Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что протесты «захвачены радикалами»

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что «сторонние радикалы и агитаторы» захватили контроль над протестными манифестациями в американских городах, поводом для которых стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая.

Группы сторонних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свои собственные интересы, связанные с насилием, - сказал Барр. Пересечение границы штатов или использование федеральных объектов для подстрекательства к насильственным беспорядкам или участия в них является федеральным преступлением, и США будут применять эти законы, подчеркнул генпрокурор, его слова приводит «Голос Америки»

Президент Дональд Трамп, комментируя акцию протеста, которая была устроена перед Белым домом предыдущей ночью, заявил, что если бы протестующие проникли на территорию Белого дома, то были бы встречены «самыми злобными собаками», и охрана применила бы против нарушителей «самое грозное оружие», цитирует «Голос Америки» высказывание президента Трампа. Мэр Вашингтона, демократ Мюриэль Баузер, ответила Трампу в своем «Твиттере», что в Вашингтоне «нет злобных собак и грозного оружия».

Смерть 46-летнего Джорджа Флойда вызвала демонстрации, которые в отдельных случаях переросли в беспорядки, по всей стране.

В двух городах штата Миннесота - Миннеаполисе и Сент-Поле - введен комендантский час с 20 часов до 6 часов. Он действует с пятницы 29 мая до утра воскресенья.

Губернатор штата Тим Уолц призвал жителей оставаться дома, предупредив, что выход на улицу может оказаться «опасным».