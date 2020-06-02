«Разумный» штраф для человека без маски

В Грузии планируют штрафовать граждан, которые не носят маски и нарушают другие правила, продиктованные мерами безопасности. Парламент страны уже занялся разработкой соответствующего законопроекта. Что известно об инициативе и могут ли быть аннулированы штрафы, выписанные более чем семи тысячам граждан за нарушение режима ЧП?

Отдавая поручение начать работу над законопроектом, председатель парламента Арчил Талаквадзе в общих чертах обрисовал задание так: размер штрафа должен быть разумным, он должен иметь превентивный эффект и в то же время не создавать гражданам дополнительных социальных проблем. Какая именно сумма подойдет под формулировку «разумный», оставаясь в то же время необременительной, но при этом достаточно настораживающей, – пока не ясно. Говорит глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили:

«По поводу этого вопроса мы интенсивно проводим консультации. Носить маску обязательно. Если кто-то не будет соблюдать это правило, конечно, за это должна быть предусмотрена соответствующая административная ответственность. Размер санкции должен быть рационален. Мы ничего не берем из воздуха, необходим системный подход – какие санкции будут предусмотрены за различные типы нарушений. Но это не должно лечь тяжелым грузом на наше общество», – сказал Анри Оханашвили.

При этом он отметил, что, предположительно, правило ношения масок будет распространяться и на открытые пространства, если речь идет о большом скоплении людей. В свою очередь, член фракции «Независимые депутаты» Дмитрий Цкитишвили полагает, что в инициативе должны быть очень четко прописаны детали – где и при каких обстоятельствах необходимо носить это средство защиты, потому что, как он выразился, быть в маске 24 часа – невозможно.

А Роман Гоциридзе из «Нацдвижения» предложил позаботиться о малоимущих гражданах:

«Там, где это необходимо, – наши граждане должны быть в масках. Но вот эта маска сегодня стоит столько же, сколько одна буханка хлеба. Или даже больше. Социально незащищенные граждане и люди, оставшиеся без средств к существованию, просто не смогут их покупать. Поэтому государство должно позаботиться об этом – раздать бесплатно маски той категории граждан, которые сами не смогут их приобрести».

За двухмесячный период действия режима ЧП грузинские правоохранители оштрафовали около семи с половиной тысяч граждан. Размер штрафа за нарушение правил, действовавших в тот период, – три тысячи лари. После того как действие режима завершилось, в оппозиции заговорили о необходимости освободить граждан от выплаты этих штрафов. «Европейская Грузия» даже подготовила соответствующий законопроект. Впрочем, о том, что штрафы внушительных размеров могут быть отменены, заговорили и некоторые представители правящей партии.

Алеко Цкитишвили, глава Центра по правам человека, считает, что сейчас, работая над новыми санкциями, следует учесть опыт, приобретенный в ходе ЧП.

«Об этом очень трудно говорить, потому что трехтысячный штраф – это настолько много, что фактически граждане не смогут его выплатить. Речь об этом уже идет – о том, что им дадут возможность заплатить лишь часть или вообще аннулируют штрафы. Это становится предметом политических инсинуаций – списание штрафов уже походит на предвыборное обещание различных партий. Но, с другой стороны, если гражданин изначально знает, что этот штраф рано или поздно спишут – то он вообще не имеет смысла. Поэтому как и размер штрафа, так и то, за что он выписан, должно быть в первую очередь справедливым».

Центр по правам человека – одна из тех неправительственных организаций, которая оказывает юридическую помощь тем гражданам, которые считают, что были оштрафованы во время ЧП незаконно. Алеко Цкитишвили рассказывает об одном из кейсов, за который взялся центр:

«Человек спал в машине (во время комендантского часа), и его оштрафовали. Он сам говорит, что у него нет дома. Я не буду пока вдаваться в детали этого дела, но мы с ним пойдем в суд. Могу сказать еще, что у этого гражданина, когда его оштрафовали, изъяли водительские права. Это вызывает вопросы, потому что ПДД или чего-то такого, что подразумевает изъятие прав, он не совершал. Таким образом, в плане оказания помощи этому гражданину, возможно, мы будем вести два дела», – сказал Алеко Цкитишвили «Эху Кавказа».

За последние сутки в Грузии было зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев приближается к восьми сотням. По информации на вечер 2 июня их 796.