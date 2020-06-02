Минобороны РФ начинает испытания вакцины от COVID-19 на людях

Министерство обороны России отобрало 50 добровольцев из числа военнослужащих для клинического испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление военного ведомства. Речь идёт о вакцине, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Первая группа добровольцев прибудет в институт 3 июня.

О том, что российское министерство обороны участвует в разработке вакцины от коронавируса, стало известно в начале апреля. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончиться к 1 июня, такие сроки называл министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом. Работы ведутся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Завершить клинические испытания вакцины планируется до конца июля.

22 мая академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра проверили на себе потенциальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Ни у кого из них не возникло побочных эффектов, "все живы, здоровы и радуются", сказал Гинцбург. Точную цифру испытателей академик не сообщил. Речь идёт о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген нового коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19, а директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи прогнозировал, что массовая вакцинация от COVID-19 может стартовать уже осенью 2020 года.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не будут полностью сняты до создания защищающей от болезни вакцины.