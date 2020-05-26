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Лавров: РФ подойдет к анализу ситуации вокруг ДОН в соответствии со своими интересами
Россия подойдет к анализу ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН) предельно взвешенно, с опорой на свои собственные интересы. Об этом заявил сегодня, 26 мая, журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь прежде всего на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, включая прежде всего Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран», - отметил министр.
Лавров напомнил, что в связи с заявлениями США о выходе из ДОН состоится чрезвычайная конференция участников соглашения. Она должна быть созвана не раньше, чем через один месяц и не позднее, чем через два месяца после того, как Вашингтон обозначил свое намерение. «Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков», - сказал глава МИД РФ. По его словам, в октябре, кроме того, состоится регулярная обзорная конференция действия Договора по открытому небу, передает ТАСС.
«Россия отказывает в проведении мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в соответствии с международным правом, это предусмотрено в самом Договоре по открытому небу (ДОН). Эта наша позиция прочно опирается на положения самого договора, который предусматривает отказ от мониторинга 10-километровой зоны от границы государств, которые не являются членами этого договора», - сказал министр.
По его словам, «США приводят отказ на полеты у границ Абхазии и Южной Осетии в качестве примера нарушения Россией Договора по открытому небу. То, что западные коллеги не признают Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств, ничего не меняет. Это наша позиция и она в полной мере соответствует международному праву».
- Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что Россия сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
Другие новости дня
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 42 жителя Абхазии
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 42 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, все тесты показали отрицательный результат.
По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, 9 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар». Все они курсанты: 6 человек - по линии Минобороны и 3 курсанта от Министерства внутренних дел. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 15 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Пентагон рассказал о переброске Россией боевых самолётов в Ливию
Африканское командование Вооружённых сил США выступило во вторник с заявлением, в котором утверждается, что Россия недавно перебросила в Ливию боевые самолёты для поддержки наёмников, которые воюют в Ливии на стороне вооружённых формирований генерала Халифы Хафтара.
На сайте американского командования также приведены несколько фотографий самолётов, которые, как утверждается, могли прибыть в Ливию.
В заявлении говорится, что самолёты прибыли с авиабазы в России транзитом через Сирию, где они были перекрашены, чтобы скрыть знаки их принадлежности к российской авиации.
По словам главы Африканского командования генерала Стивена Таунсенда, Россия долгое время отрицала свою вовлечённость в конфликт в Ливии, однако теперь "перестала её скрывать". Он подчеркнул, что ни Ливийская национальная армия Хафтара, ни воюющие на её стороне отряды наёмников так называемой ЧВК Вагнера сами не располагают боевыми самолётами четвёртого поколения, которые прибыли в Ливию. "Российские пилоты-наёмники будут летать на поставленных из России самолётах и бомбить ливийцев" - сказал американский генерал.
В заявлении подчёркивается, что действия России влекут за собой продление ливийского конфликта и увеличение числа его жертв. При этом Россия руководствуется, поддерживая Хафтара, далеко идущими стратегическими соображениями. По мнению американского командования, Россия стремится утвердиться на побережье Ливии и развернуть там системы ограничения и воспрещения доступа и манёвра, что, в свою очередь, поставит под угрозу южную Европу. Действия России в Ливии также способствуют увеличению потока мигрантов в Европу.
Министерство обороны России пока не комментировало утверждения американского командования.
О переброске в Ливию не менее восьми военных самолётов, предположительно российских, ранее сообщало агентство Bloomberg. Оно утверждало, что самолёты прибыли в Ливию с военной базы Хмеймим в Сирии. Как утверждается, авиация должна поддержать операции Хафтара. Москва эту информацию не прокомментировала.
Сайт The Drive, проанализировавший спутниковые фотографии прибывших в Ливию самолётов, ранее поставил под сомнение их российскую принадлежность. Среди этих самолётов не менее шести истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-24, при этом МиГ-29 в российской воздушной кампании в Сирии не применялись. В материале утверждается, что, по данным источников, истребители войскам Хафтара могли предоставить Объединённые арабские эмираты, приобретя их у Белоруссии. Не исключены также версии о поставках из Египта. Эти страны поддерживают Хафтара и активно снабжают его оружием.
