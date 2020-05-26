Лавров: РФ подойдет к анализу ситуации вокруг ДОН в соответствии со своими интересами

Россия подойдет к анализу ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН) предельно взвешенно, с опорой на свои собственные интересы. Об этом заявил сегодня, 26 мая, журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь прежде всего на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, включая прежде всего Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран», - отметил министр.

Лавров напомнил, что в связи с заявлениями США о выходе из ДОН состоится чрезвычайная конференция участников соглашения. Она должна быть созвана не раньше, чем через один месяц и не позднее, чем через два месяца после того, как Вашингтон обозначил свое намерение. «Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков», - сказал глава МИД РФ. По его словам, в октябре, кроме того, состоится регулярная обзорная конференция действия Договора по открытому небу, передает ТАСС.

«Россия отказывает в проведении мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в соответствии с международным правом, это предусмотрено в самом Договоре по открытому небу (ДОН). Эта наша позиция прочно опирается на положения самого договора, который предусматривает отказ от мониторинга 10-километровой зоны от границы государств, которые не являются членами этого договора», - сказал министр.

По его словам, «США приводят отказ на полеты у границ Абхазии и Южной Осетии в качестве примера нарушения Россией Договора по открытому небу. То, что западные коллеги не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, ничего не меняет. Это наша позиция и она в полной мере соответствует международному праву».