позицию через посольство Грузии в Ереване. Армянская сторона подчеркивает, что «высказывания их министра здравоохранения, озвученные в СМИ, были неправильно интерпретированы». Глава МИД Грузии считает, что эта информация обязательно должна быть перепроверена и уточнена.
Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что усилия Грузии в борьбе с COVID-19 высоко оценивают международные партнеры, в том числе, Всемирная организация здравоохранения. «Я хочу верить, что это была неправильная интерпретация СМИ и эта обеспокоенность, которую выразил министр здравоохранения Армении в недавно поступившем в посольство звонке, является искренней», - добавил он.
В Киеве найдено тело народного депутата Валерия Давиденко
В Киеве найдено тело народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко. Рядом с лежал пистолет.
Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу от всеукраинского объединения «Заступ». Он набрал тогда 39 процентов голосов избирателей. В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец от округа в Черниговской области. С 6 декабря 2019 - член депутатской группы «Доверие», ранее ни в одной из фракций не состоял.
Валерий Давиденко был членом Комитета по вопросам экономического развития.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию о гибели Валерия Давиденко. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.
Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что полиция как основную версию рассматривает самоубийство. Однако следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.
Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа Давиденко как убийство. Следователями столичной полиции начато уголовное по делу об умышленном убийстве.
Валерий Давиденко с мая 2013 по март 2014 года был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Восемь пациентов выписаны из Гудаутской больницы
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 13 человек - по линии Минобороны и один курсант от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, восемь пациентов (все они курсанты) в течение суток были выписаны из Гудаутской ЦРБ.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент скончался.
Госдеп объявил грант в 250 тысяч долларов за отчет о российских «фейк-ньюс»
Бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США объявило грант в 250 тысяч долларов за подготовку отчета о российских и советских кампаниях дезинформации в области здравоохранения.
Грант предусмотрен для организации с опытом «в противодействии российскому дезинформационному анализу и программированию», сообщается на сайте Newsru.com.
Никаких подробностей о содержании отчета, о периоде, который должен быть охвачен его создателями, нет.
В борьбе за награду могут принять участие американские и иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения и коммерческие структуры. Частные лица, органы местного или государственного управления и международные общественные организации не могут участвовать в конкурсе. Прием заявок заканчивается 20 июня, конкурс пройдет в один этап.
Американские и европейские СМИ не обратили никакого внимания на этот грант, говорится в публикации. Но бурно отреагировало посольство РФ в США, обвинившее «русофобские силы в деструктивной деятельности».
«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы - и Россия и США - теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину - полностью или частично - за недоработки собственных властей», - говорится на странице посольства РФ в Facebook.
Муфтий Абхазии обратился к мусульманам с просьбой совершить праздничный намаз дома
Сегодня, после заката солнца, подошел к концу Священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого верующие воздерживались от еды, питья и от всего, что вызывает гнев Всевышнего. Праздник Ураза-Байрам длится 3 дня, в течение которых мусульмане накрывают праздничные столы, угощают родственников, друзей и соседей.
В связи с карантином, объявленным правительством самопровозглашенной республики Абхазия, Единое духовное управление мусульман ввело ограничение на проведение в мечетях массовых праздничных мероприятий в честь праздника Аурычра Ныҳәа (Ураза-Байрам), знаменующего окончание поста в месяц Рамадан.
В своем обращении к мусульманам Абхазии, муфтий Тимур Дзыба сказал поздравил их с наступлением праздника Аурычра Ныҳәа. В связи с распространением вируса COVID-19 в мире, с действием карантина в республике и увеличением числа инфицированных, после консультаций с имамами сухумской и гудаутской мечетями и членами Совета ЕДУМА, а также, опираясь на опыт других странах, было принято решение ограничить до минимума число людей, совершающих праздничную молитву в мечетях и отменить массовые мероприятия, посвященные празднованию Аурычра Ныҳәа.