Хафтар заявлял о готовности усилить воздушные удары по войскам противостоящего ему Правительства национального согласия. Пока, однако, не сообщалось о фактах участия недавно прибывших в Ливию самолётов в боевых действиях - несмотря на то, что сейчас войска Хафтара терпят неудачи на фронте под Триполи.
Накануне турецкая пресса сообщала, что бойцы ЧВК Вагнера покинули передовую и были эвакуированы в тыл.
- В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как "правительство в Тобруке". Её поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром, объявившим себя недавно единственной властью в стране. Ему в свою очередь помогают ОАЭ и Египет. Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта.
- В начале 2020 года Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января. Хафтар это предложение отверг. Эрдоган утверждал, что на стороне Хафтара действуют 2 тысячи российских наемников. Официальная Москва заявляет, что если в Ливии и есть российские граждане, они не представляют российские силовые структуры.
Турнава: «Газпром» снизил цену на газ для Грузии на 15%
Корпорация нефти и газа Грузии в апреле текущего года обновила контракт с «Газпромом», - сообщило агентство Business Media Georgia.
Министр экономики Грузии Натия Турнава информацию подтвердила. По её словам, корректировка документа связана со снижением цены на газ.
«Из-за коммерческой тайны, я не могу назвать цифры, но цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15 процентов», - отметила Турнава.
Министр заявила, что после 2018 года на газовом рынке страны выросла конкуренция.
Грузия в текущем году планирует закупить у «Газпрома» 200 млн куб.метров газа, что составляет около 8 процентов от общего объёма.
Пашинян поздравил Гахария с Днём независимости Грузии
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Георгию Гахария по случаю национального праздника Грузии - Дня независимости.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится: «Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии - Днем независимости.
Более 100 лет назад, 26 мая 1918 года, провозглашением Демократической Республики Грузии народ Грузии выразил свою решимость восстановить государственность и идти в направлении построения демократического общества. И сегодня Грузия продолжает оставаться верной этим ценностям, провозглашенным еще в начале 20-го века, и строить современное и демократическое государство».
«Отношения армянского и грузинского народов на протяжении веков отличались глубоким взаимным уважением и дружбой, наилучшим отражением чего являются отношения, сформировавшиеся сегодня между нашими двумя государствами. Заверяю, что армянский народ с большой радостью следит за всеми успехами и достижениями дружественной Грузии, и в лице Республики Армения Грузия имеет верного и надежного друга и соседнее государство.
Уважаемый господин премьер-министр!
Я высоко оцениваю эффективное сотрудничество между нашими правительствами в этих сложных условиях, обусловленных распространением коронавируса, особенно бесперебойную реализацию грузоперевозок между двумя странами и обеспечение возвращения граждан Армении через Грузию на родину. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем преодолеть это тяжелое испытание, выпавшее всему человечеству.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам всех благ и успехов в Вашей ответственной деятельности, а народу братской Грузии - здоровья и стойкости в этот сложный период», - говорится в послании.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Трансляцию совещания вёл канал "Россия-24".
Шествие "Бессмертный полк" и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент. Путин отметил, что шествие может быть перенесено ещё на месяц, если для участников будут сохраняться риски из-за эпидемии.
- Традиционный парад Победы и шествие Бессмертный полк не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств.
- В этом году в параде должны были быть задействованы 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. Изначально власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.
- 9 мая праздничный парад прошёл в Минске. "Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора", — заявил на нём президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мероприятие было проигнорировано российскими государственными каналами.
Елизавета II, Эммануэль Макрон, Google – поздравления с Днём независимости Грузии
Мировые лидеры, политики и дипломаты поздравляют Грузию с национальным праздником страны – Днём независимости.
Короткое поздравление Елизаветы II опубликовало посольство Великобритании в Грузии. Британская королева желает населению Грузии всего наилучшего.
Поздравительное письмо президенту Грузии направил французский коллега Эммануэль Макрон. В послании говорится о выделении финансов для грузинской экономики в условиях пандемии коронавируса.
Саломе Зурабишвили получила поздравление от президента Сингапура, Халимы Якоб.
