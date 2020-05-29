Обед с дистанцией

С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт. На очереди – рестораны, кафе, магазины одежды и торговые центры. Какие правила разработали для них в Минздраве и как в Грузии готовятся к приему иностранных туристов?

Социальное кафе «Мзиури» приостановило работу в середине марта. Адаптироваться под новую реальность – переориентироваться на сервис доставки – не получилось, говорит Анна Гогуадзе, управляющая им. Поэтому все два с половиной месяца кафе никак не функционировало. 1 июня, в свой день рождения, который приходится на День защиты детей, кафе «Мзиури» снова начнет принимать гостей.

Поначалу возобновить работу смогут только те кафе, бары и рестораны, у которых есть площадки под открытым небом – террасы, внутренние дворики и веранды. А с 8 июня заработают уже все объекты питания. Правда, с обязательным условием – дистанция между столами должна быть не менее двух метров:

«Нам повезло, потому что у кафе «Мзиури» большой двор и у нас есть возможность принимать столько же гостей, сколько до коронавируса. Конечно, возникнут проблемы внутри, в помещении, потому что само здание очень маленькое. Но я очень надеюсь, что к осени эти регуляции снимут, потому что в противном случае нам придется фактически закрыться. Я даже не хочу думать об этом», – говорит Анна Гогуадзе.

Согласно правилам, разработанным Минздравом, за одним столом не должно быть больше шести человек, а расстояние между посетителями – не менее одного метра. Исключение может быть сделано, если гости – члены одной семьи. При этом в документе сказано, что, если площадь объекта не позволяет обеспечить двухметровую дистанцию между столиками, могут быть использованы защитные барьеры (на объекты площадью менее 30 квадратных метров данная возможность не распространяется). Кроме того, Минздрав рекомендует использовать либо одноразовые, либо электронные меню.

Подобный перечень правил был разработан также для торговых центров и магазинов одежды. Представители нескольких брендовых магазинов ранее заявили, что планируют отказаться от использования примерочных. Однако Минздрав, согласно опубликованному сегодня документу, требует лишь каждые два часа проводить дезинфекцию в этих помещениях.

В связи с предстоящим открытием туризма ряд требований был разработан также для туроператоров, гидов и гостиниц. Впрочем, пока доподлинно неизвестно, какие правила и процедуры придется пройти самим туристам. Выступая в парламенте 27 мая, премьер-министр Георгий Гахария заявил, что всех прибывающих обяжут предъявить справку, выданную не более 72 часов назад о том, что человек прошел ПЦР-тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Известно, что список стран, из которых Грузия будет принимать, ограничен. Впрочем, какие именно страны в него войдут – пока не ясно.

«С 15 июня в Грузии должен открыться внутренний туризм, а с 1 июля – международный. Впрочем, пока, конечно, мы не сможем принимать туристов из стран, сильно пострадавших (от коронавируса). Ведется работа над протоколом – какой должна быть система приема и наблюдения, чтобы до минимума сократить риск (проникновения в страну) инфекции. Давайте вернемся к этому вопросу через неделю, через 10 дней, когда мы уже определимся полностью», – заявил глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, пока карантин, который проходят все граждане Грузии, прибывающие из-за границы, остается обязательным:

«Пока туризм еще не открылся, (обязательный) международный карантин остается в силе. Это было очень важным мероприятием. Мы смогли идентифицировать более 120 человек – так, что инфекция не просочилась из карантинной зоны в широкие массы. Это также способствовало тому, что у нас низкий показатель инфицирования в стране. Однако, когда откроется международный туризм, будут приняты другие регуляции».

За последние сутки в Грузии было зафиксировано восемь новых случаев инфицирования – шесть человек из карантинных зон, двое – в Болниси. Общее количество выявленных случаев – 746.