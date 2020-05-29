Евросоюз окажет поддержку малому бизнесу в Абхазии

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел накануне встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Луизой Винтон.

В пресс-службе абхазского МИД сообщили, что в ходе встречи обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID-19 и направление дальнейшей деятельности ПРООН в Абхазии.

Луиза Винтон сообщила Дауру Кове о том, что в скором времени будет реализована новая программа от Евросоюза, благодаря которой появятся новые ресурсы для поддержки малого бизнеса.

«Мы обговаривали с представителями ЕС, чтобы данная поддержка была предоставлена в модифицированном виде – для того, чтобы подойти под изменившиеся условия из-за коронавируса», – отметила Винтон.

Она подчеркнула, что многое из того, что было сделано ПРООН, было направлено на оказание поддержки людям и на их защиту.

Даур Кове отметил, что необходимо в комплексе уделить внимание крупным проектам, в особенности, направленным на поддержку сельского хозяйства.

«В рамках прошедшей встречи стороны в очередной раз подчеркнули важность взаимодействия МИД Абхазии и ПРООН для дальнейшей активной деятельности направленной на поддержку населения Абхазии», – сказано в сообщении пресс-службы.