В Армении 289 новых случаев коронавируса, в Азербайджане – 149

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 289, в общем составив 7402. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 75 и сейчас составляет 3220.

За сутки от COVID-19 скончались еще 4 пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 91. С начала эпидемии 39 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что в настоящее время состояние 250 пациентов оценивается как тяжелое, а 48 пациентов как крайне тяжелое, 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались еще 134 человека, скончались двое, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 4 271 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 2 741, скончался 51 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 479 человек, из которых состояние 44 оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести,состояние остальных стабильное.