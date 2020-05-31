Сегодня в Грузии отмечается День полиции

День полиции отмечается сегодня, 31 мая, в Грузии. Пресс-служба администрации правительства подготовила видеоролик, чтобы поздравить с профессиональным праздником сотрудников всех структур Министерства внутренних дел – начиная с операторов «112», заканчивая пограничниками. В клипе можно увидеть фрагменты, которые отражают работу полицейских за последний год.

День полиции был учрежден в апреле 2010 года по указу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили, празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В течение четырех последних лет День полиции отмечается 31 мая.

Полиция в Грузии появилась в результате реформы МВД - первой масштабной реформы после «революции роз». Изменения начались в 2004 году. В течение двух лет были уволены 75 тысяч из 85 тысяч работников ведомства. Милицию переименовали в патрульную полицию. Полностью расформировали ГАИ, где на то время работали 15 тысяч человек. В результате реформы зарплата работников МВД увеличилась в разы, а профессия полицейского стала престижной.

Реформу полиции в Грузии признали самой успешной на всем постсоветском пространстве. Резко возросла эффективность полиции, а уровень преступности значительно снизился. Полиция является одним тех государственных институтов, которые из года в год неизменно пользуются высоким доверием населения Грузии.