Поздравляя Грузию с Днём независимости, глава МИД Литвы Линас Линкевичюс выразил поддержку евроатлантической интеграции страны.
По традиции, поисковик Google поздравил Грузию с национальным праздником специальным «дудлом».
Посол Норвегии в Грузии Хелене Санд Андресен опубликовала видеообращение, часть которого записана на грузинском языке.
В Тбилиси получили поздравление из Киева - от министерства иностранных дел Украины.
Грузию с Днём независимости поздравили президент США Дональд Трамп и Госсекретарь США Майк Помпео.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Испания выступила за общие для ЕС правила открытия границ
Испания призвала входящие в ЕС государства установить общие правила для открытия границ внутри Шенгенской зоны – по мере постепенного ослабления странами карантинных мер.
"Мы должны работать вместе с нашими партнёрами, чтобы определить общие принципы, которые позволят нам вернуть свободу перемещения по европейской территории", - заявила глава МИД Испании Аранча Гонзалес. По её словам, даже если страны Евросоюза выбирают разные даты для открытия границ, он должны придерживаться общих правил и принципов.
Что касается самой Испании, то, по словам Аранчи Гонзалес, страна с нетерпением ждёт возвращения туристов. Доходы отрасли в среднем составляли до 12 процентов испанского ВВП. Но решения по поездкам Мадрид будет принимать, ориентируясь на безопасные условия для здоровья людей. По уровню распространения COVID-19 Испания занимает сейчас пятое место в мире.
Правительство ФРГ планирует отменить после 15 июня ограничения на поездки в 31 европейскую страну, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ кабинета. Предполагается, что мера будет одобрена 27 мая. Помимо 26 стран-членов ЕС и Шенгенской зоны, речь идёт о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.
В Министерстве внутренних дел Чехии во вторник после правительственного совещания заявили, что страна отменяет всеобщий полицейский контроль на границе с Германией и Австрией. Вместо этого останутся лишь выборочные проверки. Туристам въезд в страну по-прежнему пока запрещён. А граждане Чехии, возвращающиеся на родину, должны либо предоставить негативный тест на COVID-19, либо провести некоторое время в карантине.
Дания также решила смягчить контроль на границах - с другими скандинавскими странами и Германией.
Накануне, 25 мая, ряд европейских стран вновь смягчили карантинные ограничения, введённые в связи с распространением COVID-19. В большинстве государств Европы в последние недели число новых выявленных случаев инфекции постепенно снижается. Ещё быстрее снижается число умерших за сутки. В Испании, Италии, Франции оно сейчас исчисляется десятками, что на порядок меньше, чем на пике эпидемии в конце марта – начале апреля.
Минус один: диагноз пациента с коронавирусом в Южной Осетии изменён
В Южной Осетии за минувшие сутки нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, – сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
По её словам, 14 человек продолжают лечение, 22 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавируса выписаны из больницы. «Еще у одного человека диагноз впоследствии изменен», - уточнила Гаглоева.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 37.
На двухнедельном карантине в Южной Осетии находятся 135 человек, в медорганизациях Цхинвали - 103 человека, 30 - в больнице Знаурского района, и 35 - в гостинице «Алан».
С понедельника в самопровозглашенной республике начали действовать некоторые карантинные послабления - открылись рестораны, кафе и спортобъекты.
За сутки на Северном Кавказе умерли 28 человек с COVID-19. Новых зараженных – 518
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 28 человек с коронавирусом, число новых заболевших – 518.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане скончался 21 человек, в Северной Осетии – пять, в Ингушетии и Ставропольском крае – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 294 человека с COVID-19.
Больше всего случаев заражения выявлено в Дагестане и на Кубани – по 89:
- Дагестан +89 (4294 всего за время эпидемии)
- Краснодарский край +89 (3426)
- Кабардино-Балкария +88 (2422)
- Ставропольский край +75 (2086)
- Северная Осетия +57 (2702)
- Ингушетия +43 (1866)
- Карачаево-Черкесия +31 (814)
- Адыгея +25 (721)
- Чечня +21 (1133)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 19 464 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 362 342 человека с коронавирусом.
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в московской больнице. Ему было 68 лет. О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский.
Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем — независимой Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.
На этой должности Лопухина сменил Виктор Черномырдин, сам он в 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Дональд Трамп поздравил Георгия Гахария с Днём независимости Грузии
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Грузии Георгия Гахария с Днём независимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
«США и Грузию на протяжении десятилетий связывает стойкое партнёрство, которое основано на общих ценностях и интересах. США ценят усилия Грузии по укреплению её обороноспособности, включая важный вклад в миссию НАТО в Афганистане, где грузинские военные служат вместе с силами США и НАТО. Мы выражаем поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ. Мы продолжим поддерживать Грузию на ее пути к членству в НАТО. Наше партнёрство продолжается. Мы сотрудничаем в борьбе с беспрецедентной пандемией коронавируса.
Мы поддерживаем демократическое и экономическое развитие Грузии, что является важным фактором, учитывая выбор грузинского народа по евроатлантической интеграции. Я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество с вами, чтобы помочь Грузии в консолидации демократических институтов и укреплении политического плюрализма, верховенства закона, что является опорой независимости судебной системы, а также диверсификации экономики. От всего сердца поздравляю грузин, желаю вам благосостояния, плодотворного и безопасного будущего», - сказано в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба грузинского правительства.
Ранее Грузию с Днём независимости поздравил Госсекретарь США Майк Помпео.
Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки превысило число заболевших
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России за сутки во второй раз с начала эпидемии превысило число заболевших, — свидетельствует официальная статистика. За сутки федеральные ведомства отчитались о 8 915 инфицированных коронавирусом и 12 331 выписанных пациентов — это новый рекорд. Разница составила 3590 человек.
За прошедшие сутки установлен рекорд не только по выздоровевшим, но и по умершим пациентам — за сутки власти признали 174 смерти от коронавируса. За всё время — 3 807 смерти.
Всего с начала эпидемии в России выявлены 362 342 заболевших. 131 342 человека выздоровели. Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией болеют 227 406 человек. При этом официальная статистика регулярно критикуется исследователями, подозревающими, что она может быть неполной, неточной и частично фальсифицироваться.
В Армении 289 новых случаев коронавируса, в Азербайджане – 149
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 289, в общем составив 7402. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 75 и сейчас составляет 3220.
За сутки от COVID-19 скончались еще 4 пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 91. С начала эпидемии 39 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.
Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что в настоящее время состояние 250 пациентов оценивается как тяжелое, а 48 пациентов как крайне тяжелое, 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В Азербайджане выявлены 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались еще 134 человека, скончались двое, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 4 271 случай инфицирования коронавирусом, вылечились 2 741, скончался 51 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 479 человек, из которых состояние 44 оценивается как тяжелое, 61 - средней тяжести,состояние остальных стабильное.
В Грузии за сутки вновь выявили лишь один случай коронавируса, 11 выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 732. За сутки в стране вновь выявили лишь один новый случай заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, от коронавируса вылечились 537 пациентов. За сутки число выздоровевших выросло на 11.
В стране лечатся 183 пациента с коронавирусом, 12 человек скончались.
В карантине находятся 3076 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 300.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарства для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Решение, по его словам, было принято из соображений безопасности после недавней публикации исследования в медицинском журнале "Ланцет". Оно показало, что препарат может повысить риск смерти среди пациентов с COVID-19.
Ученые проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.
Глава ВОЗ заявил, что оба препарата в целом безопасны для пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.
Между тем в России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. На тот момент Россия получила более 68 тысяч упаковок этого препарата из Китая на безвозмездной основе. При этом во временных методических рекомендациях российского министерства здравоохранения указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.
Недавно президент США Дональд Трамп признался, что в течение двух недель принимал гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом.
Между тем, ВОЗ предупреждает об опасности второй волны эпидемии коронавирусной инфекции и призывает страны, где наметилось улучшение ситуации, не расслабляться. В организации подчеркивают необходимость сохранять социальную дистанцию и наращивать тестирование для выявления новых случаев заражения коронавирусом.
- На 25 мая общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире превышает пять с половиной миллионов, умерли 346750 человек, выздоровели два миллиона 350 тысяч.
