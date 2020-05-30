Из 11 случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных в Грузии за последние сутки, два связаны с Болниси, а девять пациентов – это контакты одного ранее подтвержденного факта. Об этом сегодня, 30 мая, на брифинге заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Она отметила, что два кластера, к которым относятся 11 фактов, не являются новыми. Одновременно Эзугбая отметила, что сейчас специалисты продолжают исследование с целью установить контакты новых случаев, а также определить, нет ли заразившихся коронавирусом, среди тех, кто контактировал с первым пациентом кластера, насчитывающим уже десять человек.

«Исследования контактировавших проводятся с первого дня контакта в течение примерно 14 последующих дней. Эти пациенты были исследованы на 13-й, 14-й день», - сообщила Эзугбая, отметив, что девять новых пациентов из одного кластера находились в изоляции на дому.

По данным СМИ, крупный кластер инфицированных связан с Тбилиси. Утверждается, что источником стал житель одного из центральных районов столицы с большим числом контактов. В настоящее время часть многоэтажного дома, в котором находится квартира инфицированного, переведена в режим карантина. Следует отметить, что в Тбилиси новых случаев COVID-19 не было уже более недели.

Эзугбая не подтвердила и не опровергла данную информацию, отметив, что ничего нового нет в том, что эпидемиологи изучают контакты уже подтвержденных случаев и проводят расширенные исследования.

Из 11 новых пациентов восемь помещены в Тбилисскую инфекционную больницу. Эзугбая подчеркнула, что сегодня им проведут рентгенологические обследования, после чего будет оценено состояние больных. На данном этапе все восемь чувствуют себя хорошо.

В целом лечение в ковид-клиниках Грузии продолжают 146 человек с коронавирусом. Из них 43 помещены в столичную клинику. В общей сложности с 26 февраля по 29 мая в Грузии лабораторно подтверждены 757 случаев инфицирования коронавирусом. К этому времени общее количество вылечившихся составляет 600 человек, то есть выздоровели уже почти 80% от общего числа всех заразившихся. От последствий, вызванных коронавирусом, в стране умерли 12 пациентов. В режиме карантина находятся 2 966 граждан, а в стационаре под наблюдением врачей - 250.