Штраф за спасение щенка

Размеры штрафов за нарушение чрезвычайного положения физическими лицами планируется понизить с 3000 до 2000 лари. В случае нарушения ЧП юридические лица будут платить 10 000 вместо 15 000 лари. Юридический комитет парламента уже начал работу над соответствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Неправительственный сектор тем временем напоминает полицейским, что подобные штрафы – крайняя мера.

Телекомпания «Мтавари» в очередной раз сумела повергнуть в шок своих зрителей. Вчера, прогуливаясь по улице, житель Тбилиси Михаил Качкачишвили обнаружил полумертвого щенка. Молодой человек доказывает, что прежде, чем нарушить условия ЧП, он безрезультатно пытался связаться хоть с кем-нибудь, кто мог помочь щенку. В конце концов, неравнодушный к животным Михаил принял решение отвезти беднягу в ветеринарную клинику на собственной машине, хорошо осознавая тот факт, что передвижение автотранспорта запрещено:

«Он был в очень тяжелом состоянии, если бы ему не оказали помощь, он бы умер через несколько часов. Никуда я не смог прозвониться, куда бы ни звонил, даже в скорую помощь решил позвонить. Я нормально доехал до ветеринарной клиники, а когда уже возвращался, за мной поехала патрульная машина. В итоге мне выписали штраф – 3000 лари. Я не смогу выплатить такую сумму. Если придется сесть в тюрьму, то сяду!» – сказал Михаил Качкачишвили.

Не придется, отвечают в неправительственном секторе, в случае если оштрафованному удастся доказать тот факт, что нарушение условий ЧП было вызвано крайней необходимостью.

А желающих оспорить решение блюстителей правопорядка между тем немало, поскольку подобные жалобы со всех регионов страны ежедневно поступают в «Ассоциацию молодых юристов Грузии», говорит представительница этого НПО Нона Курдованидзе:

«Среди таких жалоб, например те, которые касаются штрафов за присутствие в автомобиле более трех человек. Были случаи, когда штрафовали членов семей, проживающих в одной квартире, за то, что они стояли близко друг к другу, некоторые считают, что такой штраф не может быть справедливым. К нам не очень часто обращаются люди, которые нарушали условия ЧП, как они утверждают, вынужденно, когда не могли дозвониться до операторов горячих линий, но такие есть! Полиция просто должна учитывать индивидуальные обстоятельства, необязательно во всех случаях выписывать штраф».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, полиция может просто предупредить граждан, которые, возможно, неосознанно или вынужденно нарушают правила ЧП, продолжает Нона Курдованидзе. Тем более что в сложившейся ситуации не многие могут позволить себе выплатить столь большие суммы. Однако это право полицейские используют крайне редко, говорит Курдованидзе, что приводит к росту числа штрафов, а соответственно, и жалоб со стороны людей, недовольных действиями правоохранителей.

В данный момент рассмотрение таких жалоб в судах приостановлено. Однако это не значит, что решение полицейских окончательное и в спорных случаях гражданам придется выплачивать всю сумму. Любой желающий может повременить с выплатой или обжалованием – у него на это есть целый месяц. Говорит глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«Граждане должны знать, что выписанные полицейскими штрафы – это не решение высшей инстанции, и их можно оспорить в суде. Поэтому каждый, кто считает, что штраф был выписан полицейскими несправедливо или по ошибке, должен обратиться к адвокатам. В нашей организации тоже есть юристы, которые работают над этой проблемой. Однако обращаются к ним крайне редко, и у меня складывается впечатление, что никто их не оспаривает, и люди считают, что решение полицейских по штрафам окончательное. Это не так. Я также призываю наших правоохранителей максимально придерживаться рамок закона, кроме того, очень важно, чтобы они адекватно подходили к ситуации».

Согласно данным МВД Грузии, всего за месяц с момента объявления ЧП за его нарушения было выписано 4878 штрафов. В парламенте тем временем решили смягчить санкции и уменьшить размеры штрафов. В случае утверждения поправок, со 2-го мая физические лица, нарушившие условия ЧП, будут штрафоваться на 2000 лари (вместо 3000), а юридические – на 10 000 (вместо 15 000).