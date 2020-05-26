Студентка из Абхазии: «Мы в безвыходном положении»

Студентка Элене Гогохия, которая приехала учиться в Тбилиси из Гальского района Абхазии, не может платить за квартиру. Из-за пандемии третьекурсница потеряла работу. Ей не могут помочь и живущие в Гали родители, которые тоже остались без работы из-за закрытой де-факто границы по реке Ингури.