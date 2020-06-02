Бесконтрольная палата

Контрольно-счетная палата Южной Осетии отказалась предоставить депутатам отчет Счетной палаты РФ об итогах проверки расходования российской финансовой помощи за 2019 год, сославшись на то, что это не их документ и они им вовсе не располагают. Таким образом ведомство нарушило требования югоосетинского законодательства. Вместо 14-дневного срока законодателям ответили на 20-й день, точнее, практически отказали в предоставлении информации.

Контрольно-счетная палата Южной Осетии прислала наконец ответ на депутатский запрос. Долгое молчание в ведомстве объяснили объявленными президентом Анатолием Бибиловым нерабочими днями. Хотя глава государства в специальном указе предписывал оставлять необходимое количество сотрудников для бесперебойного функционирования государственных органов.

Отчет Контрольно-счетной палаты России за 2019 год ведомство предоставлять депутатам отказалось, обосновывая это тем, что это неинформационный или ненормативный акт КСП РЮО. Дальше – еще интереснее. Оказывается, Контрольно-счетная палата и вовсе не располагает этим документом. Мало того, ведомство требует опровергнуть «информацию в сети Интернет». Речь идет о недавнем статусе в социальной сети «Фейсбук» депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, который написал:

«В 2019 году в республике работала Счетная палата России, проверявшая эффективность расходования финансовой помощи России нашей республике. Результатом ее работы стал соответствующий отчет. Думаю, было бы правильным сравнить его с отчетом правительства, чтобы выявить проблемы в реализации Инвестиционной программы и работе соответствующих министерств и ведомств. Мои коллеги письменно обратились к председателю правительства с просьбой предоставить отчет Счетной палаты России депутатам парламента. Но никакого ответа не получили».

Давид Санакоев заявил «Эху Кавказа», что удивлен ответом Контрольно-счетной палаты Южной Осетии, и вот почему:

«Вчера я получил от Контрольно-счетной палаты нашей республики письмо, где говорится, что они все это время не работали, что у них на сегодняшний день нет этого документа. У меня был депутатский запрос по поводу результатов проверки Счетной палатой РФ финансовой помощи, которая предоставляется нам Россией. Но нет отчета, нет этого документа, они говорят.

– Насколько реально, что у КСП нет этого отчета?

– Он должен быть, потому что каждый год перед проверкой подписывается соглашение между двумя счетными палатами (РЮО и РФ), где они говорят, что вместе проводят проверку. То есть все вопросы они решают совместно, они проводят проверку вместе и вместе подписывают этот документ. И он должен быть и у одной, и у второй стороны. Для меня важно, чтобы мы получили результаты проверки. Вопрос у нас на поверхности. Это депутатская работа, документ нужен для депутатской деятельности. Поэтому то, что они могут не предоставить, об этом и речи не должно идти. По депутатскому запросу нам могут предоставляться даже сведения, которые являются гостайной, секретной информацией, только на особых условиях, точно так же, как и секретная документация. А этот отчет может быть и неоткрытым, не предусматривать обнародования, но для работы государственных органов, для парламента, для правительства он должен быть в доступе».

Югоосетинский политолог Дина Алборова говорит, что игнорирование депутатского запроса – грубейшее нарушение закона:

«А ответ, что у них нет отчетности за 2019 год, это, по меньшей мере, смешно, потому что такого быть не может. Или это абсолютное нарушение закона… Они обязаны ежегодно отчитываться. Мало того, я бы еще хотела подчеркнуть, что не просто депутатский запрос по финансовой составляющей по расходованию средств, которые поступают в Южную Осетию. Они (документы) должны быть вообще опубликованы и быть в открытом доступе. Это не секретная информация, это не тайна государственная. Я, как гражданин этой страны, хочу знать, куда расходуются эти деньги. Я тоже налогоплательщик, хочу обратить на это внимание. И я очень хочу знать, куда расходуются, в том числе, те налоги, которые я выплачиваю. И государство обязано мне, как и всем гражданам своей страны, предоставить эту информацию. Я уже не говорю, что они обязаны ответить на депутатский запрос. Дальше у меня возникают вопросы уже к прокуратуре. Обращение взора к прокуратуре, которую хочется спросить: товарищи прокуроры, почему КСП нарушает закон и где ее отчетность за 2019 год? И это касается финансов, это касается финансовой отчетности. Поэтому, я думаю, это хороший повод сделать и прокурорскую проверку».

По словам депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, он уже подготовил письменный ответ Контрольно-счетной палате, в котором продолжает настаивать на исполнении депутатского запроса в соответствии с законом «О статусе депутата парламента РЮО».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия