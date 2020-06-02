За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено ни одного случая COVID-19

Действия китайских властей в минувшем январе, когда ВОЗ приветствовала быструю реакцию Пекина на вспышку коронавируса, отнюдь не заслуживали приветствий. Никакой «своевременной реакции» Пекина на коронавирус не было. Никакой приверженности Китая открытости, о чем писала в январе ВОЗ, – не было. В действительности, именно власти Китая сдерживали распространение информации, в которой так нуждался мир и, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения. Об этом пишет сегодня, 2 июня, агентство Associated Press (AP).

Пока Китай скрывал растущую опасность, не желая делиться лабораторными сведениями об особенностях вируса, в трех лабораториях разных стран коронавирус был полностью декодирован.

Строгий контроль над распространением информации и отсутствие соревнования внутри китайской государственной системы здравоохранения, судя по десяткам интервью и документальных источников, заслуживали в тот период осуждения, подчеркивает AP.

Правительственные лаборатории в Китае опубликовали сведения о геноме лишь после того, как другая лаборатория, опередив правительство, опубликовала эти сведения на специализированном сайте по вирусологии 11 января. Но и после этого власти Китая не решались опубликовать сведения о вирусе в течение двух недель. Именно в этот период детальные сведения о пациентах и случаях заражения (согласно протоколам закрытых заседаний ВОЗ) были нужнее всего. Это, возможно, помогло бы значительно снизить смертоносный эффект коронавируса или замедлить скорость его распространения, говорится в публикации на сайте AP​.

Официальные представители ВОЗ публично нахваливали Китай, вероятно, чтобы задобрить Пекин и получить взамен нужную информацию - во всяком случае, такое предположение делает агентство AP, ссылаясь на записи, полученные от своих источников. Но в частных разговорах, высокопоставленные сотрудники ВОЗ жаловались, что китайская сторона не предоставляет достаточных сведений о передаче вируса от человека к человеку. Не делились китайские специалисты с ВОЗ и выводами относительно риска, который несет новый коронавирус остальному миру.

На недостаток информации сетовала и американский эпидемиолог Мария Ван Керкхове на одном из закрытых заседаний. Она настаивала, что без информации невозможно планировать меры противодействия коронавирусу.