Самолет, которым пользуется Кадыров, совершил рейс в Москву и обратно

Сегодня в 18.39 мск из Грозного в Москву вылетел Airbus A319 с бортовым номером VQ-BVQ. На этом самолете обычно летает глава Чечни Рамзан Кадыров. В 20.01 мск борт приземлился аэропорту Внуково.

Два часа спустя самолет взял курс обратно на Грозный и приземлился в местном аэропорту в 00.10 мск.

Этот же самолет на днях передвигался дважды: 21 мая он вылетал из Грозного в Москву, а 25 мая – обратно. В эти же дни СМИ сообщали, что Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус. 26 мая глава Чечни впервые появился на публике после сообщений о госпитализации.

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров в среду, 27 мая.

Отметим, что самолет Airbus A319 с бортовым номером VQ-BVQ засветился еще в 2018 году. Тогда певец Тимати опубликовал фотографию салона и сообщил, что он принадлежит его "брату", подразумевая Кадырова.