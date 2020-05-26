День независимости в зависимости от COVID-19

Грузию поздравляют президент США, королева Великобритании и даже поисковая система Google. Страна встречает 102-ю годовщину провозглашения независимости в условиях пандемии. Не всем показались праздничными и заявления, которые в этот день сделали президент Саломе Зурабишвили и другие лидеры страны.

«Сегодня непривычное 26 мая», – начала свое выступление президент Саломе Зурабишвили, обращаясь к военнослужащим на военной базе Вазиани. Пандемия и борьба с ней стали основной темой 20-минутной речи президента. Она говорила о том, как Грузия в этой борьбе показала миру пример, как война с невидимым врагом еще не завершена, как противостояние и поляризация, а также очернение грузинских врачей представляют самую большую опасность для страны, и главное:

«Ни на одном этапе Грузия не нарушала принципы демократии. Чрезвычайное положение было отменено своевременно, и, согласно закону, принятие конституционных поправок не будет задержано. Именно такой подход отличает демократические страны от авторитарных».

Здесь многие готовы, однако, поспорить с президентом и напомнить ей, что правительство оставило за собой право ограничивать свободы граждан и после отмены ЧП, и это считают нарушением Конституции не только оппозиция, но и правозащитники. Недовольство оппозиции вызвало и то, что она в День независимости ни разу не упомянула Россию и исходящие от нее угрозы и лишь один раз произнесла слово «оккупация»:

«Сейчас лучше всего видна правильная дорога – это сотрудничество и мирный путь, на котором стоит Грузия. Лишь однажды она упомянула об оккупации».

Об агрессивной политике Москвы не было речи и в выступлении премьер-министра Георгия Гахария, который взял слово на военной базе Вазиани после президента. Он с Днем независимости поздравил и абхазов, и осетин, выразив надежду, что все вместе будут строить будущую Грузию:

«Борьба за независимость и единство еще не закончена. Наша общая цель – объединение страны, но мы все понимаем, что мы этой цели должны достичь мирно и трудом».

Среди представителей власти, находившихся на церемонии празднования Дня независимости на базе в Вазиани, наряду с пандемией российскую оккупацию назвал вызовом для Грузии спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Несмотря на то что продолжается оккупация территорий страны и у тысяч граждан нет возможности вернуться домой, у Грузии есть позитивная повестка дня и действенные государственные институты, она имеет достойное общество и сильных стратегических друзей на Западе».

Эти друзья с утра поздравляли с Днем независимости Грузию. Посол США Келли Дегнан, в том числе, и на грузинском. Среди тех, кто поздравили Грузию, и президент США Дональд Трамп, и королева Великобритании Елизавета Вторая, и лидеры ЕС. А сенатор Адам Кинзингер, ярый критик правительства «Грузинской мечты», первым заговоривший о политзаключенных в Грузии и о признаках сворачивания страны с пути демократии, в этот день сказал, какой хочется видеть эту страну друзьям Грузии: «Мы хотим увидеть у вас сильную и стабильную демократию».

И хотя сегодня первые лица Грузии говорили о верности страны демократии и евроатлантическому курсу, об объединении государства, – эти выступления не показались убедительными оппозиции. Даже этот важный день власть и оппозиция решили отметить по отдельности. Оппозиция не участвовала в церемонии на базе Вазиани, отметив, что власти не позаботились в условиях пандемии хоть как-то украсить проспект Руставели.

После прихода к власти «Грузинской мечты» военные парады в этот день не устраиваются. Зато на главных проспектах столицы и городов Грузии устраивались концерты, выставки и ярмарки, появлялась там и военная техника грузинского производства, от которой с трудом удавалось родителям оттащить своих детей.

Естественно, коронавирус нарушил и эту традицию, но для оппозиции оказалось неприемлемым, чтобы на главном проспекте Руставели не появились хотя бы символические знаки ко Дню независимости. Движение «Лело» установило стенд перед зданием парламента. «Европейская Грузия» – рядом, у здания Дворца молодежи, где 102 года тому назад была объявлена независимость первой республики. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия возмущался:

«Мне очень жаль, что у нас такое правительство, которое даже не позаботилось о том, чтобы национальные флаги были развешаны на улицах».

Недовольны праздничными мероприятиями власти и в «Нацдвижении». Бывшая партия власти решила отметить этот день у могилы национального героя первой республики Какуцы Чолокашвили. У его мемориала депутат Саломе Самадашвили заявила, что борьба за независимость Грузии продолжается:

«Сегодня мы видим, что Россия новыми методами, с использованием олигархического давления борется с идеей нашего независимого государства. Та борьба, которую в свое время начал Какуца Чолокашвили, продолжается и сегодня, и я уверена, что мы доведем это дело до конца».

Логику в выступлениях лидеров страны признает, но не совсем одобряет специалист по международным вопросам, профессор Европейского университета Георгий Гобронидзе:

«Президент и премьер-министр делают акцент на том вызове, который более актуален, который сильнее бьет по экономике и привычной жизни страны. Естественно, что опасность, исходящая от РФ, никуда при этом не исчезла, и было бы хорошо, если бы они четко отметили, что российская оккупация – это экзистенциальный вызов для Грузии на пути демократии и независимости».

Еще большей проблемой Георгий Гобронидзе считает то, что в сегодняшних выступлениях руководителей страны не было четких посылов о намерениях улучшить качество внутренней демократии в стране, которое так настоятельно требуют в Вашингтоне и Брюсселе.