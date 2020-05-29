Дело сотрудников ГСО: предыстория

Генеральная прокуратура Абхазии сообщает, что против двух бывших сотрудников Государственной службы охраны возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и сбыта огнестрельного оружия. Один из них арестован и обвиняется в убийстве, другой – пока на свободе.

15 мая 2020 года сотрудники Управления уголовного розыска и СОБР МВД совместно с СГБ республики обнаружили большой схрон оружия и боеприпасов в Сухуме, в одном из многоэтажных домов на улице Картозия. Президент Аслан Бжания в эфире Абхазского телевидения заявил, что к схрону «имеют отношение люди в погонах». И вот на днях Генеральная прокуратура сообщила, что по следам обнаруженного схрона возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения, ношения, передачи и сбыта огнестрельного оружия, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору. Фигурантами этого уголовного дела являются бывший начальник 1-го отдела Государственной службы охраны Ахра Джопуа и бывший сотрудник ГСО Дато Ахалая. Последний подозревается еще и в участии в резонансном тройном убийстве на набережной, он заключен под стражу.

Схрон состоял из 14 автоматов и трех пулеметов системы «Калашникова», одного автомата американского производства, одного карабина «СКС», одной мины и двух гранатометов со снарядами, 14 ручных гранат и 17 запалов, 14 пистолетов, 27 тысяч патронов разного калибра, 6,5 килограммов пластида и самодельного 900-грамового взрывного устройства. Прокуратура сообщает, что, согласно заключению эксперта, все оружие является боевым и пригодно к использованию.

В социальных сетях активно распространялась информация о том, что и квартира, в которой обнаружили схрон, тоже принадлежит сотруднику ГСО, но эта информация пока не подтверждена и не опровергнута.

Государственная служба охраны – это силовое подразделение при правительстве Абхазии, сотрудники которого охраняют первых лиц государства и в первую очередь президента. Служба была создана в 1992 году, а в период с 1999 года по 2001 год ее возглавлял экс-президент Рауль Хаджимба. В бытность его президентом с ГСО были связаны скандалы, которые сотрясали общество, но самой службе вредили мало. Несмотря ни на что, она продолжала работать, и никаких санкций к ее руководству за неподобающее поведение сотрудников никто не применял.

Пожалуй, самый громкий скандал был связан с изнасилованием малолетней девочки, которое совершил сотрудник ГСО Астамур Джопуа в 2017 году. В 2018 году он был осужден и приговорен к 20 годам лишения свободы. Его непосредственным начальником был упомянутый выше Ахра Джопуа.

С начальником 1-го отдела ГСО Ахрой Джопуа связана череда публичных скандалов. Так, 6 июля 2016 года после митинга оппозиции и штурма здания МВД на набережной около сухумского ресторана «Эльбрус» произошла перестрелка, в ходе которой было ранено четыре человека. Одним из них был Ахра Джопуа. Установлено, что стрельба велась из боевого оружия.

Бывший на тот момент генеральным прокурором Алексей Ломия рассказал в ходе брифинга, что участие Ахры Джопуа в перестрелке не связано с его служебной деятельностью и больше похоже на бытовую ссору.

Ломия сообщил журналистам, что происшедшее запечатлено на видеорегистраторе, и это позволит сделать выводы о случившемся. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Генпрокурор заявил, что подозреваемым является некий сотрудник таможни. Однако в дальнейшем общество не информировали о том, чем завершилось расследование, кто виноват в перестрелке в центре города с участием сотрудников госорганов и кто понес заслуженное наказание.

Оправившись после ранения, Ахра Джопуа вернулся на службу и продолжал исполнять свои обязанности. Ни о каких мерах, которые бы применялись к нему, ничего не известно.

20 мая 2019 года во время митинга оппозиции у здания парламента республики, участники которого требовали переноса выборов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжания, произошла потасовка. По свидетельству председателя партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, сотрудник охраны президента Хаджимба Ахра Джопуа ударил бывшего депутата Роберта Яйляна.

А 22 ноября 2019 года случилось резонансное убийство в центре сухумской набережной возле отеля «Сан-Ремо». Четверо неизвестных открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям ресторана, убив Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, а также смертельно ранив 22-летнюю официантку ресторана, которая погибла несколько дней спустя.

В декабре 2019 года по подозрению в соучастии в убийстве на набережной были заключены под стражу два родных брата – Дато Ахалая (сотрудник ГСО) и Демур Ахалая (сотрудник антитеррористического центра), в январе 2020 года – еще один подозреваемый Блабба Аслан. 8 мая оперативные службы СГБ по поручению Генеральной прокуратуры задержали Беслана Бганба. Подозреваемый Эрик Чкадуа объявлен в розыск.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия