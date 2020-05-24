New York Times на первой полосе опубликовала имена жертв COVID-19

Газета New York Times сегодня, 24 мая, опубликовала на первой полосе отрывки из некрологов около тысячи жертв коронавирусной инфекции. Так газета решила почтить память умерших. «Число смертей в США приближается к 100 тысячам, неоценимая утрата» - гласит заголовок.

Кроме выходных данных, заголовка, имен умерших и отрывков из некрологов, на первой полосе ничего нет. В газете пояснили, что не стали просто публиковать список жертв COVID-19, а приняли решение именно снабдить имена отрывками из некрологов, которые редакторы New York Times нашли в региональных газетах по всей стране. Тем самым газета хотела показать уникальность каждого человека и разнообразие Америки: «Это не просто список имен. Это были мы».

К концу дня 23 мая в США официально зафиксировано более 98 тысяч смертей от коронавирусной инфекции - намного больше, чем в любой другой стране мира. Около 30 тысяч смертей приходится на штат Нью-Йорк.

В последние дни в ряде штатов, в том числе в Нью-Йорке, число смертей и новых случаев инфекции снижается, что позволяет властям снимать некоторые карантинные ограничения.

В штате Нью-Йорк накануне было зарегистрировано самое низкое за последние недели число случаев смерти от коронавирусной инфекции – 84. На пике кризиса, 8 апреля, в Нью-Йорке от коронавируса за один день умерли 799 человек. «Для меня это признак того, что мы добились реального прогресса», - сказал губернатор штата Эндрю Куомо.