Корона Лугара

Посол США в Грузии отреагировала на участившиеся обвинения в адрес т.н. лаборатории Лугара со стороны российских СМИ и официальных лиц. Дипломат назвала попытки связать деятельность центра с пандемией коронавируса безответственностью. Тем не менее в Цхинвали решили развить эту мысль.

Посол США в Грузии Келли Дэгнан обеспокоена дезинформацией и нападками на расположенный в пригороде Тбилиси Центр по контролю заболеваний, более известный как «лаборатория Лугара». Якобы в центре вместо декларируемой борьбы с пандемией COVID-19, наоборот, активно занимаются разведением опасных вирусов. Побывавшая сегодня в расположенном на линии оккупации селе Одзиси, где российские военные продолжают работы по установлению ограждений, дипломат заявила:

«Это просто ложь и безответственность, и мне очень жаль это наблюдать. Во времена COVID-19, когда мы должны совместно спасать жизни, дополнительная опасность в виде бордеризации является негуманной. Насколько мне известно, после того, как в сентябре пункты пропуска были закрыты, погибли по меньшей мере 13 человек. Их спасение было бы возможным, если бы им позволили перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, и получить медицинскую помощь».

В самом Цхинвали слова американского дипломата считают попыткой «отстоять имидж лаборатории», построенной «на деньги Вашингтона и обслуживающей в первую очередь подрядчиков Пентагона». Об этом, в частности, заявил член экспертного совета при де-факто МИД Южной Осетии Юрий Вазагов. По его словам, «грузинские и западные СМИ развернули пиар-кампанию с целью улучшения имиджа лаборатории, стремясь преподнести ее как главный компонент в системе здравоохранения Грузии, якобы доказавший свою эффективность в борьбе с коронавирусом».

«Пытаясь убедить собственное население в необходимости дальнейшего существования лаборатории и связанных с ней объектов, грузинские власти таким образом уходят от неудобных вопросов, которые неминуемо возникают у общественности Грузии и других стран», – цитирует Вазагова югоосетинское агентство «Рес».

Поделился представитель югоосетинского экспертного сообщества и специфической информацией:

«Достаточно сказать, что в центре Лугара еще в 2014 году занимались опытами над летучими мышами, исследованием возможности передачи их вирусов человеку. Это по тем данным, которые стали известны общественности. Несмотря на формальную передачу объекта Министерству здравоохранения Грузии, по сей день более трети разработок ведется в интересах американского военного ведомства, включая исследование способов доставки зараженных насекомых с помощью дронов, работу над штаммами кори и других заболеваний».

К слову, о вирусах, выведением которых якобы занимаются в лаборатории Лугара, в российских СМИ заговорили еще в 2018 году с подачи бывшего министра Госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, находящегося в розыске по красному циркуляру Интерпола и проживающего в Москве. Тогда на заявление Гиоргадзе обратил внимание президент России Владимир Путин, указав на этнический аспект разработок и, по сути, дав зеленый свет информационной атаке на Тбилиси и Вашингтон:

«Эти разработки, если они, действительно, проводятся, очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что я видел, могу только это повторить, о чем там идет речь: о том, что выявляются какие-то препараты, которые могут избирательно влиять на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через два-три поколения... Якобы проводятся такие опыты уже на животных... У собак, у крыс цикл достаточно быстрый, во втором, третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик. Если это так, то это представляет большую угрозу».

С тех пор вопрос лаборатории Лугара российские СМИ, а также МИД страны в лице его официального представителя Марии Захаровой поднимают с завидной регулярностью. Сейчас к ним присоединились представители самопровозглашенной Южной Осетии. По мнению наблюдателей, таким образом в Цхинвали пытаются запугать жителей и воспрепятствовать переходу на подконтрольную официальному Тбилиси территорию за медицинской помощью.

Тем не менее, по данным грузинской стороны, в связи с пандемией коронавируса из оккупированных регионов уже доставлено около 150 человек. В то время как в самом Цхинвали больше заботятся не о здоровье людей, а о символическом возрождении Советского Союза. Об этом, в частности, заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили:

«Мы очень обеспокоены судьбой людей, которые живут по ту сторону оккупационной линии. Особенно в Цхинвальском регионе, который все больше и больше напоминает театр абсурда. Уже есть расширенная военная база… Ситуация сложная. Цхинвали называют вторым именем Сталинир, у нас уже есть т. н. Ленингори в качестве названия Ахалгори, где сегодня, в XXI веке, наши подростки вынуждены носить пионерские галстуки и петь песни советских времен. Каждый день мы слышим различного рода обвинения, постоянно осуществляются атаки на лабораторию Лугара, делаются абсурдные заявления о том, что якобы правительство Грузии пытается занести COVID-19 на оккупированные территории. Я комментировать такие вещи не могу и не буду. Но мы стараемся активно работать по всем каналам, в том числе с Международным комитетом Красного Креста, который, в отличие от других организаций, имеет доступ к этому региону, чтобы помочь наиболее уязвимым людям в Ахалгорском районе, а также в остальной части Цхинвальского региона».

В Цхинвали, со своей стороны, считают повышенный интерес к системе здравоохранения самопровозглашенной республики – «отработкой заказа США и западных международных организаций, которые заинтересованы в расшатывании позиций России в регионе Южного Кавказа». При этом досталось от Юрия Вазагова и «Эху Кавказа»:

«Ведущую роль в нынешней информационной кампании против Южной Осетии и России играют СМИ и организации, аффилированные с посольством США, USAID и другими западными структурами. В качестве примера можно назвать Радио Свобода с ее проектами, фонд «Свободная Россия» на Южном Кавказе и целый ряд других медиа-ресурсов и НПО. Судя по всему, их деятельность будет только наращиваться, учитывая пристальный интерес со стороны Соединенных Штатов к ситуации в регионе», – подчеркнул Вазагов.

Тем временем исследования упомянутых Вазаговым НПО выявили целую сеть фейковых интернет-страниц, имитирующих реальные СМИ и использующих в своих символиках узнаваемые элементы логотипов известных в Грузии информационных агентств и других медиа. К примеру, Interpressnet с логотипом IPN, что перекликается с названием и логотипом крупного информационного агентства Interpressnews – IPN.

Деятельность подобных ресурсов, по данным правозащитников, направлена на то, чтобы исказить реальную ситуацию и создать иную повестку дня. Грузинские профильные медиа, занимающиеся фактчекингом, особенно выделяют возглавляемое руководителем Института Евразии Гулбаатом Рцхиладзе агентство News-Front Georgia, фейсбук-страница которого была в итоге удалена администрацией социальной сети.

В одном из последних материалов, датированном 30 апреля 2020 года, как раз поднимался вопрос лаборатории Лугара и испытаний препаратов, «опасных для здоровья». Речь шла о ремдисивире - препарате, который может помочь бороться с COVID-19, разработанном американской компанией Gilead Sciences. Якобы Грузия выбрана в качестве полигона для испытания лекарства. И проводилась аналогия с другим препаратом той же компании «Совалд», применявшимся против гепатита С и тоже тестировавшимся в лаборатории Лугара в 2013 году. Правда, авторы статьи опустили тот факт, что, благодаря активному подключению к программе борьбы с гепатитом С, Грузия заняла лидирующие строчки в списке стран, победивших эту болезнь.