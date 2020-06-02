Причиной взрыва на газозаправочной станции в Тбилиси мог стать компрессор

Директор газозаправочной станции «Экогаз» на улице Амашукели в Тбилиси Давид Кутателадзе заявляет, что причиной вчерашнего взрыва мог стать компрессор.

По словам Кутателадзе, объект работает на улице Амашукели с 2008 года и никаких аварий до этого не случалось. В настоящее время ведется изучение причин взрыва, – сообщает «Новости-Грузия».

Взрыв на газозаправочной станции на улице Амашукели произошел накануне вечером. Пострадал один человек, состояние которого к этому времени оценивается медиками как стабильное.

По словам директора Ожогового центра Гуги Кашибадзе, у пациента имеются ожоги вокруг горла и всех четырех конечностей.

Взрывной волной выбило стекла в домах и зданиях, расположенных возле заправки. Также на месте возник пожар, для тушения которого было мобилизовано шесть пожарно-спасательных групп.

Жильцы улицы Амашукели заявляют, что газозаправочная станция расположена слишком близко от жилых домов, по поводу чего они неоднократно протестовали и просили перенести заправку.