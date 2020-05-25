На свадьбу нельзя, в кабак – можно

Правительство Южной Осетии решило продлить действие ограничительных мер до конца июня. При этом с сегодняшнего дня открыты кафе и рестораны, детские развлекательные центры, спорткомплексы и гостиницы, заработал и общественный транспорт. Чем обусловлены послабления и как они сочетаются с ограничениями?

Правительство Южной Осетии решило продлить действие ограничительных мероприятий (карантина) до конца июня «с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в сопредельных государствах».

То есть граница фактически будет закрыта. Исключения, судя по всему, будут делать только на Верхнем Руке для возвращающихся домой и для перевозчиков товаров первой необходимости, и то при обязательном двухнедельном карантине для всех въезжающих.

Сохраняется временный запрет на работу дошкольных учреждений, проведение любых массовых мероприятий, в том числе свадеб. При организации поминальных мероприятий настоятельно рекомендовано воздержаться от массовости.

Из нового, чего не было раньше. Работодатели, вне зависимости от формы собственности, обязаны отправить на самоизоляцию с сохранением заработной платы беременных женщин, лиц, достигших 65-летнего возраста, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническими болезнями почек, онкологическими заболеваниями), перенесших инфаркт или инсульт.

Освобождение от работы с сохранением заработной платы также предоставляется одному из домочадцев, осуществляющих уход за детьми до десяти лет.

Своим постановлением правительство приводит в состояние повышенной готовности все государственные структуры, начиная от Минздрава и санитарных служб, заканчивая Нацбанком и судебными приставами. Исполнительная власть демонстрирует подготовку к пандемии, но в этот перечень решительных мер явно не вписываются некоторые послабления в режиме карантина, например, разрешение на работу кафе и ресторанов.

То есть получается на свадьбу нельзя, а в переполненный кабак – добро пожаловать? Согласитесь, странное решение.

Экс-депутат югоосетинского парламента Роланд Келехсаев считает эти послабления слишком рискованными. Не вселяют в него уверенности и такие случаи, как недавний побег из карантина вернувшихся из России курсантов. При всех усилиях властей, говорит Роланд Келехсаев, им трудно гарантировать положительный результат, когда так много зависит от человеческого фактора, от самосознания каждого члена общества. Поэтому, убежден Келехсаев, власти должны ввести режим обязательного ношения медицинских масок хотя бы для посещения магазинов и парикмахерских, а также обязать предпринимателей выставить санитайзеры в торговых залах и салонах:

«У нас воспринимают ношение масок как добровольное дело. Дескать, я вправе рисковать своим здоровьем. Действительно, люди имеют право рисковать собой, но они не имеют права рисковать чужими жизнями, делать выбор за других. Особенность COVID-19 как раз в том, что на протяжении длительного времени человек не знает, что он болен и заразен. Поэтому даже внешне здоровый человек не может отвечать за себя, гарантировать, что он здоров и что он, игнорируя ношение маски, рискует только своим здоровьем, а не здоровьем окружающих. Поэтому я считаю, что не может быть свободы выбора в этом вопросе, и принуждение в данном случае не является нарушением прав человека».

Отдельная угроза для общества – это воинствующее невежество. Это люди, которые не верят в пандемию, считают ее неким политическим проектом, затеянным то ли для передела экономики, то ли для сокращения гражданских свобод, и призывают людей игнорировать медицинские предостережения. Многие из них занимают государственные должности, работают в медиа, поэтому в глазах обывателя эти частные версии воспринимаются едва ли не как разглашение государственной тайны. Начальник медицинской части первого в КЧР госпиталя для больных COVID-19, врач-реаниматолог Амин Мамхягов говорит, что они представляют опасность для общества:

«Они представляют огромную опасность для населения. Прежде всего, для тех, кто не понимает, что происходит. Под влиянием вот таких умников они принимают сторону отрицающих угрозу. Психологически это расслабляет, но в итоге именно они оказываются в зоне риска, и, как показывает опыт, отрицающие угрозу попадают к нам в первую очередь. Как правило, они сначала занимаются самолечением на дому, убеждая себя, что у них обычное ОРВИ, потом – что простая бактериальная пневмония, но в конечном счете попадают к нам в тяжелом состоянии, иногда даже целыми семьями.

– В больнице мнение меняется…

– Меняется, конечно. Лежа на кровати, задыхаясь, они признаются в своей глупости и пытаются изменить мировоззрение своих недавних единомышленников. Предостерегают их».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия