Киев и сепаратисты договорились о новом обмене заключенными

Киев и представители самопровозглашенных республик Донбасса договорились о новом обмене задержанными и заключенными. Ранее ОБСЕ заявляла, что он пройдет в формате «всех установленных на всех установленных». Уже сформированы конкретные списки.

Стороны конфликта должны утвердить их во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы. Дата встречи пока не сообщается.

В декабре прошлого года после двухлетнего перерыва Киев и пророссийские сепаратисты провели крупный обмен заключенными. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключенных. Последний обмен состоялся в середине апреля. Украина настаивает, что на неподконтрольных Киеву территориях удерживаются еще несколько сотен человек.

МИД Украины ранее заявил, что после восстановления контроля над Донбассом администрации самопровозглашенных республик будут ликвидированы. Возвращение неподконтрольных Киеву территорий должно произойти до конца года, считают в офисе президента Украины.

Страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что санкции Евросоюза в отношении Москвы сохранятся до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Меркель подчеркнула, что будет использовать председательство Германии в ЕC для дальнейшего диалога с Россией.

Москва поддержку сепаратистов на Украине отрицает.