По его словам, «данные меры приняты, исходя из Шариатского понятия о безопасности, с целью ограждения мусульман и всех граждан Абхазии от возможности инфицирования вирусом COVID-19». При этом он обратился к мусульманам республики с просьбой совершать праздничную молитву дома, в кругу семьи, или индивидуально, согласно Шариатскому положению.
По словам Дзыба, согласно предписанию ислама, в день празднования Аурычра Ныҳәа (араб. «Ид аль-Фитр», тур. «Ураза-Байрам») после утренней молитвы и перед праздничной молитвой обеспеченные мусульмане обязаны раздать нуждающимся единоверцам установленное количество продуктов питания (Закят аль-Фитр).
В Тбилиси поваленные ветром деревья повредили 13 автомобилей
13 автомобилей сегодня, 23 мая, были повреждены в Тбилиси поваленными штормовым ветром деревьями. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Погода на территории Грузии ухудшилась накануне вечером. Сегодня в Тбилиси северо-западный ветер с порывами усилился до 28 м/с. За последние 12 часов к спасателям поступило 260 тревожных вызовов, из которых 240 – от жителей грузинской столицы.
«В большинстве случаев сообщения касались поваленных деревьев или сломанных веток, зафиксировано несколько фактов повреждения билбордов и случаи, когда сильный ветер срывал крыши», - сообщили в ведомстве. В результате стихии никто не пострадал. В службе отмечают, что пожарные-спасатели осуществили реагирование на все вызовы.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, в воскресенье ветер в Тбилиси немного стихнет – до 22 м/с.
В Киеве у офиса партии Медведчука произошел взрыв
В Киеве возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука произошел взрыв. Об этом сообщает УНИАН. По информации агентства, полиция задержала двух человек, еще несколько скрылись.
Видео с места происшествия было опубликовано - и вскоре удалено - в телеграм-канале Pavlovksy News. На кадрах запечатлены клубы дыма и бегущие люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно, констатирует телеканал «Настоящее время».
Пресс-служба партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» подтвердила, что возле офиса «произошла акция». Вина за взрыв в штаб-квартире, по всей вероятности, несут националисты, считают активисты «Оппозиционной платформы».
Вскоре выяснилось, что акцию возле офиса партии Медведчука 23 мая устроили активисты партии «Национальный корпус». На трансляции видно, как участники достают дымовые шашки и файеры, а также слышен взрыв.
СМИ называют народного депутата Виктора Медведчука кумом президента РФ Владимира Путина. Украинские политологи часто говорят, что Медведчук лоббирует интересы России.
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя села Мушевани Болнисского района
В результате исследования коронавирус подтвердился еще у одного лица в селе Мушевани Болнисского муниципалитета.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в мэрии Болниси, из муниципалитета в лабораторию Лугара были отправлены для исследования материалы, взятые у 67 лиц. Из них 39 были взяты в Мушевани, а остальные – у представителей целевых групп. По 66 ответ был отрицательным и лишь в одном случае подтвердился коронавирус.
На сегодняшний день в Болнисском муниципалитете подтверждено 162 случая инфицирования, из них 75 выздоровели, трое скончались. Режим карантин снят в муниципальном центре и во всех селах, кроме Мушевани и Гета.
Дагестан продолжил лидировать в СКФО по числу смертей от COVID-19
В Дагестане за сутки скончались пятеро зараженных коронавирусом, число жертв в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу выросло на 11 и достигло 196. По данным Минздрава Ингушетии, число умерших от коронавируса за сутки выросло на два и достигло 40. На Ставрополье зафиксированы две смерти, а в Чечне и Северной Осетии - по одной, следует из данных на правительственном сайте «Стопкоронавирус».
Всего в Дагестане теперь 70 умерших - среди российских регионов республика находится на четвертом месте. В Ставропольском крае скончались 38 зараженных, в Северной Осетии - 23, в Чечне - 12, в Карачаево-Черкесии - четыре. Данных о двух новых смертях в Ингушетии на сайте «Стопкоронавирус» нет. Там также нет информации о девятой смерти от коронавируса в Кабардино-Балкарии, о которой оперативный штаб региона сообщил еще 21 мая.
