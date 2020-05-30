Еще один новый случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в Южной Осетии

Сатирик Максим Галкин опубликовал в своём инстаграме скетч, в котором он пародирует диалог президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина об ослаблении карантинных ограничений.

Галкин, в частности, высмеивает введённые в Москве с 1 июня прогулки жителей по графику. Изображая Собянина, пародист говорит, что "сначала гуляют те дома, у которых окна выходят на северо-восток и юго-запад одновременно", жителям дозволяется пройти по выходе из дома 50 метров строго на север, а в случае, если в парке один из гуляющих повесится на дереве, другой не должен его снимать, а должен найти другое дерево. "Путин", которого изображает тот же Галкин, уточняет, что граждане не должны, гуляя, выходить на площади.

В конце концов "мэр" и "президент" договариваются, что график прогулок будет называться "График, чтобы подышать свободно через день".

Собянин на днях действительно обсуждал с Путиным возможность ослабления ограничений в Москве и в ходе этого обсуждения впервые упомянул об "эксперименте" - разрешить прогулки москвичам "по графику". В четверг график прогулок для каждого дома в Москве был опубликован. Всего существует шесть категорий домов - в зависимости от дней недели, в которые их жителям разрешено гулять. Для каждого дома это два рабочих дня и один выходной.

В течение всего так называемого периода самоизоляции, который длится в Москве уже два месяца, гулять жителям было запрещено - можно было выходить из дома только по делам или в магазин, а также для выноса мусора и выгула животных.

Галкин в последнее время несколько раз во время своих концертов выступал с политической сатирой - в частности, критиковал цензуру на телевидении, говорил, что люди ничего не решают на выборах и отмечал, что не хочет баллотироваться в президенты, как Владимир Зеленский, потому что его "пристрелят ещё до инаугурации".