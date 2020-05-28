Мастер-класс грузинских политиков

Кто, кого и с каким счетом обыграл на политической арене Грузии, – вопрос стал актуальным после вчерашнего доклада премьер-министра Грузии Георгия Гахария в парламенте. Доклад главы правительства, а потом вопросы депутатов и ответы Гахария на них заняли более 11 часов. Тем не менее этого времени оказалось недостаточно. Сегодня оппозиционные депутаты заявили, что их вопросы остались без ответов и они ждут их в формате интерпелляции завтра. Между тем представители правящей силы «Грузинская мечта» говорили сегодня о разгромном счете, с которым глава правительства выиграл у оппозиции.

В биполярной политической элите Грузии, похоже, пытаются быть терпеливее. В этом многие смогли убедиться накануне, когда правящая «Грузинская мечта» и оппозиционные «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» сумели провести в одном помещении, в парламентском зале заседания, более 11 часов, правда, все это время неустанно обвиняли друг друга в несостоятельности.

Премьер-министр Георгий Гахария в сопровождении всего состава кабмина пришел в парламент по своей инициативе, чтобы доложить представителям законодательной власти о проделанной работе за три месяца с момента выявления первого случая инфицирования новым коронавирусом, а также о планах на последующие три месяца. И, как выяснилось из полуторачасовой речи Георгия Гахария, побороть пандемию COVID-19 правительству Грузии удалось на оценку отлично, в особенности если сравнивать успехи с ситуацией в мире и соседних государствах.

Далее были вопросы от 40 депутатов, потом ответы на них премьер-министра, а потом ответы депутатов на ответы премьер-министра. И те, кто решил, что все-таки не стоит посвящать половину суток политическим баталиям, сегодня, увидев мемы, услышав ставшие за день крылатыми фразы и новые оценки, узнали, чем все закончилось.

К примеру, ближе к полуночи бывший спикер парламента, исполнительный секретарь «Грузинской мечты», депутат Ираклий Кобахидзе с трибуны парламента заявил, что не сможет уснуть, если не поблагодарит министра образования за своевременное внедрение онлайн-обучения. А до этого Ираклий Кобахидзе поблагодарил премьера Георгия Гахария, как тренера, чья команда выиграла у оппозиции игру со счетом 7:0. И еще – за преподнесенный оппозиции урок:

«Это был не доклад, а мастер-класс, который провел вам, представителям отстойной оппозиции, господин премьер-министр».

И все политические баталии помогли Ираклию Кобахидзе увидеть эпическую, по его словам, картину, как добро в лице «Грузинской мечты» побеждает зло в лице коронавируса и «кластера «Нацдвижения».

О люстрации «Нацдвижения» и «Европейской Грузии» говорил сегодня и вице-спикер Гия Вольский:

«Думаю, вчера была полная люстрация того, что происходит в нашей стране в этой сложной ситуации. Вирус и оппозиция оказались на одной стороне. Факт, что нет отрасли, в которой под руководством премьер-министра власть бы проявила некомпетентность».

У оппозиции другие герои и доводы. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия стал главным объектом обращений Гахария и героем мемов, когда он добивался от премьер-министра отставки министра юстиции Теи Цулукиани:

«Вы готовы уволить эликсир политической злобы и ненависти – госпожу Тею Цулукиани?»

На этот вопрос Георгий Гахария не стал отвечать, правда, эпитеты Бокерия очень развеселили других министров. Но, отвечая на вопросы, премьер-министр Георгий Гахария несколько раз обращался к Гиге Бокерия:

«Посмотрите, я выучил новое слово «серопревалентность», надеюсь, я сдал ваш тест, батоно Гига», – иронично ответил Георгий Гахария оппозиционеру на его вопрос: на какие исследования опираются дальнейшие планы правительства в процессе борьбы с коронавирусом?

Георгий Гахария подарил депутату Ирме Надирашвили пулю, которую использовали правоохранители при разгоне демонстрантов в «гавриловскую ночь», чтобы та убедилась, что она не дает летальный исход. Обращался премьер-министр к оппозиционным депутатам в классическом фамильярном стиле, почти как в фильме «Мимино»: «Подожди, бичо, дай договорить».

Все это убедило оппозиционных депутатов, что они не зря 29 мая вызвали Георгия Гахария в парламент в интерпелляционном формате. Ведь на многие вопросы он так и не ответил, говорит депутат «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«Мы так и не услышали, какие планы у правительства на фоне растущей бедности в стране. Не услышали, что они предлагают пенсионерам, несмотря на то, что по индексу голодания у Грузии самый высокий показатель в регионе. И обо всем этом мы завтра продолжим разговор. Вчера премьер-министр Грузии выбрал манеру разговора в стиле циничного паясничества».

Недовольны были поведением главы правительства депутаты от «Альянса патриотов» и внефракционные депутаты. Один из лидеров «патриотов» Ирма Инашвили недоумевала: «Если все так хорошо в стране, почему этого народ не ощущает?», а независимый депутат Эка Беселия надеется, что завтра глава правительства не станет уделять все время «Нацдвижению» и «Европейской Грузии» и ответит и на ее вопросы, касающиеся прав пенсионеров и детей.

Интерпелляционный формат ограничен во времени. Депутаты могут задать лишь 10 вопросов, а отвечая на них, премьер-министр Георгий Гахария должен уложиться в 20 минут.