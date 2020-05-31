С космодрома на мысе Канаверал запущен «Крю Дрэгон»

Корпорация SpaceX Илона Маска накануне, 30 мая, осуществила запуск ракеты-носителя «Фалькон 9» с космическим кораблем «Крю Дрэгон» с двумя астронавтами с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Пуск состоялся со второй попытки, 27 мая его пришлось отложить из-за плохой погоды.

Подготовку к полету и старт транслировал официальный канал NASA в YouTube.

Старт «Фалькон 9» – первый пилотируемый пуск космического корабля, проведенный Соединенными Штатами с 2011 года после завершения полетов челноков «Спейс шаттл».

Кроме того, этот старт стал началом первого пилотируемого полета на орбиту в истории частной космонавтики.

Сегодня «Крю Дрэгон» должен доставить двух американских астронавтов на борт Международной космической станции. Экипаж «Дрэгона» – 53-летний Даглас Херли и 49-летний Роберт Бенкен. Оба они ветераны ВВС, до этого полета дважды бывавшие в космосе.

Херли и Бенкен проведут на МКС от 30 до 119 суток, более точно продолжительность экспедиции будет определена позднее. Миссия Demo-2 станет итоговой проверкой технологий SpaceX, и если она завершится успешно, полеты «Крю Дрэгона» к МКС станут регулярными.