Спор о «ливийских динарах»: МИД РФ ответил Госдепартаменту США

Российское Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Госдепартамента США о конфискованной мальтийскими властями партии ливийских динаров.

В сообщении для прессы, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 г. между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламентом ) Ливии. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами, которые, как отмечается в сообщении МИД РФ, «необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики».

МИД России отмечает, что «в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка. Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов и соответственно обладает необходимой международной легитимностью».

Ранее, в заявлении Госдепартамента США отмечалось, что США признают единственным легитимным центральным банком Ливии тот, что контролируется международно признанным правительством в Триполи.

В прошлом Мальта уже ​перехватывала напечатанные в России динары для правительства в Тобруке, тогда это объяснялось тем, что мальтийское правительство признает только одну сторону конфликта в Ливии, руководство которой находится в Триполи.