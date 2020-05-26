За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 42 жителя Абхазии

Африканское командование Вооружённых сил США выступило во вторник с заявлением, в котором утверждается, что Россия недавно перебросила в Ливию боевые самолёты для поддержки наёмников, которые воюют в Ливии на стороне вооружённых формирований генерала Халифы Хафтара.

На сайте американского командования также приведены несколько фотографий самолётов, которые, как утверждается, могли прибыть в Ливию.

В заявлении говорится, что самолёты прибыли с авиабазы в России транзитом через Сирию, где они были перекрашены, чтобы скрыть знаки их принадлежности к российской авиации.

По словам главы Африканского командования генерала Стивена Таунсенда, Россия долгое время отрицала свою вовлечённость в конфликт в Ливии, однако теперь "перестала её скрывать". Он подчеркнул, что ни Ливийская национальная армия Хафтара, ни воюющие на её стороне отряды наёмников так называемой ЧВК Вагнера сами не располагают боевыми самолётами четвёртого поколения, которые прибыли в Ливию. "Российские пилоты-наёмники будут летать на поставленных из России самолётах и бомбить ливийцев" - сказал американский генерал.

В заявлении подчёркивается, что действия России влекут за собой продление ливийского конфликта и увеличение числа его жертв. При этом Россия руководствуется, поддерживая Хафтара, далеко идущими стратегическими соображениями. По мнению американского командования, Россия стремится утвердиться на побережье Ливии и развернуть там системы ограничения и воспрещения доступа и манёвра, что, в свою очередь, поставит под угрозу южную Европу. Действия России в Ливии также способствуют увеличению потока мигрантов в Европу.

Министерство обороны России пока не комментировало утверждения американского командования.

О переброске в Ливию не менее восьми военных самолётов, предположительно российских, ранее сообщало агентство Bloomberg. Оно утверждало, что самолёты прибыли в Ливию с военной базы Хмеймим в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала.

Сайт The Drive, проанализировавший спутниковые фотографии прибывших в Ливию самолётов, ранее поставил под сомнение их российскую принадлежность. Среди этих самолётов не менее шести истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-24, при этом МиГ-29 в российской воздушной кампании в Сирии не применялись. В материале утверждается, что, по данным источников, истребители войскам Хафтара могли предоставить Объединённые арабские эмираты, приобретя их у Белоруссии. Не исключены также версии о поставках из Египта. Эти страны поддерживают Хафтара и активно снабжают его оружием.

Хафтар заявлял о готовности усилить воздушные удары по войскам противостоящего ему Правительства национального согласия. Пока, однако, не сообщалось о фактах участия недавно прибывших в Ливию самолётов в боевых действиях - несмотря на то, что сейчас войска Хафтара терпят неудачи на фронте под Триполи.

Накануне турецкая пресса сообщала, что бойцы ЧВК Вагнера покинули передовую и были эвакуированы в тыл.