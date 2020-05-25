Зурабишвили в интервью FT: кризис может спровоцировать агрессию России

В Гонконге сегодня, 24 мая, тысячи людей приняли участие в демонстрациях против планов властей Китая ограничить автономию города. Это была первая массовая акция протеста после начала эпидемии коронавирусной инфекции, из-за которой в Гонконге были введены жесткие карантинные меры.

Часть из них не отменены до сих пор - в частности, запрещено собираться группами больше восьми человек. Запрет, однако, не помешал людям выйти на акцию протеста.

В ряде мест полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.

Власти КНР внесли в повестку открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей законопроект о национальной безопасности в Гонконге.

О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. К сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19. Поддерживаемая Китаем администрация Гонконга заявила, что выступает за принятие документа. Выступая на сессии в воскресенье, министр иностранных дел Китая Ван И призвал без промедления одобрить документ.

Соединенные Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. По словам госсекретаря США Майка Помпео, этот шаг идет вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Законопроект осудили также международные правозащитные организации.

Летом прошлого года пропекинское руководство Гонконга решило принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Это вызвало массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с полицией. После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов. После начала эпидемии, однако, массовые акции до последнего времени не проводились.

Глава МИД Китая в своем выступлении подверг критике Соединенные Штаты - не только в связи с Гонконгом, но и из-за звучащих в США обвинений в адрес Китая в связи с распространением коронавируса. По словам Ван И, некоторые силы в США «толкают две наших страны на край новой холодной войны». Ван И отверг призывы к Китаю выплатить компенсации в связи со вспышкой COVID-19 и заявил, что любое расследование ее причин должно осуществляться под эгидой ВОЗ. Он также высоко оценил отношения Китая с Россией.