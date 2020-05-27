Георгию Гахария напомнили о «кровавых руках»

Возле здания парламента в Тбилиси прошла акция движения «Измени» (Шецвале). Молодые активисты оставили отпечатки ладоней, окрашенных красной краской, на железных ограждениях вокруг здания. Это кровь, оставшаяся на руках экс-министра внутренних дел Грузии, а нынче премьер-министра Георгия Гахария, отдавшего приказ о разгоне митинга 20 июня 2019 года, говорят участники акции.