Минздрав России ранее признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. Наряду со смертями от коронавируса в республике резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По мнению главы правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдина Увайсова, на самом деле эти жертвы также вызваны коронавирусом.
Число случаев заражения выросло за сутки во всех регионах СКФО. Больше всего новых случаев инфицирования в Дагестане – 127. По этому показателю республика занимает восьмое место по России, указано в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора. В Кабардино-Балкарии число заражений за сутки выросло на 80, в Ставропольском крае - на 74, в Северной Осетии – на 67, в Ингушетии - на 42, в Чечне и Карачаево-Черкесии прирост составил по 20 зараженных. Таким образом, за сутки число случаев CОVID-19 в федеральном округе увеличилось на 430, что на 53 больше, чем за предыдущие сутки.
Больше всего зараженных с начала пандемии зафиксировано в Дагестане – 3 982, это пятый показатель среди всех регионов России. В Северной Осетии 2 523 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 2 171. Ставрополье с 1 855 зараженными опередило Ингушетию (1 734). В Чечне 1 066 случаев инфицирования коронавирусом, в Карачаево-Черкесии – 732. Всего в СКФО их 14 063.
В трех регионах СКФО выздоровело более половины заболевших: в Дагестане уже 3 002 из 3 982 (то есть 75,4%), в Чечне 659 из 1 066, в Северной Осетии 1 416 из 2 523. Всего выздоровевших в СКФО 7 327, то есть тоже больше половины всех зараженных.
Однако общее число болеющих коронавирусом в СКФО выросло - за сутки оно изменилось с 6 365 до 6 500. Больше всего активных больных в Кабардино-Балкарии – 1 603. На втором месте Ставропольский край с 1 106 больными. В Северной Осетии 1 084 активных больных, в Ингушетии - 917, в Дагестане - 910, в Карачаево-Черкесии – 485, в Чечне – 395, сообщает «Кавказский узел».
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 374 новых случая инфицирования, 3 пациента скончались
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 374, в общем составив 6302. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 62 и сейчас составляет 2936.
За сутки от COVID-19 скончались еще 3 пациента. Министерство здравоохранения сообщает информацию об умерших пациентах: это 74-летний мужчина, 86-летняя и 54-летняя женщины, у них были сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 77. За это время еще 32 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам, сообщают из Минздрава.
Как сообщает Радио Азатутюн, на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3257, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 49 080.
В Азербайджане скончались три человека, зараженных коронавирусом
Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджан сегодня, 23 мая, сообщил о трех новых случаях смерти больных, зараженных COVID-19.
В частности, от коронавирусной инфекции умерли пациенты 1948-го, 1952-го и 1982-го года рождения. При этом за последние сутки зафиксированы 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 107 человек излечились.
Всего в Азербайджане зафиксированы 3 982 случая заражения COVID-19. Из них 2 506 выздоровели и выписаны из больниц, 49 – скончались.
В больницах находятся на лечении по данным на сегодняшний день 1 427 пациентов. Состояние 47 больных тяжелое, 54 – средней тяжести, остальных - стабильное. Всего проведено 265 067 тестовых исследований на предмет выявления зараженных COVID-19.
Компьютерный томограф в Южной Осетии заработает на следующей неделе
В РММЦ самопровозглашенной республики Южная Осетия на следующей неделе прибудет бригада ремонтников медицинского оборудования, чтобы починить компьютерный томограф.
Как отметил министр здравоохранения республики Георгий Тотчиев, правительством выделено порядка 2 миллионов рублей, чтобы закупить необходимый агрегат и провести все ремонтные работы. По его словам, бригада также займется техническим обслуживанием аппаратов гемодиализа. Глава Минздрава отметил, что любое медицинское оборудование, находящееся в медицинском учреждении, нуждается в своевременном техническом обслуживании.
