В Грузии водителей трайлеров начали тестировать на коронавирус на границах

На всех сухопутных границах Грузии установлены специальные вагоны, где водителей международных грузовых перевозок тестируют на коронавирус. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Он пояснил, с сегодняшнего дня водителей, въезжающих в Грузию, проверяют с помощью двух видов экспресс-тестов, позволяющих определить развитие иммунитета против инфекции. Проводят тестирование переподготовленные врачи таможни. «Если тест будет отрицательным, водитель сможет въехать. Это касается водителей трайлеров, которые остаются в Грузии. Те, кто заезжают в Грузию транзитом, не имеют права оставаться [на территории страны] в течение 6-8 часов. Их сопровождает патруль», - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, в настоящее время в Грузии около 1,5 тысячи водителей остаются в самоизоляции или в карантинных зонах. В ближайшее дни в этой группе начнется массовое тестирование. Глава NCDC подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в четырех странах, с которыми у Грузии есть сухопутная граница, остается неблагоприятной. «Из восьми случаев инфицирования, зафиксированных сегодня, помимо двух водителей, шесть человек – из карантина. Они въехали из России и Армении», - сообщил он.

Гамкрелидзе добавил, что двухнедельный карантин остается обязательным для всех граждан, прибывающих в Грузию из-за границы. После завершения обсервации все они обязаны пройти тестирование на коронавирус.

Согласно последним данным, в Грузии выявлено 746 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 576 человек – это более 77% от всех фактов, зафиксированных в стране с 26 февраля. 12 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. В карантине остаются более 3 тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 250.