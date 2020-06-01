Украина готовится возобновить авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром и Грузией

С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом в эфире «Сніданку з 1+1» сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Возможно внутреннее авиасообщение немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем», – говорит Криклий.

Министр назвал страны, с которыми возобновят авиасообщение в первую очередь. Это – Турция, Греция, Кипр, Грузия. «Более точные данные озвучим в течение недели», – пообещал Криклий.

По его словам, исходя из эпидситуации пока точно не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией. «Мы открываем направления исходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация», – подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.

«Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город», – говорит глава Мининфраструктуры.​