Города Абхазии отказываются от отстрела бездомных собак

В двух городах Абхазии – в Гагре и в Сухуме городские власти запретили отстрел бродячих животных, против которого годами борются зоозащитники. Благодаря тому, что в Гагре успешно работает приют «Топа», решение администрации сразу нашло конкретное воплощение: за счет городского бюджета пройдет первая акция, в рамках которой двадцать собак будут прооперированы и в дальнейшем помещены в приют. Проблема бродячих животных достаточно остро стоит во всех городах Абхазии. Люди реагируют на них по-разному: одни их боятся и требуют отстрела, другие – кормят и лечат. Зоозащитники выступают за гуманное обращение с животными и требуют вместо отстрела стерилизовать их и помещать в приюты.

Примером успешного решения проблемы стала Гагра. Связано это с тем, что там уже пять лет работает первый в Абхазии приют для собак «Топа», своим существованием он обязан Саиде Отырба и волонтерам, которые много лет борются за гуманное отношение к бездомным животным. Вчера мэр Гагры Юрий Хагуш запретил отстрел собак в городе. Понимая, что игнорировать опасность, исходящую от бродячих собак, нельзя и надо решить эту проблему в кратчайшие сроки, он в то же время отметил, что «отстрел бродячих собак, который практиковался ранее, – это крайне жестокий способ решения проблемы, и сегодня есть возможность использовать более гуманные методы».

Директор фонда защиты животных «Багира» Саида Отырба прокомментировала решение мэра Гагры и сообщила о том, как оно будет осуществляться: «Это, конечно, отлично, потому что мы очень долгое время бились, чтобы заменить отстрел именно на стерилизацию. Причем на стерилизацию деньги все время собирали неравнодушные люди. Глава наш, Юрий Львович, отменил отстрел собак, решил провести стерилизацию в городе. Финансировать стерилизацию будет сама администрация. Это большой плюс нашему новому мэру, и мы, конечно, очень ему благодарны. Это будет первая такая акция в городе за счет администрации. Сейчас мы готовим к стерилизации 20 собак. Почему только 20, а не больше, потому что через определенное время, через 14 дней после стерилизации мы будем их прививать от бешенства и потом поднимать в приют. А 20 собак – это как раз то количество, которое мы можем пока принять разово». В настоящее время в гагрском приюте «Топа» живут 180 собак, хотя он строился в расчете на 100, поэтому не может вместить всех нуждающихся. Саида Отырба проинформировала, что администрация города планирует расширить территорию приюта и построить новые вольеры еще на двадцать собак. «Топа» регулярно находит хозяев для своих питомцев и на освобождающиеся места принимает новых постояльцев. Однако собаки снова появляются на улицах.

Саида Отырба считает, что виной тому – нерадивые хозяева, которые сначала берут собаку, а потом от нее избавляются или просто отпускают своих собак на самовыгул: «Кажется, что очень много собак, но, когда смотришь, оказывается, что 70% – это хозяйские. Поэтому на время отлова мы будем пускать строку по телевидению, чтобы хозяйские собаки находились дома и не попали в отлов. Если бы хозяйские собаки не бродили на самовыгуле, то у нас было бы не такое критическое состояние именно в Гагре. Если собака не выставочная, если ты особую породу не разводишь, то их нужно стерилизовать и кастрировать. Удержать собаку во время течки или в период, когда кабель хочет гулять, очень сложно, поэтому, чтобы не столкнуться с такой проблемой, они открывают ворота и собака бродит по городу. «Пусть погуляет и вернется». Это приводит в первую очередь к тому, что появляются бездомные собаки и щенки. Одна дворняга может принести минимум восемь щенков, а то и больше. А хозяйский кабель возвращается на место». Справиться с этой проблемой можно, по мнению зоозащитницы, если налагать на хозяев штрафы и обязывать стерилизовать или кастрировать своих собак. Много среди бродячих собак охотничьей породы. Если собака дерет кур, плохо охотится или заболевает, то горе-охотники, как правило, избавляются от нее. Как правило, куда-нибудь вывозят собак, отпускают, и они оказывается на улице. Саида Отырба считает, что на некоторое время надо вообще запретить ввоз в Абхазию охотничьих пород. Большую помощь приюту оказывает гагрское предприятие «Конти-Опт», которое каждую неделю передает приюту списанные продукты.

Сторонником гуманного отношения к животным проявил себя и мэр Сухума Беслан Эшба. Неделю назад он подписал распоряжение о защите животных от жестокого обращения и запрете отстрела собак. Сокращать их численность на улицах города столичная администрация планирует за счет стерилизации и оказания помощи в строительстве приюта.

Пока в Сухуме приюта для животных нет, хотя земля под его строительство несколько лет тому назад была выделена. Отстрел-то запретили, но как эта проблема будет решаться, непонятно. Получить комментарий в администрации города сегодня не удалось. Может быть, получится в будущем. Была хорошая инициатива в Ткуарчале, в прошлом году там при поддержке администрации тоже была организована акция по стерилизации бродячих животных.