Компьютерный томограф предназначен не для профилактических исследований, а строго для диагностики заболевания, в настоящее время его используют для диагностики новой коронавирусной инфекции. С помощью компьютерной томографии обследуются легкие, так как рентген-снимок не позволяет увидеть мельчайшие изменения в тканях легких, передает информагентство «Рес».
Путин подписал закон о голосовании по почте и интернету
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы всех уровней и голосование на референдумах по почте и интернету. Об этом сообщает сайт Кремля.
Документ был внесен в Госдуму 13 мая и в тот же день прошел все три чтения нижней палатой парламента. Через неделю его одобрил Совет Федерации. Издание «Проект» писало, что законопроект был разработан в Администрации президента, внесли его однако депутаты-единороссы.
Норма о голосовании по почте не распространяется на запланированное общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно было назначено на 22 апреля, но перенесено на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. По ряду сообщений, голосование может пройти в середине лета.
Документ, кроме того, предполагает, что сбор подписей на выборы можно будет проводить через портал государственных услуг. Однако он же резко снижает процент допустимого брака в собранных подписях.
- Одновременно с этим президент подписал закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности людям, осужденным за умышленные преступления средней тяжести до истечения пяти лет со дня снятия или погашения такой судимости.
Отозванный из Киева посол Грузии прошел карантин и готов к консультациям
Чрезвычайному и полномочному послу Грузии в Украине Теймуразу Шарашенидзе, отозванному в Тбилиси для консультации, аудиенция в МИД назначена на 25 мая. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По словам главы МИД, Шарашенидзе уже прошел двухнедельный карантин, и встреча с ним назначена на понедельник.
«Естественно, мы следовали всем процедурам, предписанным для карантина. В понедельник он прибудет в министерство, мы рассмотрим все детали, все основные вопросы, связанные с текущей ситуацией, нашими будущими отношениями [с Украиной]. Несмотря на эту проблему, мы остаемся стратегическими партнерами. Многие инициативы не подлежат пересмотру. Хотя ряд ситуаций создал проблемы в двусторонних отношениях, и нам необходим серьезный анализ того, как должны продолжаться двусторонние отношения», - заявил Залкалиани.
8 мая власти Грузии вызвали в Тбилиси посла из Украины «для консультаций». Такое решение было принято после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, был назначен на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что действия Тбилиси не означают ухудшения отношений с Украиной. По его словам, Грузия «отозвала посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов».
Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение банка в Москве
Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение Альфа-банка в центре Москвы. Подозреваемый задержан. Видео штурма транслировал в инстаграме находившийся в помещении заложник.
В банке сообщили, что при задержании никто не пострадал. По данным источника ТАСС подозреваемый находится в «неадекватном состоянии».
Ранее днем мужчина в возрасте около 30 лет захватил отделение банка на улице Земляной вал в центре города. Он обещал взорвать бомбу. При задержании у него был обнаружен муляж взрывного устройства.
Подозреваемый требовал себе крупную сумму денег, утверждает источник ТАСС. Источник «Интерфакса» утверждает, что подозреваемый выбросил на улицу записку, где заявил, что деньги ему не нужны, а «нужна правда». Предположительно, к захвату подозреваемого подтолкнули долги по кредитам.
В центре Москвы в отделении банка захвачены заложники
Неизвестный мужчина захватил в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу в центре Москвы. Он угрожает взорвать бомбу.
На месте присутствуют сотрудники полиции, готовятся переговоры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Очевидец событий рассказал изданию «База», что на захватившем отделении банка фирменный костюм и рюкзак сервиса доставки еды Delivery Club.
По данным Life News, преступник взял в заложники пять человек. ТАСС со ссылкой на источник сообщает о шести заложниках. Очевидец, говоривший с «Базой», утверждает, что в помещении остался только один заложник.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, подозреваемый требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. «Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию», - цитирует агентство своего источника.
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