В Цхинвали заявили о «нарушении границы» грузинскими полицейскими и наблюдателями ЕС
Комитет государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия обвиняет грузинских полицейских и сотрудников Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в «незаконном пересечении границы».
«21 мая, в вечернее время суток нарядом ПС КГБ РЮО зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях н.п. Ксуис Цхинвальского района Республики сотрудниками полиции Грузии и представителями МНЕС. На следующий день, 22 мая, грузинские полицейские, нарушив режим государственной границы вблизи с. Хелчуа Цхинвальского района, углубились порядка десяти метров вглубь территории Республики. После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда ПС КГБ РЮО они покинули территорию Республики», - сказано в сообщении комитета, опубликованном агентством «Рес».
В Цхинвали также заявляют, что «грузинские силовые структуры не оставляют попыток развертывания на различных участках госграницы новых наблюдательных постов». В этом контексте указывается населённый пункт Дзеглеви (Ахалгорский район).
«Незаконное присутствие грузинских полицейских и представителей МНЕС на территории РЮО, а также попытки обустройства новых опорных пунктов вдоль линии государственной границы повышают военные риски и формируют потенциальную угрозу эскалации конфликта», - говорится в сообщении.
Ранее в Цхинвали заявили, что представители центра Лугара при содействии европейских наблюдателей «пытаются осуществить забор биологического материала у югоосетинских граждан».
В МНЕС сообщили, что это – дезинформация: «не было никакого сбора образцов, и нет никакого намерения сделать это. МНЕС - это Миссия наблюдателей, она проводит наблюдения каждый день, в том числе во время пандемии».
Чеченские СМИ: родственники боевиков прокляли «Новую газету» и потребовали извинений
Родственники участников незаконных вооруженных формирований, проживающие в Чечне, написали коллективное письмо в адрес главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, в котором прокляли издание и потребовали извинений и официального опровержения. Об этом заявляют местные провластные СМИ.
Как сообщается, поводом недовольства стала статья исследовательницы и правозащитницы Екатерины Сокирянской под названием "Наш папа в плену", где рассказываются истории вдов и родственников убитых боевиков или участников террористических организаций, об отношении власти и правоохранительных органов к таким семьям.
"Вы и вся ваша редакция зашли слишком далеко! Вы абсолютно бесцеремонно вторглись туда, куда вас не звали!", – начинается опубликованное обращение.
Авторы письма утверждают, что родственники участников НВФ живут обычной жизнью и работают в государственных учреждениях и силовых структурах.
"Будьте вы все прокляты, если не прекратите эту войну, которую ведете против нашего народа! Ваши попытки противопоставить нас чеченской власти обречены на провал, потому что, во-первых, мы ею довольны, а во-вторых, власти все наши люди – родственники, коллеги, друзья!", – говорится в обращении.
Авторы задаются вопросами, знает ли Муратов, что "по инициативе Главы Чеченской Республики уже который год из Сирии возвращаются вдовы и дети боевиков террористической организации ИГ?", или "что Рамзан Кадыров простил даже тех людей, которые собирались совершить на него покушение?".
"Нас, родственников этих людей, многие тысячи! И послушайте - каждый из нас всей душой ненавидит ваше издание, и терпеть не может ни Вас, как главного редактора, ни ваших журналистов, которым плевать на жизни и чувства людей, лишь бы сдать статью в печать. (…) У нас есть только одна проблема - ваши журналисты, которые не дают нам спокойно жить!", – пишут авторы письма.
В конце обращения они требуют удалить статью, выпустить официальное опровержение и извиниться, "если хватит благоразумия, перед всеми людьми, о которых говорил сотрудник вашей газеты".
В апреле глава республики Рамзан Кадыров, недовольный статьей в "Новой газете", назвал её "врагом народа". В статье рассказывалось, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Как написала журналистка Елена Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в связи с чем люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".
Кадыров назвал содержание чушью и пригрозил Милашиной. Она обратилась в Следственный комитет с заявлением об угрозах.
Абхазские власти открыли де-факто границу по реке Ингури для лечившихся в грузинских клиниках граждан
Де-факто граница по реке Ингури с сегодняшнего дня временно открыта. Абхазские власти позволят вернуться домой гражданам, проходившим лечение в грузинских клиниках. Об этом сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик.
