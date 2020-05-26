«Приходилось тестировать почти каждого»

С 26 мая начался организованный пропуск граждан и жителей Абхазии через КПП «Ингур». Домой смогут вернуться те, кто находился в Грузии на лечении или выехал туда до закрытия границы. Возвращение контролирует санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии, при отсутствии результатов тестирования на наличие коронавирусной инфекции производится забор биоматериалов при пересечении границы для последующей диагностики в Сухуме. За первую половину дня границу пересекли 82 человека.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции Абхазия полностью закрыла границу по реке Ингур 14 марта, разрешив пересекать ее только сотрудникам ИнгурГЭС. Открытия границы давно ожидали люди, которые выехали в Грузию на лечение и по делам до ее закрытия. Правительство Абхазии приняло решение с 8.00 26 мая открыть границу, чтобы люди могли вернуться из Грузии к местам своего постоянного проживания.

Пересечение границы контролируют три службы Абхазии – СГБ, МВД и санитарная служба. Чтобы пересечь границу, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и факт проживания в Абхазии, а также справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Сегодня, в первый день пропуска, контроль на КПП «Ингур» наряду с другими службами осуществляли сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Главный санитарный врач Людмила Скорик с 8.00 находилась на абхазо-грузинской границе и проинформировала о том, как организован процесс:

«Встречает сначала санитарно-карантинный пост, организованный галской ЦРБ (Центральная районная больница) и галской санитарно-эпидемиологической службой. Происходит измерение температуры, осмотр лиц, переходящих границу, по симптоматике коронавирусной инфекции. Потом производится досмотр и проверка документов пограничными службами и таможенной службой галского поста. Если нет справки, подтверждающей отсутствие коронавирусной инфекции, производится забор биоматериала у всех лиц, которые переходят пограничный пост».

Несмотря на то что пропуск открыли сегодня с 8.00, первый человек смог пересечь границу только после 10.00. Людмила Скорик пояснила, что задержка была связана с реакцией грузинской стороны, а справок об отсутствии коронавирусной инфекции почти ни у кого не было, возможно, людей не проинформировали об этом требовании, поэтому приходилось тестировать почти каждого:

«Очень долго мы ожидали первых переходящих через пограничный пост, потому что грузинские власти почему-то считали, что Республика Абхазия не примет своих граждан. Однако с восьми часов мы были готовы принимать своих граждан, но переход начался только с десяти часов утра. Задержка была со стороны Грузии, они их не выпускали со своей территории. Сначала мы думали, что проходить будут те граждане, которым мы выдавали разрешение на лечение в Грузии, на обследование, но сейчас переходят границу и те люди, которые, например, выезжали на похороны родственников и по другим причинам. Все те, которые имеют право на возвращение на место постоянного проживания в Республике Абхазия. На данный период времени (на 16.00) 82 человека было уже пропущено через пограничный пост «Ингур», это те, у кого мы забирали биоматериал».

При пересечении границы собираются все данные въезжающих, и всех предупреждают о том, что они должны пройти двухнедельную самоизоляцию по месту своего основного проживания. Соблюдение карантина будут контролировать сотрудники МВД Абхазии, в частности, участковые инспектора.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия