МИД России: Москва ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению лаборатории Лугара

Россия ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ, передает ТАСС.

«Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», - отметили в министерстве.

«Предмет нашей обеспокоенности - Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах», - пояснили в МИД. Москва продолжит добиваться внятных ответов американской и грузинской стороны по деятельности лаборатории, подчеркнули в дипведомстве.

Так, Россия настаивает на «предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса», в том числе в помещения, занимаемые американскими специалистами. Это обеспечит реальную проверку деятельности центра и не позволит скрыть «истинную направленность работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ». «Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций», - указали на Смоленской площади.

В комментарии подчеркивается, что деятельность лабораторий вызывала вопросы официальных лиц РФ, общественных деятелей, а также грузинских экспертов и представителей гражданского общества, с точки зрения соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) специалистами США. «В частности, отмечалось, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций», - пояснили в МИД РФ.