«Гражданам, пересекающим госграницу, обязательно при себе иметь подтверждение на лабораторное обследование по коронавирусной инфекции. При отсутствии такой справки будет забран биоматериал на исследование», - говорится в сообщении, распространенном в эфире «Гал ТВ».
Кроме того, все граждане, въезжающие на территорию Абхазии, должны пройти 14-дневный карантин на самоизоляции.
- Госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили ранее заявила, что на территорию, контролируемую властями Грузии, перешли более 150 жителей самопровозглашенных республик - Абхазии и Южной Осетии.
- Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за риска распространения COVID-19. При этом все случаи коронавируса в Абхазии были выявлены у граждан, которые вернулись из России.
В День независимости Грузии Помпео выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности страны
Госсекретарь США Майк Помпео от имени американского правительства поздравил Грузию с Днём независимости.
«У США и Грузии прочное стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях и глубокой любви к свободе, независимости и единству. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ, и мы поддерживаем четкий выбор грузинского народа в пользу евроатлантической интеграции. Соединенные Штаты ценят инвестиции Грузии в укрепление её оборонного потенциала и важный вклад в международную безопасность, включая миссию НАТО в Афганистане. Грузинские солдаты отважно служили, и мы чтим грузин, которые так много пожертвовали ради достижения мира и безопасности во всем мире.
Мы рассчитываем на дальнейшее углубление наших двусторонних отношений, поскольку Грузия проводит реформы, которые укрепляют её демократические процессы и верховенство закона, подкрепленные независимой судебной системой. Мы твердо поддерживаем экономическое развитие Грузии и усилия по выходу из пандемии COVID-19. В такие кризисные времена мы должны помнить об истинной глубине и ценности дружбы между американским и грузинским народами», – сказано в поздравлени Помпео.
- Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Суд в аннексированном Крыму начал слушать дело Ленура Ислямова
Верховный суд в аннексированном Россией Крыму приступил к слушаниям дела в отношении генерального директора телеканала ATR и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова, сообщает сайт "Граты".
На сегодняшнем заседании, где впервые проводились слушания по существу дела, прокурор зачитал обвинительное заключение о создании незаконного вооруженного формирования, диверсии и шести эпизодах о публичных призывах к сепаратизму. Об этом киевскому изданию "Граты" рассказал адвокат Алексей Ладин, представляющий интересы Ислямова в суде. Обвиняемый находится в Киеве и лично участвовать в судебных заседаниях не намерен.
По версии следствия, Ислямов создал в поселке Чонгар Херсонской области и возглавил вооруженный отряд численностью не менее 150 человек.
Отряд, по версии обвинения, был создан для блокады Крыма со стороны материковой части Украины и вооруженной борьбы для "отторжения Республики Крым из состава РФ". Он не входит в структуру Минобороны и МВД Украины, то есть не является законным, – считает обвинение.
Ислямова также обвиняют в том, что в ноябре 2015 года он вместе с бойцами отряда подорвал линии электропередач у поселка Чаплынка Херсонской области. Следствие квалифицировало это как диверсию – электроэнергия перестала поступать на полуостров.
За прошедшие сутки в Абхазии не выявлено новых случаев коронавируса
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования был взят у 50 человек, все тесты показали отрицательный результат.
14 человек сегодня в течение дня были выписаны из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар», все они курсанты: 5 человек - по линии Минобороны и 9 курсантов от Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден. Один курсант выписан из Гудаутской ЦРБ.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Тбилиси задержали представителя Лейбористской партии
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили задержан сегодня, 25 мая за неповиновение полиции, когда пытался помешать строительным работам в районе Варкетили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Уже несколько месяцев жители района, вместе с представителями НПО и оппозицией, протестуют против строительства многоэтажки, которое, по их словам, является незаконным и уничтожит единственную рекреационную зону в микрорайоне – сквер «Анас баги».
Как сообщает телекомпания Formula, Чхартишвили преградил путь грузовым автомобилям и пытался помешать заливке бетона, после чего последовала потасовка с рабочими. Оппозиционера задержали после того, как он не подчинился требованию полиции покинуть территорию.
