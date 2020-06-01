Будем митинговать из-за турсезона?

В преддверии лета в Абхазии активизировалось обсуждение перспектив проведения нынешнего туристического сезона. И эта активизация была неизбежна. Еще когда коронавирусная инфекция только начала распространяться по планете и до того, как 11 марта ВОЗ объявила ее пандемией, специалисты взялись за подсчеты того экономического урона, который нынче могут понести страны, где туризм составляет самую существенную статью доходов (запомнилось, что возглавляют этот список Филиппины – около четверти госбюджета, затем следуют Таиланд и Греция). Абхазия, как частично признанное государство, в этом списке не фигурировала, но подумалось, что у нас эта доля в реальном секторе экономики, включая теневую ее часть, может, и больше половины. И примерно в то же время я рассуждал на «Эхе Кавказа», что в преддверии турсезона у нас может быть столкновение мнений тех, кто призывает к его скорейшему открытию, и тех, кто страшится, что заезд массы туристов из России приведет к вспышке пандемии в Абхазии. Тогда, впрочем, многие питали иллюзию, что повышение температуры воздуха окажется губительно для нового коронавируса и все закончится само собой, но это предположение явно не подтвердилось.

В пятницу 29 мая премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и ряд членов правительства провели встречу с представителями туристического бизнеса Абхазии, на которой были обсуждены проблемы отрасли, вызванные ограничительными мерами из-за угрозы коронавирусной инфекции. В начале совещания министр туризма Теймураз Хишба сказал:

«Точного алгоритма развития того, как будут складываться события, у нас нет. Нет не только в Абхазии, но и во всем мире. Но мы надеемся сегодня в рабочем режиме обсудить несколько вариантов развития событий и пойти друг другу навстречу».

Речь на встрече шла о режиме работы границы на КПП «Псоу», о решениях в области налогообложения организаций турсферы, об условиях аренды государственных объектов, осуществляющих туристическую деятельность. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина обратилась к членам правительства с рядом предложений по поддержке предпринимателей в условиях угрозы несвоевременного начала турсезона. Второе, что она предложила обсудить, – вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности после того, как сезон все же начнется. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия сообщил, что правительством готовится решение об отсрочке квартальных авансовых платежей по налогу на имущество и земельному. Александр Анкваб сказал, что правительство разделяет все опасения субъектов турбизнеса и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит методы оказания поддержки представителей сферы туризма. Он также отметил:

«Нам очень неприятно выносить и записывать в протоколы распоряжения запретительные меры. Но другого пути пока нет. По отчетности статистиков у нас в Абхазии врачей-инфекционистов всего 16 человек. У нас вообще врачей разной специализации около восьмисот. И сюда придет турист, в том числе со скрытыми формами этой болезни, – что тогда?»

В любом случае понятно, что иностранный туризм нынче в Абхазии возможен только после открытия границы на Псоу Россией, по согласованию сторон. Анкваб заверил представителей турбизнеса: «Если мы будем открывать границу к какому-то числу, то за неделю до этого числа вы будете об этом знать».

В общем, разговор состоялся необходимый, ибо при всей неизвестности «алгоритма» власть и турбизнес должны заранее координировать действия при разных вариантах развития событий. Но особо рьяные граждане, заинтересованные в скорейшем начале туристического сезона, ждали почему-то незамедлительного решения вопроса. И вот некий интернет-пользователь, недовольный отсутствием такого решения, призвал в Facebook собраться 5 июня на главной площади Сухума (в последнее время данный метод многие у нас взяли на вооружение), чтобы потребовать у власти более энергичных действий по открытию турсезона. На своей странице в той же соцсети на это отреагировала абхазский искусствовед Светлана Корсая, которая в последние месяцы нередко обращается к теме коронавирусной опасности:

«Прочитала в ФБ о каких-то призывах устроить митинг по поводу открытия границы. Знаю, что в наше интересное время не принято прислушиваться к другому мнению, но все же рискну высказать свое. Я понимаю: людям нужно зарабатывать, они целый год ждут сезона, но нельзя открывать туристический сезон пока сохраняется эпидемиологическая опасность! Наша медицина не справится со вспышкой эпидемии! Это неизбежно, учитывая, как мы «соблюдаем» меры безопасности сейчас – с нашими похоронами, поминками, пикниками, компаниями. И единственное, что удерживает ситуацию, – граница закрыта для туристов. И никакие заработки не помогут, когда, не дай бог, начнут умирать люди! Это должно быть понятно всем. Думаю, что крайне опасно провоцировать людей, призывая их к каким-то сходам. Во-первых, такого рода митинги ничего не решают, а во-вторых, дезориентируют людей. Когда это у нас в июне начинался полнокровный курортный сезон? Фактически он начинается в июле. И еще. Мы десять лет были в блокаде, если кому неизвестно. Лично не слышала, что кто-то умер от голода. У нас и в 30-х годах не было голода, люди тогда приезжали из России, Украины в Абхазию, спасаясь от голода. И тем более сейчас – о каком голоде вы говорите? И правительство, и общественные организации непременно помогут нуждающимся, а остальным нам всем придется немного потерпеть, устраивать менее пышные свадьбы, воздержаться от каких-то не особо нужных приобретений и ждать, когда ситуация улучшится. Главное, что сейчас действительно необходимо – это согласованные и разумные действия, направленные на созидание и достойный выход из сложной ситуации. Здоровья всем!»

Друзья в Facebook активно поддержали ее: «Какие к черту митинги, живите и радуйтесь, что зараза не распространяется особо. А кому работать хочется – бегом в огород! Там каждый легко найдет работу»; «А какой смысл открытия границы на Псоу, если РФ никого не впускает и не выпускает?..»; «В Москве и Питере уже доказано, что 70% заболевшей молодежи – бессимптомники. Сегодня из РФ особенно никуда на отдых в дальнее зарубежье не поедешь, представляете, что будет при открытой границе... Для маленькой Абхазии это геноцид своего рода!»; «Люди, очнитесь, какие митинги? Теперь представим: на одной площади соберутся те, кто требует открытия границы, а на другой – кто против... Вам без этого скучно жить?»

Представим себе наиболее благоприятный для абхазского турбизнеса сценарий: Россия, скажем, через недели три-четыре открывает границу, может быть, даже пока только с Абхазией, учитывая особые отношения с ней, как поняли многие у нас недавнее выступление главы Ростуризма Зарины Догузовой, соответственно, и Абхазия это делает. Но приведенные здесь интернет-комментарии ясно дают понять, что в случае осуществления этого сценария наверняка громче зазвучат голоса тех, кто против массового заезда к нам туристов, пока пандемия во всем мире не будет окончательно и бесповоротно побеждена. Дата последнего события, как вы понимаете, вообще в тумане… В любом случае: не хватало нам еще одного раскола в обществе!

В туротрасли Абхазии занято свыше 20 тысяч человек, для подавляющей части – это безальтернативный род занятий. Добавьте сюда членов их семей. Еще есть так называемые коронавирусоневерующие, которые их наверняка поддержат. Но против спешки в проведении турсезона здесь будут медики и просто не желающие рисковать. Сейчас число носителей COVID-19 в Абхазии удалось снизить до трех человек, закончился карантин для всех курсантов в доме отдыха «Айтар», но кто знает, что произойдет в дальнейшем, при открытии границы на Псоу, ведь в России эпидемиологический процесс еще не пошел на спад. Вот и многие жители Сочи, как сообщают СМИ, негативно отреагировали на решение властей города об открытии курортного сезона в начале июня и сочли это ненормальным в условиях пандемии коронавируса.

На встрече в правительстве республики звучали предложения после открытия границы разрешить въезд на территорию Абхазии только тем туристам, которые имеют справку о здоровье. Но уже зазвучали голоса: а где гарантии, что турист не заразится уже по дороге в Абхазию? Зазвучали также призывы, как и в России, к развитию внутреннего туризма. Конечно, мол, деньги здесь будут не те, но… А, с другой стороны, сколько у нас жителей, которые о великом множестве достопримечательностей нашей маленькой страны знают только понаслышке!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия