Обзор грузинской прессы

В нынешнее время День независимости Грузии необходимо отмечать не 26 мая, а 9 апреля, настаивает независимый депутат парламента Нато Чхеидзе. Именно в этот день 29 лет назад возникло новое независимое государство, считает парламентарий. На своей страничке в социальной сети Facebook она написала:

«26 мая нужно вспоминать события 1918 года, а 9 апреля вспоминать 9 апреля 1991 года. Это естественно. Но у нас сейчас такое положение – страна, получившая независимость 29 лет назад, празднует независимость, полученную 102 года тому назад. Абсурд? Да! (Грузинские СМИ) показывают кадры Звиада Гамсахурдия периода объявления независимости на основании проведенного референдума и сразу возвращаются на 102 года назад. Рассказывают об Акакии Чхенкели, Мерабе Костава, будто это люди одного поколения, будто их не разделяла 70-летняя эпоха колониализма».

Еще в феврале текущего года Нато Чхеидзе представила проект изменений в Трудовой кодекс Грузии, согласно которым 26 мая должно было быть объявлено «Днем президента». Однако парламент не одобрил эти поправки.

Глава пресс-центра патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе прокомментировал антизападные заявления, сделанные членом Священного синода, митрополитом Ванским и Багдатским Антоном, пишет грузинская служба Радио Свобода. «Я серьезно думаю о том и, наверное, подниму этот вопрос в Синоде, не провести ли нам новый референдум и не спросить ли у народа, нужна ли нам такая Европа?» – сказал во время одной из своих проповедей митрополит Антон. Это заявление, по словам Андрия Джагмаидзе, было сделано после «тенденциозных, беспочвенных обвинений» в адрес ГПЦ, которые делают некоторые НПО, спонсируемые ЕС:

«Например, Институт толерантности и многообразия (TDI) опубликовал документы о переданных патриархии (государством) суммах, учли все суммы за 17 лет. Почему владыка Антон сказал то, что сказал, – это вы должны спросить у людей, которые несправедливо относятся к церкви, грузинским традициям и делают это, проповедуя европейские ценности, вы понимаете? В обществе возникает протест – неужели это и есть Европа, представители которой должны ругать церковь, которой уже 20 веков? А она представляет собой непрерывную цепь всех частей нашей идентичности: истории, культуры, письма, песнопений, – все это связано с церковью. Все это без извинений топчут под ногами те люди, которые получают гранты европейских фондов».

Именно представители таких неправительственных организаций, сказал Андрия Джагмаидзе, вынуждают грузинский народ задуматься: «Неужели Европа такая?»

Скандал, разгоревшийся вокруг известного грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, вызвал большой резонанс в обществе. Информационное интернет-агентство ambebi поинтересовалось, что пишут по этому поводу в социальных сетях известные в Грузии люди. Художник Леван Сонгулашвили написал:

«Говорить о правах непременно нужно, однако почему те субъекты, которые защищают права женщин, меньшинств, животных, а также представляются защитниками окружающей среды и стоят на стороне феминизма, говорят о европейских и либеральных ценностях, при этом каждое их слово на зависть политкорректно, – выносят вердикт до того, как будет доказана вина? Почему они закрывают глаза на презумпцию невиновности? Подождите решения суда и потом делайте заявления».

Известная модель Тако Чхеидзе в сецсети Facebook пишет:

«Какой же мы удивительный народ. Сначала возносим до небес, а потом втаптываем в землю, может, все же дождемся результатов расследования?!»

На эту тему высказались певцы, журналисты и телеведущие, пишет издание, в сети ведутся серьезные споры. Многие люди настроены крайне негативно в отношении бывшей супруги Басилашвили – Нели Дорокашвили, сказала в интервью телекомпании «Пирвели» ее адвокат Анна Абашидзе. «Вчера, пока я общалась с журналистами, услышала много оскорблений, которые выкрикивали люди из домов, в нас даже бросали помидоры», – заявила правозащитница.