Абхазская «недвижуха»

Безвластие затянулось и стало надоедать, похоже, уже не только мне. Возможно, на это никто не обратил бы внимание, если бы не фонил коронавирус, который вроде как, с одной стороны, оправдывает растерянность властей (я имею в виду все ветви), но с другой – вызывает недоумение ее нерасторопностью, даже в вопросах кадровых назначений.

Но если не везет, то не везет: все совпало, и всем стало очень заметно, что созданная система управления не работает не только в законодательной, но и в исполнительной сфере. Работают только суды, но похоже, что чаще назло прокуратуре.

Я теперь даже завидую России: у них законодатели обсуждают хотя бы самоизоляцию, а исполнители строят планы по выходу из экономического кризиса. «Движуха» налицо. Спасибо герою нашей последней революции Ахре Авидзба: с его легкой руки это слово стало неотъемлемой частью моего лексикона. Слово очень удобное, им можно объяснить все, что сегодня происходит в нашей стране, коротко, как делала Эллочка-людоедка – «хо-хо». Право, очень удобно. Так вот, никакого «хо-хо» в плане «движухи» во власти нет и не намечается. С момента избрания нового президента «мрак, жуть, красота».

Может, поэтому первое появление главы государства в публичном пространстве – видимо, в ознаменование окончания первого месяца вступления в должность – стало чуть ли не сенсацией. Нет, президент, конечно, периодически появлялся на публике, дважды возложил цветы и показывал народу, кого назначил. Вот, мол, посмотрите-ка, кого я вам тут привел. И скороговоркой – о том, что этот хороший «парниша» вызывает у него доверие. Правда, создавалось впечатление, что президент все еще не определился с фронтом работы для своего протеже, но это должно быть не наше дело. Если высокопоставленного чиновника представляли без президента, то народ понимал это по своему разумению: значит, этот кадр не от президента, а от премьер-министра. В общем, вся эта канитель длится уже целую вечность, и похоже, что любимая забава – назначения – всем приелась своим однообразием.

И вот тут пришла радость: президент решил дать поручения министру внутренних дел. Страна затаила дыхание: свершилось, вот они – обещанные реформы. Сейчас-то все и начнется: борьба с коррупцией, сокращение штатов, исходя – ни много ни мало – из рекомендаций ООН и с учетом опыта Российской Федерации (300 человек на 100 тысяч населения), диктатура закона, никакой отсебятины – это все мечты из программы кандидата в президенты Аслана Бжания.

Много общественно значимых дел без срока давности, к которым можно вернуться, раз уж для поддержания имиджа необходимы громкие разоблачения

Но вместо всего этого глава государства сказал главному милиционеру страны: даешь пятилетку! Да не пугайтесь, не за три дня и не за четыре года. Речь вообще не о будущем, а о прошлом. Аслана Бжания интересуют тяжкие преступления, которые были совершены за прошедшие пять лет. Как отмечает один из блогеров, данное поручение президента «заведомо невыполнимое». Блогер подробно останавливается на несоответствии между поручениями главы государства и законодательной базой. Но я не буду никого утомлять тонкостями абхазского законодательства. Обращу только внимание на то, что президент, в прошлом генерал СГБ Бжания, спутал адресата для своих поручений. С такими поручениями ему бы следовало обращаться не в МВД, а в Генеральную прокуратуру, в производстве которой находятся все резонансные дела. К тому же было бы логично поручить Генпрокуратуре сдернуть завесу тайны с версии об отравлении Аслана Бжания (под этим лозунгом сторонники Бжания переносили и отменяли выборы, штурмовали администрацию и т.д.), железнодорожном кредите, по которому десять лет расплачивается страна, об абхазских компаниях, затаившихся в офшорах, о скоропостижной смерти второго президента и странной гибели главного банкира страны сразу после выборов 2014 года. Много общественно значимых дел без срока давности, к которым можно вернуться, раз уж для поддержания имиджа необходимы громкие разоблачения.

Но, как говорит Жванецкий, «когда не знаешь, как, не можешь сам, не можешь научить, но можешь наказать… – ты президент». Поэтому вернусь к важной детали, из-за которой, на мой взгляд, был затеян этот фарс. Речь идет только о тех пяти годах, когда нынешний президент Бжания не находился в исполнительной власти, а был оппозиционером. Ну что тут скажешь – грабли. Наши президенты не почитают Ли Куан Ю, который очень просто изложил и что делать, и с чего начать: «начните с того, что посадите троих своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что». У нас все наоборот, и правление Аслана Бжания началось с того, что из зала суда отпустили двух его сторонников, которые оказали вооруженное сопротивление милицейскому патрулю, обвинялись прокуратурой в посягательстве на жизнь сотрудников милиции, незаконном обороте огнестрельного оружия в составе группы лиц и с ареста сотрудника охраны экс-президента Рауля Хаджимба, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Это ж такой лотерейный билет для показательной порки и своих, и чужих, чтобы продемонстрировать равенство всех граждан перед законом, пускай хотя бы в режиме ручного управления. Но, очевидно, обещанный Асланом Бжания правопорядок будет избирательный – амнистия для единомышленников и репрессии для оппонентов. Ну, нам не привыкать – проходили и через это. Но все-таки жаль, что про обещанные реформы, в том числе и в системе МВД, нам опять ничего не сообщили.

Бисмарк предупреждал, что глупо верить политикам до выборов

Бисмарк предупреждал, что глупо верить политикам до выборов. Но все равно перед тем, как опустить занавес, процитирую оппозиционера Аслана Бажния: «Власть должна личным примером доказывать свою преданность ценностям, которые декларирует и предлагает обществу».

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