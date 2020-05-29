В России новый максимум суточной смертности от COVID-19

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. Это самое большое число смертей за сутки с начала распространения корнавируса в РФ. 76 случаев приходится на Москву.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в мае уровень смертности от COVID-19 возрастет, поскольку увеличилось число тяжелобольных: "Тяжелобольные накапливаются, врачи борются за каждого, кто-то лежит по две, три и более недель".

Днем ранее, как и 26 мая, было зафиксировано 174 умерших от COVID-19, это был предыдущий максимум. Всего за весь период пандемии, по официальным данным, скончались 4374 человека.

Число заболевших за все время приближается к 390 тысячам. Выздоровели без малого 160 тысяч человек.