Чхартишвили задержали по «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов», что наказывается штрафом в размере от 1 до 4 тысяч лари (от 313 до 1,25 тысяч долларов США) или арестом до 15 суток.
Латвия готова к возобновлению авиасообщения с Грузией
Национальный авиаперевозчик Латвии Air Baltic готов возобновить авиасообщение с Грузией с первой декады июля. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Грузинский министр провела онлайн-встречу с министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом, на которой стороны детально обсудили вопрос возобновления авиасообщения и пришли к выводу о положительных перспективах его решения.
«Как со стороны Грузии, так и со стороны Латвии имеется готовность к восстановлению прямых рейсов. Сейчас главное, чтобы правительства двух стран очень быстро обменялись теми протоколами, согласно которым будут соблюдены меры безопасности в ходе перемещения людей», - заявила Турнава в ходе диалога с Линкайтсом. По информации Турнава, в восстановлении прямых авиарейсов Латвии с Грузией заинтересована и венгерская авиакомпания Wizzair, которая уже внесла заявку на восстановление полетов.
Грузия с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям. Спустя почти два месяца страна успешно справилась с эпидемией коронавируса и решила с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля - открыть свои границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени в стране возобновится сухопутное, железнодорожное и авиасообщение.
Одной из первых стран, выразивших готовность восстановить авиасообщение и обмен туристами с Грузией, стал Израиль. Такое же намерение высказали страны Балтии, ведутся переговоры с Чехией, Польшей, Австрией и соседними странами. К этому времени уже более 20 авиакомпаний выразили желание возобновить полеты в Грузию.
Правительство позиционирует Грузию как страну, где туристы могут отдыхать безопасно – их разместят в «зеленых зонах», где будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения. В нескольких регионах Грузии за время эпидемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом – это Кахетия, Гурия и Верхняя Аджария.
Захарова: заявление Зурабишвили оставляем на её совести
Контртеррористическое сотрудничество Москвы и Тбилиси не предполагало подключение НАТО, - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«В 2005-2006 гг. создание грузино-российского антитеррористического центра рассматривалось сторонами в качестве элемента пакетного соглашения о выводе из Грузии российских военных баз. При этом на переговорах речь шла исключительно о двустороннем, а не многостороннем контртеррористическом взаимодействии.
В подтверждение сошлюсь на два документа. Так, в совместном заявлении министров иностранных дел С.В.Лаврова и С.Зурабишвили от 30 мая 2005 г. говорится, что «Согласованная часть личного состава и материально-технических средств и инфраструктуры РВБ в Батуми будет использована в интересах создаваемого грузино-российского антитеррористического центра (ГРАТЦ), что будет оформлено отдельным документом». Кроме того, в подписанном 31 марта 2006 г. двустороннем соглашении «О сроках, о порядке временного функционирования и выводе российских военных баз и других военных объектов Группы российских войск в Закавказье, расположенных на территории Грузии» в статье 20 зафиксирована следующая договоренность: «Стороны в ближайшее время завершат разработку и подготовят к подписанию соглашение о создании и функционировании Грузино-Российского антитеррористического центра, в соответствии с которым согласованная часть личного состава, материально-технических средств и инфраструктуры российской военной базы в Батуми будет использована в интересах указанного центра».
В этой связи заявление Президента Грузии С.Зурабишвили об обсуждении с российской стороной возможности подключения НАТО к деятельности ГРАТЦ оставляем на ее совести», - отметила Захарова.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Рустави 2» подтвердила, что договорённость, достигнутая 15 лет назад с главой МИД России Сергеем Лавровым, предполагала создание антитеррористического центра. Однако по словам грузинского лидера, центр должны были создать не только Грузия и Россия.
«Да, было соглашение об открытии антитеррористического центра. Но он [Лавров], говоря об этом, забывает самую важную часть. Это был бы не российско-грузинский центр. Формат предполагал участие НАТО, Грузии и России. Это совсем другой формат с довольно интересными элементами. Было важно получить согласие НАТО и России. Такой формат, возможно, может быть интересным и в будущем, когда мы будем в другом измерении», - сказала Зурабишвили.
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